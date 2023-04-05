Одесский дом Магнера: памятник архитектуры обеспокоил мэрию

Исторический одесский дом Магнера расположен в переулке Чайковского, 4, практически на углу с Приморским бульваром. В этом – одно из его «достоинств», а заодно – и проблем. В мэрии обеспокоились судьбой здания. На недавнем заседании исполкома обговаривался вопрос о создании комиссии по обследованию этого памятника архитектуры.

Дом Магнера в Одессе будет обследовать специальная комиссия

Вот уж, в самом деле, «щедро досталось» старому дому. Здание является и национальным памятником архитектуры и градостроительства, и памятником истории местного значения (в здании жил пианист Эмиль Гилельс), и выявленным памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

В чем же проблема здания? Как вы сами догадались, в состоянии дома Магнера. На недавнем заседании исполкома Одесского горсовета прозвучало, что в связи с предстоящим ремонтом дома Фука (Фуко) (Приморский бульвар, 15/пер. Чайковского, 2) стоящий к нему «впритык» дом Магнера может пострадать.

Дом Фука – это тот самый, который с давних времен спрятан за драпировкой и нуждается в спасении. Как это повлияет на дом Магнера? Не рухнет ли? Ответы на этот вопрос должна дать специальная комиссия.

Такая комиссия (это было еще до войны) однажды уже была создана. Теперь принято решение о создании еще одной комиссии, которая обследует здание. Во избежание, как подчеркнул мэр Геннадий Труханов, «обвала в самом центре города».

Одесский дом Магнера: немного истории и сегодняшний день

Памятник архитектуры был построен в 1904 году по проекту архитектора Леонида Чернигова в стиле модерн. Строился как доходный дом. Год постройки, кстати, еще можно разглядеть на фасаде.

На фасаде также имеется мемориальная табличка (установлена в 2009 году) в честь жившего здесь Эмиля Гилельса и его сестры – скрипачки Елизаветы Гилельс.

Как сообщает Архитектурная фотобаза PhotoBuildings, дом входит в состав комплекса «Приморский бульвар».

Трехэтажный дом Бориса Магнера – жилой. Красиво смотрится, если, конечно, не подходить близко и не вглядываться детали. Он весь в трещинах и сколах… Как все это выглядит – смотрите на наших фото.

Можно, правда, еще разглядеть некогда замечательную лепнину по фасаду, многие фрагменты которой не «дожили» до наших дней…

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