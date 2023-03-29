Одесский дом Фельдмана и его чудо-дверь

В Одессе далеко не один дом именуется «домом Фельдмана» – по фамилии владельца. Мы рассказываем о том здании, что числится под номером 28 по улице Екатерининской (угол Бунина).

Одесскому дому почти 200 лет

Трехэтажный дом не всегда был таким, каким мы видим его сейчас. Его начали строить в 1841 году как двухэтажное строение (арх. Л.Камбиаджо). Тогда им владели греки Мавро.

Уже к 1887 году, как сообщает Архитектурная фотобаза PhotoBuildings, дом был реконструирован (арх. А.Вейтко). И владельцем дома уже числится купец Яков Фельдман.

Проект «Об Одессе с любовью» упоминает, что с 1889 года и до 1901 года по этому адресу располагался склад земледельческих машин и мастерская инженера-технолога одесского 2-й гильдии купца Николая Мельникова.

С 1889-го и до 1914 года в доме располагался магазин водопроводных принадлежностей одесской купчихи австрийскоподданной Марии Теодорович.

Была здесь и бакалейная торговля, и торговля часами.

В 1927-1928 годах был составлен проект устройства будки для кинотеатра в этом доме.

В 1938 году здесь располагался научно-исследовательский опорный пункт института животноводства.

В 1980-е годы в доме располагался отдел учета и распределения жилплощади одесского горисполкома.

Сейчас это жилой дом с административными помещениями. Как видите, фасад дома явно нуждается в реставрации.

Старинная одесская дверь – в обновленной красе

На сегодняшний день первый этаж дома известен огромными стеклянными витринами. Прежний магазин отсюда выехал, витрины сейчас «замазаны». А между ними (нужно еще поискать) появилась отреставрированная (проект «1000 дверей Одессы») чудом сохранившаяся старинная дверь. Она и в самом деле сейчас смотрится как чудо.

Об этой двери и о том, что она требует приложения рук специалистов-реставраторов, писали одесские краеведы не один раз. О ней отзывались именно как «о чудом сохранившейся оригинальной» двери, ведущей в подъезд дома.

И вот теперь мы видим результат.

Как сообщает проект «Тысячи дверей Одессы», теперь перед нами «отреставрированные уникальные дубовые двери образца конца XIX века, украшающие солидный дом Фельдмана».

Как и любое подобное преображение старых дверей, процесс реставрации был особенно сложным. Реставраторам пришлось проявить максимум аккуратности и профессионализма, чтобы сохранить и восстановить первозданный вид произведения искусства.

Работа над дверью продолжалась более полугода в несколько этапов. Что в результате? То, что мы видим на представленных фото: результаты реставрации дубовой двери дома Фельдмана поражают своей красотой.

«Удалось сохранить все оригинальные элементы и детали дизайна, выявить и воспроизвести утраченные, передать атмосферу истории и культурное наследие эпохи. Ныне дверь предстает перед нами во всей своей красоте, став своеобразным символом уважения к нашему историческому наследию и творческому духу архитекторов прошлых веков», – сообщает ресурс «1000 дверей Одессы».

Читайте также:

Фото автора, фото двери до и после реставрации – Facebook-страница проекта «1000 дверей Одессы»