Разрушающийся дом Лерхе на Приморском бульваре стал «спорным объектом»

Памятник архитектуры национального значения, старейший красавец дом Лерхе на одесском Приморском бульваре, 5 хотят передать в коммунальную собственность. Сейчас он получил статус «спорного объекта недвижимого имущества».

Одесский дом Лерхе «доведен до полного упадка»

Прокурорами Одесской областной прокуратуры (ООП) принимаются меры по возвращению в коммунальную собственность памятника архитектуры и истории национального значения «Доходный дом Лехре» на Приморском бульваре в Одессе, построенном в 1823 – 1826 годах и достроенном в 1895 году по проекту архитектора ГК. Шеврембрандт.

Как сообщает официальный сайт ООП, «по иску областной прокуратуры Хозяйственным судом Одесской области возбуждено производство по делу о расторжении договора купли-продажи нежилых помещений памятника общей площадью 2390 м кв… Основанием иска стало невыполнение владельцем требований договора купли-продажи, охранного договора и фактическое доведение исторического здания до полного упадка. Судом удовлетворено заявление прокурора об обеспечении иска и наложен арест на спорный объект недвижимого имущества, а также запрещено совершать какие-либо регистрационные действия по указанному памятнику».

Из истории дома Лерхе

Первоначально дом было сооружен еще в 1823-1826 годах, архитектор — Франц Боффо. А уже в конце ХІХ века новый хозяин дома — купец Лерхе — обустроил его как доходный, то есть, многоквартирный жилой дом для сдачи квартир в аренду (архитектор Г. К. Шеврембрандт).

Фасад примечателен активной пластикой архитектурных форм, изысканно прорисованными скульптурными деталями, медальонами с монограммой «L», указывающей на фамилию владельца. Дом «снялся» в нескольких фильмах, вошел практически во все справочники и туристические проспекты по Одессе, живописующие о его «изящных ионических колоннах, балконах, фронтонах, о пышном декоре фасада, причудливой лепке и маскаронах в виде скульптурных мифических женских голов над оконными арками и голов львов на кронштейнах, олицетворяющих благосостояние и благородство владельца особняка». Над окнами третьего этажа в медальонах начертана буква «L», что означает фамилию владельца Lerche.

Здание является национальным памятником архитектуры и градостроительства под названием «Дом доходный Лерхе» (годы постройки: 1823—1826; Перестройка: 1895 г., арх. Шеврембрандт Г. К.).

Об одесском доме Лерхе — с тревогой и болью

Об этом красивейшем одесском здании «Одесская жизнь» рассказывала не один раз. И каждый раз — с тревогой и болью. Красавец дом рушится. Мы подробно рассказали, как его даже пришлось избавлять от «убийственной красоты».

Одесский архитектор, преподаватель ОГАСА, соучредитель Ассоциации архитекторов Одессы Андрей Черненко дал нам подробную «справку», как с дома пришлось снимать элементы богатейшего декора. Это делалось для того, чтобы они однажды не рухнули на головы прохожих.

— Был произведен демонтаж аварийных элементов декора с фасада удивительного по красоте доходного дома Лерхе. Работы были инициированы Управлением по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета. Промедление было смерти подобно. Предварительное обследование было выполнено скульптором Аркадием Маршаком и архитектором Андреем Черненко. В результате было принято однозначное решение о демонтаже. Все крепления пришли в негодность, лепной декор, весом около 150 кг. отягощенный многолетними накоплениями жизнедеятельности голубей, держался на алюминиевых скрутках. Демонтаж был произведен успешно. Элементы декора заняли свое место на складе. Ждут своего часа, когда они понадобятся для реставрации и реконструкции великолепного здания. И очень хочется верить, что эти элементы и все остальные лепные украшения, дождутся таки… — рассказывал тогда Андрей Черненко.

Позже мы снова возвращались к этому дому. И каждый раз — по печальным поводам: то карниз частично обрушился, то лепнина.

Теперь вот новость: дом Лерхе хотят вернуть в коммунальную собственность. Может, удастся не только вернуть, но и спасти национальный памятник архитектуры…

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Фото (2020 года) Марии Котовой, скрин с сайта Одесской областной прокуратуры