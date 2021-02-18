Небесная сотня: кто эти люди и за что погибли?

В эти дни семь лет назад в Киеве разворачивались трагические события Евромайдана. Погибли более 100 человек и еще более тысячи пострадали. В память о жертвах протестных акций 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни.

С чего всё началось?

21 ноября 2013 года Кабмин приостановил процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В знак протеста против этого решения на площади Независимости в Киеве стали собираться люди и устанавливать палатки. Акцию поддержали в регионах и назвали Евромайданом.

В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане разогнали палаточный городок, после чего протестная акция переросла в антипрезидентское и антиправительственное движение. Ее участники выступали против коррупции и за европейский вектор развития Украины.

По данным Минздрава Украины, с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе силовых противостояний погибли 105 человек. Первой жертвой Евромайдана стал уроженец Житомирской области, столичный программист Павел Мазуренко. Его жестоко избили, в результате чего 22 декабря 2014 года он умер в больнице.

Самые кровавые события происходили с 18 по 20 февраля 2014 года. За этот период погибли 78 человек, многие от огнестрельных ранений.

21 февраля 2014 года погибших официально признали жертвами режима. В этот же день их назвали «Небесной сотней».

Список Небесной сотни

В список вошли 105 человек, среди которых оказалось три иностранца. Погибшим украинцам посмертно присвоили звание Герой Украины, а граждан Беларуси Михаила Жизневского, Грузии Зураба Хурция и Давида Кипиани награди орденами Героев Небесной Сотни. Также такую награду посмертно получил украинец Тарас Бильчук.

Павел Мазуренко – 3 декабря 1971 г.р., пгт Любар Житомирской области. Работал в Киеве программистом; Тарас Слободян – 10 декабря 1982 г.р., Тернополь. Аспирант Тернопольского национального экономического университета; Юрий Вербицкий – 25 августа 1963 г.р., Львов. Кандидат наук, работал в отделе сейсмичности Карпатского отделения Института геофизики НАН Украины во Львове. Сергей Нигоян – 2 августа 1993 г.р., село Березноватовка Днепропетровской области. Его семья переехала в Украину, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. Бывший студент Днепродзержинского колледжа физического воспитания. Михаил Жизневский – 26 февраля 1988 г.р, из Белоруссии эмигрировал в Украину в 2005 году по политическим мотивам. Член УНА-УНСО. Жил и работал в Киеве и Белой Церкви. Раман Сенык – 26 июля 1968 г.р, Наконечное Второе, Львовской области, жил в городе Турка, работал оператором на АЗС; Виктор Хомяк – 20 февраля 1958 г.р, житель села Голышев Волынской области. Богдан Калиняк – 29 января 1961 г.р., родом из Коломыи, Ивано-Франковской области; Александр Бадера – 1 января 1948 г.р., уроженец Владимира-Волынского, отец четырёх детей. Сергей Синенко – 5 марта 1978 г.р., жил в селе Владимирское Запорожской области, активист «Автомайдана» Запорожья; Владимир Наумов – 9 марта 1970 г.р., село Шевченко, Добропольский район, Донецкая область. Работал в городе Родинское водителем в ЖЭКе. Сергей Дидыч – 3 ноября 1969 г.р., Стрельче, Городенковский район Ивано-Франковской области. Депутат Городенковского районного совета Ивано-Франковской области от ВО Свобода, сотник Евромайдана; Владимир Кищук – 22 февраля 1956 г.р., родом из Запорожской области, житель пгт Дымер Киевской области, владелец строительного магазина. Сергей Шаповал – 5 июня 1969 г.р., Киев; Игорь Сердюк – 3 февраля 1969 г.р., предприниматель из г. Кременчуг Полтавской области, знаменосец 9-й сотни Самообороны; Зураб Хурция – 29 июля 1960 г.р., Гагра, Грузия. В 1993 из-за войны бежал в Сенаки. В 2013 приехал в Киев для организации бизнеса. Вступил в Кировоградскую сотню Самообороны; Антонина Дворянец – 23 марта 1952 г.р., жительница г. Бровары Киевской области; Андрей Корчак – 18 июля 1964 г.р., г. Борислав, проживал в г. Стрый Львовской области, работал строителем; Яков Зайко – 4 апреля 1940 г.р., Житомир, Народный депутат Украины I-го созыва. Василий Прохорский – 4 мая 1980 г.р., уроженец казацкой семьи из Щучьей Гребли Черниговской области. Электрик, с первых дней участвовал в Самообороне и Медицинской сотне Майдана; Александр Плеханов – 7 марта 1991 г.р., Киев. Студент архитектурного факультета; Валерий Брезденюк – 17 июня 1963 г.р., г. Жмеринка Винницкой области. Украинский художник, известен рисунками на воде; Владимир Кульчицкий – 25 июля 1949 г.р., Киев; Сергей Бондарев – 24 ноября 1981 г.р., Краматорск, Донецкая область, работал программистом в Киеве; Виктор Прохорчук – 25 мая 1975 г.р., уроженец Владимира-Волынского, отец двоих детей. Активист Самообороны Майдана с первых дней; Дмитрий Максимов – 17 ноября 1994 г.р., Киев, мастер спорта по дзюдо, серебряный (в командном зачёте) и бронзовый (в личном зачёте) призёр по дзюдо сурдлимпиады в Софии 2013 года; Александр Капинос – 10 марта 1984 г.р., активист ВО «Свобода», село Дунаев Кременецкого района Тернопольской области; Юрий Нечипорук – 40 лет (?), полковник Вооружённых Сил Украины. Подвозил активистов Евромайдана на своей машине; Вячеслав Веремий – 22 февраля 1980 г.р., Киев. Журналист газеты «Вести»; Андрей Черненко – 9 декабря 1978 г.р., Слободо-Петровка, Гребёнковский район Полтавской области. Жил в Киеве, работал автоэлектриком; Юрий Пасхалин – 18 января 1984 г.р., с. Носачов, Смелянский район Черкасской области. Проживал в Киеве, работал на частном предприятии кладовщиком; Виталий Васильцов – 16 ноября 1977 г.р., с. Гавриловцы, Каменец-Подольский район Хмельницкой области; жил в селе Жорновка, Киевской области; Виктор Швец – 1951 г. р., село Гатное, Киевская области. Старший мичман-подводник в отставке, пенсионер; Владимир Топий – 26 апреля 1955 г.р., родом из села Вишня Городокского района, Львовской области, сотник Самообороны; Александр Клитинский – 15 мая 1988 г.р., село Чернелевцы, Хмельницкая области. С декабря 2013 года был в Самообороне Майдана; Владимир Бойков – 12 февраля 1955 г.р., Львов, жил в Киеве. Директор строительной фирмы, отец троих детей; Виктор Чернец – 27 мая 1977 г.р., житель села Подобная Черкасской области, имел двоих детей; Дмитрий Пагор – 10 апреля 1993 г.р., село Хропотова Чемеровецкого района Хмельницкой области; Роман Вареница —14 декабря 1978 г.р., село Старый Яр, Яворовский район Львовской области; Иван Пантелеев – 1 декабря 1981 г.р., Краматорск, Донецкая область. Рок-музыкант, солист группы «Небо минуса»; Владимир Чаплинский – 13 января 1970 г.р., Обухов, Киевская область. Отец двоих детей; Роман Точин – 6 августа 1970, г.р., Ходоров, Львовской области. Отец двоих детей; Виктор Чмиленко – 4 февраля 1961 г.р., село Борисовка Бобринецкого района Кировоградской области. Фермер; Роман Гурик – 2 октября 1994 г.р. Ивано-Франковск, студент философского факультета Прикарпатского университета; Олег Ушневич – 20 июня 1982 г.р., Дрогобыч, Львовской области; Игорь Ткачук – 1 сентября 1975 г.р., родом из Знаменска Калининградской области, проживал в Большой Каменке Коломыйского района Ивано-Франковской области. Отец троих детей. Занимался строительством, реставрацией мебели; Александр Царёк – 2 января 1959 г.р., пгт Калиновска, Васильковского района Киевской области. Строитель, отец пятерых детей; Устим Голоднюк – 8 декабря 1994 г.р., Збараж, Тернопольская область. Студент Бережанского агротехнического института; Александр Щербанюк – 2 января 1961 г.р., предприниматель из Черновцов, член «Батькивщины»; Игорь Костенко – 31 декабря 1991 г.р., студент-географ из Львова, редактор украинской Википедии; Иосиф Шиллинг – 14 марта 1952 г.р., уроженец села Вороблевичи Дрогобычского района Львовской области, строитель; Юрий Паращук – 1 июля 1966 г.р., Тальное, Черкасская области, проживал в Харькове. Столяр, «свободовец», отец троих детей; Николай Дзявульский – 9 января 1958 г.р., уроженец Емельяновского района Красноярского края, жил в Шепетовки Хмельницкой области. Помощник народного депутата Игоря Сабия, член ВО «Свобода»; Богдан Сольчаник – 25 июля 1985 г.р., Старый Самбор Львовской области, преподаватель кафедры истории Украинского католического университета; Сергей Бондарчук – 9 сентября 1969 г.р., Староконстантинов Хмельницкой области, учитель физики, помощник народного депутата Игоря Сабия, глава Староконстантиновской городской организации ВО «Свобода»; Василий Мойсей – 23 марта 1992 г.р., уроженец села Зубрец Бучачского района Тернопольской области, проживал в Киверцах Волынской области, студент Университета развития личности «Украина» в Луцке, активист ВО «Свобода»; Сергей Байдовский – 21 августа 1990 г.р., Нововолынск Волынской области. Инспектор по безопасности линейной части магистральных нефтепроводов «Дружба», рядовой «Украинского реестрового казачества»; Георгий Арутюнян – 4 июля 1960 г.р., гражданин Грузии, уроженец Батуми, жил в Ровно, член ровенской ВО «Свобода»; Назар Войтович – 2 июня 1996 г.р., уроженец села Травневое Збаражского района Тернопольской области, студент отделения дизайна Тернопольского кооперативного торгово-экономического колледжа; Эдуард Гриневич – 31 мая 1985 г.р., село Деревок Любешевского района Волынская области, частный предприниматель, член ВО «Свобода»; Анатолий Жаловага – 3 марта 1980 г.р., уроженец села Дубляны Жолковского района Львовской области, жил во Львове. Кандидат в мастера спорта по гандболу, работал строителем; Владимир Жеребный – 6 октября 1985 г.р., уроженец села Вишня Городокского района Львовской области, жил в г. Рудки Самборского района Львовской области, работник Вишнянского колледжа Львовского национального аграрного университета; Сергей Кемский – 15 ноября 1981 г.р., уроженец Керчи, проживал в Коростене и Киеве, эксперт Института политических и экономических рисков и перспектив; Андрей Мовчан – 17 января 1980 г.р., уроженец села Великие Осняки Репкинского района Черниговской области, жил в Киеве. Работал в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франка мастером сцены, член «Демократического Альянса»; Виталий Смоленский – 5 октября 1984 г.р., уроженец села Фурманка Уманского района Черкасской области. Жил и работал в Киеве. Осталось двое маленьких детей; Андрей Дигдалович – 3 июня 1973 г.р., село Сокольники Пустомытовского района Львовской области. Отец двоих детей; Богдан Вайда – 28 апреля 1965 г.р., уроженец Стебника, жил в селе Летняя Дрогобычского района Львовской области; Игорь Дмитров – 9 октября 1983 г.р., уроженец Калуша, проживал в селе Копанки Калушского района Ивано-Франковской области; Анатолий Корнеев – 23 января 1961 г.р., уроженец села Цвикловцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Глава села Руда; Виталий Коцюба – 7 июня 1982 г.р., уроженец села Вороблячин Яворовского района Львовской области. Жил в Новояворовске. Отец двоих детей; Валерий Опанасюк – 20 мая 1971 г.р., Ровно. Работал автомехаником. Отец четверых детей; Николай Паньков – 6 января 1975 г.р., село Лапаевка Пустомытовского района Львовской области, жил в селе Холодноводка. Отец двоих детей, активист «Правого сектора»; Александр Храпаченко – 18 сентября 1987 г.р., Ровно, театральный режиссер, член Волынской сотни самообороны Майдана; Максим Шимко – 21 октября 1979 г.р., Винница, участник клуба исторической реконструкции «Белый волк», казак 4-го редута Майдана; Иван Блёк – 21 июля 1973 г.р., Городок Львовской области, предприниматель; Иван Тарасюк – 23 января 1993 г.р., пгт Олыка Волынская область; Леонид Полянский – 24 октября 1975 г.р., Жмеринка Винницкой области, поляк, железнодорожник, жил и работал в Киеве; Андрей Саенко – 26 октября 1962 г.р., уроженец Смелы Черкасской области, жил в Фастове Киевской области. Частный предприниматель, отец двоих детей, член 7-й сотни Самообороны Майдана; Евгений Котляр – 14 апреля 1980 г.р., Харьков, промышленный альпинист, активист экологической организации «Зелёный фронт»; Александр Балюк – 19 марта 1974 г.р., село Пилиповичи Новоград-Волынского района Житомирской области. Состоял в сотне Виталия Кличко; Владимир Мельничук – 22 августа 1974 г.р., Киев, волонтёр Майдана; Игорь Пехенько – 17 июля 1970 г.р., Киев, жил в Вышгороде; Алексей Братушка – 10 апреля 1975 г.р., Сумы, предприниматель; Максим Горошишин – 14 апреля 1989 г.р., село Басань Пологовский район Запорожской области, жил в Киеве; Иван Городнюк – 2 июня 1984 г.р., Березно Ровненской области; Давид Кипиани – 28 апреля 1965 г.р., гражданин Грузии, уроженец Тбилиси, жил в Киеве; Андрей Цепун – 14 октября 1978 г.р., село Кожуховка Васильковского района Киевской области. Казак Самообороны Майдана; Людмила Шеремет – 12 января 1943 г.р., Хмельницкий, пенсионерка; Богдан Ильков – 3 июля 1962 г.р., пгт. Щирец Пустомытовского района Львовской области. Работал машинистом; Александр Подригун – 23 января 1972 г.р., село Залужье Белогорского района Хмельницкой области, жил в Киеве; Игорь Бачинский – 30 ноября 1983 г.р., Киев, жил в Боярке Киевской области; Михаил Костышин – 9 апреля 1971 г.р., село Нижний Струтинь Рожнятовского района Ивано-Франковской области; Владислав Зубенко – 22 апреля 1991 г.р., Харьков. Работал на железной дороге, реконструктор средневековых битв; Артём Мазур – 8 июля 1987 г.р., Хмельницкий, Член 15-й сотни Самообороны; Василий Шеремет – 21 марта 1949 г.р., село Ланчин Новодворянского района Ивано-Франковской области, жил в Березане Киевской области; Иван Наконечный – 18 октября 1931 г.р., Киев, офицер ВМС СССР в отставке; Ольга Бура – 22 июля 1986 г.р., село Репнев Бусского района Львовской области, жила селе Журатин Бусского района Львовской области; Василий Аксенин – 4 февраля 1962 г.р., село Литячи Залещицкого района Тернопольской области, жил в Черновцах; Пётр Гаджа – 3 июля 1966 г.р., Рахов Закарпатской области; Анатолий Нечипоренко – 1 сентября 1941 г.р., Брусилов Житомирской области, жил в Киеве. Пенсионер, работал охранником; Юрий Сидорчук – 2 мая 1961 г.р., село Дерно Киверцовского района Волынской области, жил в Киеве. Прапорщик ВС СССР в отставке, предприниматель; Александр Гриценко – 9 декабря 2014 г.р.; Виктор Орленко – 8 марта 1961 г.р., село Талалаевка Нежинского района Черниговской области, жил в Киеве. Бывший афганец, железнодорожник по профессии; Роман Пьятиковский – 22 марта 1983 г.р, село Детковцы Бродовского района Львовской области; Тарас Бильчук – 2 мая 1960 г.р., село Корша Здолбуновского района Ровенской области, художник.

Напомним, накануне Верховная рада приняла постановление по поводу с годовщины начала Евромайдана и последующих событий Революции Достоинства.

Фото: Ukrainka.org