Старейший одесский дом на Пастера: как поживает творение Боффо?

Этот дом словно затерялся, хотя находится на одной из самых известных улиц в центре города – Пастера, бывшей Херсонской. Собственно, с него и начинается сама историческая улица. Дом значится под первым номером.

Пастера – улица парадная, широкая, «открытая». Ей в «Одесской жизни» посвящен отдельный материал. А вот старейший дом под номером 1 – словно «не отсюда».

Между тем, это историческое здание как будто возвращает нас в далекое прошлое города. И не удивительно: его возраст более чем почтенный. Охранная табличка дает подсказку: «Дом Бражинского. 1835 год». 1835-й!!!

Фамилия Бражинский у одесских краеведов часто звучит как Брежинский и Брижинский. Но это так, для справки. Потом здание (с появившимися новыми пристройками) уже стало именоваться домом Фалька.

Ресурс PhotoBuildings подсказывает: архитектор здания – Ф.Боффо. Оно было построено в стиле неоготики. Ну а тот факт, что неоготика дошла до нас в том состоянии, как вы видите на фото, то можно лишь добавить «увы и ах!». Заодно порадоваться, что вообще донесло.

С 1873 года здание вместе со стоящими рядом стало известно как «Когановские дешевые квартиры». В 70-е годы ХІХ столетия эти дома относились к Когановскому учреждению, в которых призревались неимущие взрослые и дети без различия в вероисповедании. Отметим, что Овсей Коган был богатым одесским предпринимателем и благотворителем.

В 1929 году здесь размещался клуб 1-й совбольницы, в 1938 году по этому адресу располагались детские ясли.

Что сейчас? Сейчас это обычный жилой дом, где одесситы живут со своими непростыми проблемами, которые принесла война. Отметим также, что дом стоит «впритык» к тому самому обветшалому Херсонскому спуску, где недавно образовался провал. Жителей дома, кстати, этот провал тоже беспокоит: он ведь совсем рядом. Не скажется ли это на старом здании?

Я упоминала, что дом расположен так, как будто он прячется, словно стесняется, старается, чтобы не слишком видны были все его проблемы, трещины, иные временные отметины на фасаде. Нужно перейти на другую сторону улицы, чтобы запечатлеть его «внешний вид» в полной мере. И даже охранная табличка расположена не со стороны улицы, а уже на территории двора.

А у входа в сам двор можно познакомиться со старичком-колесоотбойником. Его напарник уже канул в Лету.

Само же старейшее творение Боффо в стиле неоготики живет…

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