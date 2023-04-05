Анекдот дня: О чем молится Роза Марковна перед воротами Привоза?

Анекдот дня: как просыпается по утрам Роза Моисеевна Доброе утро, одесситы! Рабочие будни… А рано вставать по утрам иной раз ох как неохота! Знакомая проблема? Ну так знайте – она не только ваша! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: одессит обращается к угрюмой продавщице… Доброе утро, одесситы! Хотя сегодня и понедельник, да и погода на самая весенняя, хмуриться точно не стоит. А потому читайте наш анекдот, улыбайтесь и и так, с улыбкой, шагайте смело весь день. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: про Сему и ночное удовольствие Доброе утро, одесситы! Да, с Юмориной в эти годы…так сказать, не очень ладится. Однако будем надеяться, что это временно. Хотя не следует забывать и о том, что «творцы» юмора и хорошего настроения – мы сами. ПОДРОБНЕЕ

«Скажите что-нибудь по-одесски»: что такое одесский юмор? (видео) 1 апреля, в День смеха, сложно не вспомнить об одной из визитных карточек нашего города – уникальном одесском юморе. Но какой он, какие у него особенности? Мы попросили горожан объяснить особенности местного юмора и сказать что-нибудь «по-одесски». ПОДРОБНЕЕ