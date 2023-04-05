Война, день 406: безуспешные попытки наступления и страхи оккупантов

Сегодня, в среду, 5 апреля 2023 года, начались четыреста шестой день широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Генштаб ВСУ предоставил официальную информацию о ситуации на фронте и потерях врага.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, в частности, применил 17 беспилотников (БпЛА) типа «Шахед-136». 14 из них были уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник продолжает использовать тактику террора.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружена.

Определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

Российская федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики беларусь, ее военную инфраструктуру. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Волфино, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелецкая, Песчаное, Огурцово, Волчанск, Рубленое, Дворичанское и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крахмальное в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и южнее Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенным пунктов, среди них Стельмаховка, Торское, Северск, Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 30 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, включая Васюковку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Григоровку, Ивановское, Северное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, безуспешно. В то же время враг обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные способности. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Новоданиловка, Орехов, Щербаки, Малые Щербаки Запорожской области; Качкаровка, Змиевка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Днепровское Херсонской области, а также город Херсон.

В Мелитополе Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать психологическое влияние на местное население путем распространения листовок об эвакуации в россию. Людей пугают предстоящим наступлением Вооруженных Сил Украины.

В Большой Кардашевке Херсонской области из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома. Ужесточена проверка документов и мобильных телефонов.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский высокоточный беспилотный БпЛА типа «КУБ».

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике: