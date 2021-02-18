Небесная сотня: кто эти люди и за что погибли?

В эти дни семь лет назад в Киеве разворачивались трагические события Евромайдана. Погибли более 100 человек и еще более тысячи пострадали. В память о жертвах протестных акций 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни.
С чего всё началось?
21 ноября 2013 года Кабмин приостановил процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В знак протеста против этого решения на площади Независимости в Киеве стали собираться люди и устанавливать палатки. Акцию поддержали в регионах и назвали Евромайданом.
В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане разогнали палаточный городок, после чего протестная акция переросла в антипрезидентское и антиправительственное движение. Ее участники выступали против коррупции и за европейский вектор развития Украины.
По данным Минздрава Украины, с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе силовых противостояний погибли 105 человек. Первой жертвой Евромайдана стал уроженец Житомирской области, столичный программист Павел Мазуренко. Его жестоко избили, в результате чего 22 декабря 2014 года он умер в больнице.
Самые кровавые события происходили с 18 по 20 февраля 2014 года. За этот период погибли 78 человек, многие от огнестрельных ранений.
21 февраля 2014 года погибших официально признали жертвами режима. В этот же день их назвали «Небесной сотней».
Список Небесной сотни
В список вошли 105 человек, среди которых оказалось три иностранца. Погибшим украинцам посмертно присвоили звание Герой Украины, а граждан Беларуси Михаила Жизневского, Грузии Зураба Хурция и Давида Кипиани награди орденами Героев Небесной Сотни. Также такую награду посмертно получил украинец Тарас Бильчук.
- Павел Мазуренко – 3 декабря 1971 г.р., пгт Любар Житомирской области. Работал в Киеве программистом;
- Тарас Слободян – 10 декабря 1982 г.р., Тернополь. Аспирант Тернопольского национального экономического университета;
- Юрий Вербицкий – 25 августа 1963 г.р., Львов. Кандидат наук, работал в отделе сейсмичности Карпатского отделения Института геофизики НАН Украины во Львове.
- Сергей Нигоян – 2 августа 1993 г.р., село Березноватовка Днепропетровской области. Его семья переехала в Украину, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. Бывший студент Днепродзержинского колледжа физического воспитания.
- Михаил Жизневский – 26 февраля 1988 г.р, из Белоруссии эмигрировал в Украину в 2005 году по политическим мотивам. Член УНА-УНСО. Жил и работал в Киеве и Белой Церкви.
- Раман Сенык – 26 июля 1968 г.р, Наконечное Второе, Львовской области, жил в городе Турка, работал оператором на АЗС;
- Виктор Хомяк – 20 февраля 1958 г.р, житель села Голышев Волынской области.
- Богдан Калиняк – 29 января 1961 г.р., родом из Коломыи, Ивано-Франковской области;
- Александр Бадера – 1 января 1948 г.р., уроженец Владимира-Волынского, отец четырёх детей.
- Сергей Синенко – 5 марта 1978 г.р., жил в селе Владимирское Запорожской области, активист «Автомайдана» Запорожья;
- Владимир Наумов – 9 марта 1970 г.р., село Шевченко, Добропольский район, Донецкая область. Работал в городе Родинское водителем в ЖЭКе.
- Сергей Дидыч – 3 ноября 1969 г.р., Стрельче, Городенковский район Ивано-Франковской области. Депутат Городенковского районного совета Ивано-Франковской области от ВО Свобода, сотник Евромайдана;
- Владимир Кищук – 22 февраля 1956 г.р., родом из Запорожской области, житель пгт Дымер Киевской области, владелец строительного магазина.
- Сергей Шаповал – 5 июня 1969 г.р., Киев;
- Игорь Сердюк – 3 февраля 1969 г.р., предприниматель из г. Кременчуг Полтавской области, знаменосец 9-й сотни Самообороны;
- Зураб Хурция – 29 июля 1960 г.р., Гагра, Грузия. В 1993 из-за войны бежал в Сенаки. В 2013 приехал в Киев для организации бизнеса. Вступил в Кировоградскую сотню Самообороны;
- Антонина Дворянец – 23 марта 1952 г.р., жительница г. Бровары Киевской области;
- Андрей Корчак – 18 июля 1964 г.р., г. Борислав, проживал в г. Стрый Львовской области, работал строителем;
- Яков Зайко – 4 апреля 1940 г.р., Житомир, Народный депутат Украины I-го созыва.
- Василий Прохорский – 4 мая 1980 г.р., уроженец казацкой семьи из Щучьей Гребли Черниговской области. Электрик, с первых дней участвовал в Самообороне и Медицинской сотне Майдана;
- Александр Плеханов – 7 марта 1991 г.р., Киев. Студент архитектурного факультета;
- Валерий Брезденюк – 17 июня 1963 г.р., г. Жмеринка Винницкой области. Украинский художник, известен рисунками на воде;
- Владимир Кульчицкий – 25 июля 1949 г.р., Киев;
- Сергей Бондарев – 24 ноября 1981 г.р., Краматорск, Донецкая область, работал программистом в Киеве;
- Виктор Прохорчук – 25 мая 1975 г.р., уроженец Владимира-Волынского, отец двоих детей. Активист Самообороны Майдана с первых дней;
- Дмитрий Максимов – 17 ноября 1994 г.р., Киев, мастер спорта по дзюдо, серебряный (в командном зачёте) и бронзовый (в личном зачёте) призёр по дзюдо сурдлимпиады в Софии 2013 года;
- Александр Капинос – 10 марта 1984 г.р., активист ВО «Свобода», село Дунаев Кременецкого района Тернопольской области;
- Юрий Нечипорук – 40 лет (?), полковник Вооружённых Сил Украины. Подвозил активистов Евромайдана на своей машине;
- Вячеслав Веремий – 22 февраля 1980 г.р., Киев. Журналист газеты «Вести»;
- Андрей Черненко – 9 декабря 1978 г.р., Слободо-Петровка, Гребёнковский район Полтавской области. Жил в Киеве, работал автоэлектриком;
- Юрий Пасхалин – 18 января 1984 г.р., с. Носачов, Смелянский район Черкасской области. Проживал в Киеве, работал на частном предприятии кладовщиком;
- Виталий Васильцов – 16 ноября 1977 г.р., с. Гавриловцы, Каменец-Подольский район Хмельницкой области; жил в селе Жорновка, Киевской области;
- Виктор Швец – 1951 г. р., село Гатное, Киевская области. Старший мичман-подводник в отставке, пенсионер;
- Владимир Топий – 26 апреля 1955 г.р., родом из села Вишня Городокского района, Львовской области, сотник Самообороны;
- Александр Клитинский – 15 мая 1988 г.р., село Чернелевцы, Хмельницкая области. С декабря 2013 года был в Самообороне Майдана;
- Владимир Бойков – 12 февраля 1955 г.р., Львов, жил в Киеве. Директор строительной фирмы, отец троих детей;
- Виктор Чернец – 27 мая 1977 г.р., житель села Подобная Черкасской области, имел двоих детей;
- Дмитрий Пагор – 10 апреля 1993 г.р., село Хропотова Чемеровецкого района Хмельницкой области;
- Роман Вареница —14 декабря 1978 г.р., село Старый Яр, Яворовский район Львовской области;
- Иван Пантелеев – 1 декабря 1981 г.р., Краматорск, Донецкая область. Рок-музыкант, солист группы «Небо минуса»;
- Владимир Чаплинский – 13 января 1970 г.р., Обухов, Киевская область. Отец двоих детей;
- Роман Точин – 6 августа 1970, г.р., Ходоров, Львовской области. Отец двоих детей;
- Виктор Чмиленко – 4 февраля 1961 г.р., село Борисовка Бобринецкого района Кировоградской области. Фермер;
- Роман Гурик – 2 октября 1994 г.р. Ивано-Франковск, студент философского факультета Прикарпатского университета;
- Олег Ушневич – 20 июня 1982 г.р., Дрогобыч, Львовской области;
- Игорь Ткачук – 1 сентября 1975 г.р., родом из Знаменска Калининградской области, проживал в Большой Каменке Коломыйского района Ивано-Франковской области. Отец троих детей. Занимался строительством, реставрацией мебели;
- Александр Царёк – 2 января 1959 г.р., пгт Калиновска, Васильковского района Киевской области. Строитель, отец пятерых детей;
- Устим Голоднюк – 8 декабря 1994 г.р., Збараж, Тернопольская область. Студент Бережанского агротехнического института;
- Александр Щербанюк – 2 января 1961 г.р., предприниматель из Черновцов, член «Батькивщины»;
- Игорь Костенко – 31 декабря 1991 г.р., студент-географ из Львова, редактор украинской Википедии;
- Иосиф Шиллинг – 14 марта 1952 г.р., уроженец села Вороблевичи Дрогобычского района Львовской области, строитель;
- Юрий Паращук – 1 июля 1966 г.р., Тальное, Черкасская области, проживал в Харькове. Столяр, «свободовец», отец троих детей;
- Николай Дзявульский – 9 января 1958 г.р., уроженец Емельяновского района Красноярского края, жил в Шепетовки Хмельницкой области. Помощник народного депутата Игоря Сабия, член ВО «Свобода»;
- Богдан Сольчаник – 25 июля 1985 г.р., Старый Самбор Львовской области, преподаватель кафедры истории Украинского католического университета;
- Сергей Бондарчук – 9 сентября 1969 г.р., Староконстантинов Хмельницкой области, учитель физики, помощник народного депутата Игоря Сабия, глава Староконстантиновской городской организации ВО «Свобода»;
- Василий Мойсей – 23 марта 1992 г.р., уроженец села Зубрец Бучачского района Тернопольской области, проживал в Киверцах Волынской области, студент Университета развития личности «Украина» в Луцке, активист ВО «Свобода»;
- Сергей Байдовский – 21 августа 1990 г.р., Нововолынск Волынской области. Инспектор по безопасности линейной части магистральных нефтепроводов «Дружба», рядовой «Украинского реестрового казачества»;
- Георгий Арутюнян – 4 июля 1960 г.р., гражданин Грузии, уроженец Батуми, жил в Ровно, член ровенской ВО «Свобода»;
- Назар Войтович – 2 июня 1996 г.р., уроженец села Травневое Збаражского района Тернопольской области, студент отделения дизайна Тернопольского кооперативного торгово-экономического колледжа;
- Эдуард Гриневич – 31 мая 1985 г.р., село Деревок Любешевского района Волынская области, частный предприниматель, член ВО «Свобода»;
- Анатолий Жаловага – 3 марта 1980 г.р., уроженец села Дубляны Жолковского района Львовской области, жил во Львове. Кандидат в мастера спорта по гандболу, работал строителем;
- Владимир Жеребный – 6 октября 1985 г.р., уроженец села Вишня Городокского района Львовской области, жил в г. Рудки Самборского района Львовской области, работник Вишнянского колледжа Львовского национального аграрного университета;
- Сергей Кемский – 15 ноября 1981 г.р., уроженец Керчи, проживал в Коростене и Киеве, эксперт Института политических и экономических рисков и перспектив;
- Андрей Мовчан – 17 января 1980 г.р., уроженец села Великие Осняки Репкинского района Черниговской области, жил в Киеве. Работал в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франка мастером сцены, член «Демократического Альянса»;
- Виталий Смоленский – 5 октября 1984 г.р., уроженец села Фурманка Уманского района Черкасской области. Жил и работал в Киеве. Осталось двое маленьких детей;
- Андрей Дигдалович – 3 июня 1973 г.р., село Сокольники Пустомытовского района Львовской области. Отец двоих детей;
- Богдан Вайда – 28 апреля 1965 г.р., уроженец Стебника, жил в селе Летняя Дрогобычского района Львовской области;
- Игорь Дмитров – 9 октября 1983 г.р., уроженец Калуша, проживал в селе Копанки Калушского района Ивано-Франковской области;
- Анатолий Корнеев – 23 января 1961 г.р., уроженец села Цвикловцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Глава села Руда;
- Виталий Коцюба – 7 июня 1982 г.р., уроженец села Вороблячин Яворовского района Львовской области. Жил в Новояворовске. Отец двоих детей;
- Валерий Опанасюк – 20 мая 1971 г.р., Ровно. Работал автомехаником. Отец четверых детей;
- Николай Паньков – 6 января 1975 г.р., село Лапаевка Пустомытовского района Львовской области, жил в селе Холодноводка. Отец двоих детей, активист «Правого сектора»;
- Александр Храпаченко – 18 сентября 1987 г.р., Ровно, театральный режиссер, член Волынской сотни самообороны Майдана;
- Максим Шимко – 21 октября 1979 г.р., Винница, участник клуба исторической реконструкции «Белый волк», казак 4-го редута Майдана;
- Иван Блёк – 21 июля 1973 г.р., Городок Львовской области, предприниматель;
- Иван Тарасюк – 23 января 1993 г.р., пгт Олыка Волынская область;
- Леонид Полянский – 24 октября 1975 г.р., Жмеринка Винницкой области, поляк, железнодорожник, жил и работал в Киеве;
- Андрей Саенко – 26 октября 1962 г.р., уроженец Смелы Черкасской области, жил в Фастове Киевской области. Частный предприниматель, отец двоих детей, член 7-й сотни Самообороны Майдана;
- Евгений Котляр – 14 апреля 1980 г.р., Харьков, промышленный альпинист, активист экологической организации «Зелёный фронт»;
- Александр Балюк – 19 марта 1974 г.р., село Пилиповичи Новоград-Волынского района Житомирской области. Состоял в сотне Виталия Кличко;
- Владимир Мельничук – 22 августа 1974 г.р., Киев, волонтёр Майдана;
- Игорь Пехенько – 17 июля 1970 г.р., Киев, жил в Вышгороде;
- Алексей Братушка – 10 апреля 1975 г.р., Сумы, предприниматель;
- Максим Горошишин – 14 апреля 1989 г.р., село Басань Пологовский район Запорожской области, жил в Киеве;
- Иван Городнюк – 2 июня 1984 г.р., Березно Ровненской области;
- Давид Кипиани – 28 апреля 1965 г.р., гражданин Грузии, уроженец Тбилиси, жил в Киеве;
- Андрей Цепун – 14 октября 1978 г.р., село Кожуховка Васильковского района Киевской области. Казак Самообороны Майдана;
- Людмила Шеремет – 12 января 1943 г.р., Хмельницкий, пенсионерка;
- Богдан Ильков – 3 июля 1962 г.р., пгт. Щирец Пустомытовского района Львовской области. Работал машинистом;
- Александр Подригун – 23 января 1972 г.р., село Залужье Белогорского района Хмельницкой области, жил в Киеве;
- Игорь Бачинский – 30 ноября 1983 г.р., Киев, жил в Боярке Киевской области;
- Михаил Костышин – 9 апреля 1971 г.р., село Нижний Струтинь Рожнятовского района Ивано-Франковской области;
- Владислав Зубенко – 22 апреля 1991 г.р., Харьков. Работал на железной дороге, реконструктор средневековых битв;
- Артём Мазур – 8 июля 1987 г.р., Хмельницкий, Член 15-й сотни Самообороны;
- Василий Шеремет – 21 марта 1949 г.р., село Ланчин Новодворянского района Ивано-Франковской области, жил в Березане Киевской области;
- Иван Наконечный – 18 октября 1931 г.р., Киев, офицер ВМС СССР в отставке;
- Ольга Бура – 22 июля 1986 г.р., село Репнев Бусского района Львовской области, жила селе Журатин Бусского района Львовской области;
- Василий Аксенин – 4 февраля 1962 г.р., село Литячи Залещицкого района Тернопольской области, жил в Черновцах;
- Пётр Гаджа – 3 июля 1966 г.р., Рахов Закарпатской области;
- Анатолий Нечипоренко – 1 сентября 1941 г.р., Брусилов Житомирской области, жил в Киеве. Пенсионер, работал охранником;
- Юрий Сидорчук – 2 мая 1961 г.р., село Дерно Киверцовского района Волынской области, жил в Киеве. Прапорщик ВС СССР в отставке, предприниматель;
- Александр Гриценко – 9 декабря 2014 г.р.;
- Виктор Орленко – 8 марта 1961 г.р., село Талалаевка Нежинского района Черниговской области, жил в Киеве. Бывший афганец, железнодорожник по профессии;
- Роман Пьятиковский – 22 марта 1983 г.р, село Детковцы Бродовского района Львовской области;
- Тарас Бильчук – 2 мая 1960 г.р., село Корша Здолбуновского района Ровенской области, художник.
Напомним, накануне Верховная рада приняла постановление по поводу с годовщины начала Евромайдана и последующих событий Революции Достоинства.
Фото: Ukrainka.org