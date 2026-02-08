Ключевые моменты:

Жители Пересыпского района перекрывали дорогу из-за отсутствия света;

В некоторых домах электроэнергии почти не бывает;

После акции движение на проспекте возобновили.

Протест из-за отключений света в Одессе

Днем 8 февраля в Одессе на проспекте Владимира Великого жители вышли на акцию протеста из-за длительных и частых отключений электроэнергии. Люди перекрыли проезжую часть, выражая недовольство ситуацией с электроснабжением в своих домах. Позже дорогу разблокировали, участники акции освободили проезжую часть.

По словам горожан, в некоторых домах свет появляется крайне редко, из-за чего условия проживания стали критическими. На особенно тяжелую ситуацию жалуются жители домов по улицам Владислава Бувалкина и Давида Ойстраха.

Участники акции постоянно переходили дорогу по пешеходному переходу, из-за чего движение транспорта было фактически заблокировано. В результате на проспекте образовалась большая пробка — грузовики стояли в обе стороны.

На месте работали правоохранители, которые следили за общественным порядком и пытались наладить движение. Жители Пересыпского района заявляют, что пошли на такие меры из-за отсутствия понятных графиков отключений и слишком длительных периодов без электроэнергии.

На данный момент акция завершена. Участники освободили проезжую часть, и движение транспорта по проспекту Владимира Великого восстановлено.

