Одесские фразы и сленг: почему мы так говорим

Колоритные одесские слова и фразы давно уже можно не только услышать в Одессе, но и увидеть в толковых словарях современного языка. Это лишний раз подтверждает, что одесский язык таки да существует, и это не какой-то блатной жаргон, а полноправный язык, на котором и сегодня разговаривают жители нашего города.

«Ответить за базар»

Если говорить об истории этой одесской фразы, то она родилась вовсе не в криминальной среде. В XIX веке в Одессе за порядком на рынках, или базарах, присматривал человек, утвержденный городским магистратом. Его должность у нас в городе так и называлась — «базарный» и соответствовала смотрителю в других городах империи. А выражение «отвечать за базар», вероятно, означало выполнение «базарным» своих профессиональных обязанностей.

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«Это вам не при румынах двери колбасой закрывать»

Эта поговорка появилась во времена Второй мировой войны, когда Одесса была оккупирована румынской армией. Оккупанты возродили в городе давно забытую политику НЭПа, чему очень были рады предприимчивые одесситы. Дело было поставлено настолько хорошо, что уже после войны в Одессе еще какое-то время продолжали работать частные рестораны. Разумеется, подпольно, так как у советской власти с частным бизнесом были непримиримые разногласия. Вот как раз в то время одесситы и придумали это сленговое выражение.

«Мозги набекрень»

Это явление встречалось не только среди коренных жителей Одессы, но и среди остального народонаселения страны. Оно могло возникать эпизодически или быть диагнозом на всю жизнь. Так называли вполне нормальных людей, которые, говоря приличным языком, мыслили весьма нестандартно, с некоторым «сдвигом по фазе». Обычно результат их деятельности на любом поприще неприятно удивлял тех, кто на них понадеялся.

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«Рахит в панаме»

Это выражение появилось в городе в послереволюционные голодные годы, когда рахит был частым детским заболеванием. Позже эта кличка стала очень распространенной в детско-юношеской среде и приобрела несколько иное значение. Получить ее можно было даже при железобетонном состоянии здоровья, и при этом никакого отношения к наличию или отсутствию головного убора она не имела. Так на одесском сленге называли тех, кто, по мнению, друзей и соседей, был не способен к самостоятельным действиям и полностью находился под влиянием родителей.

«Можете жаловаться в центральную прачечную!»

Почему именно в прачечную, да еще и центральную, история умалчивает. Однако в советское время «центральная прачечная» была самым известным местом, куда посылали недовольных покупателей или клиентов, грозивших «пожаловаться, куда следует»: «Да жалуйтесь хоть в центральную прачечную!».

Источник: books.google.com.ua, alfred-griber.com, berkovich-zametki.com

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