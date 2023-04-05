Анекдот дня: О чем молится Роза Марковна перед воротами Привоза?

Доброе утро, одесситы. Рабочая неделя в разгаре, а значит нам не до походов на Привоз. Зато можно подготовиться заранее, перед выходными. И опыт Розы Марковны из сегодняшнего анекдота вполне может пригодиться.
Роза Марковна стояла перед воротами Привоза и тихо шептала:
— Господи! Помоги мне купить только то, за чем я пришла.
Доброе утро, одесситы! Да, с Юмориной в эти годы…так сказать, не очень ладится. Однако будем надеяться, что это временно. Хотя не следует забывать и о том, что «творцы» юмора и хорошего настроения – мы сами.
1 апреля, в День смеха, сложно не вспомнить об одной из визитных карточек нашего города – уникальном одесском юморе. Но какой он, какие у него особенности? Мы попросили горожан объяснить особенности местного юмора и сказать что-нибудь «по-одесски».
Доброе утро, Одесса! Ну что – с субботним вас днем! Тем, у кого он выходной, желаем отдохнуть и отоспаться, а те, у кого суббота рабочая, сделают то же самое в воскресенье. И да не прервут ваш сладкий сон ни козни вражеские, ни зловредные питомцы соседские.
Мы используем файлы куки для наилучшего представления нашего сайта. Нажимая "Принять", вы даете согласие на их использование. Также вы можете ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности.ПринятьНет