Одесский сленг: знаменитые фразы, прошедшие сквозь эпоху

Научиться понимать одесский сленг совсем нетрудно, если вы обладаете фантазией, чувством юмора и музыкальным слухом. Даже те, кто приезжает в Одессу ненадолго, быстро приобретают одесский акцент и пополняют свой словарный запас сочными и емкими одесскими фразами.

Что ты оделся, как румын на праздник

Это выражение в одесском сленге появилось во времена румынской оккупации. Дело в том, что летом, чтобы спастись от изнуряющей одесской жары, румынские солдаты надевали рубашку с галстуком и шорты. Это было что-то вроде летней формы. Но шорты в то время в Одессе считались исключительно детской одеждой, поэтому форма оккупантов очень удивляла одесситов. С тех пор и существует это выражение, которое полностью звучит так: «Что ты оделся, как румын на праздник — в трусах и в галстуке?».

Гореть синим пламенем

Эту фразу можно услышать не только в одесском сленге обычно в двух случаях. Первый — когда человек попадает в очень неприятную ситуацию, которая может сильно ухудшить ему жизнь. Второй — когда человек потерял последнюю надежду на благополучное разрешение какого-то дела и полностью махнул на это рукой, восклицая: «Да гори оно все синим пламенем!».

Босяк

В старой Одессе так называли грузчиков. Их труд был очень тяжелым, поэтому свободное время в ожидании работы они использовали для сна. Чтобы их не будили для выяснения стоимости услуг, они выставляли босую ступню, на которой мелом наносили размер оплаты. Если цена, которая красовалась на пятке, устраивала потенциального работодателя, он будил грузчика. Причем торговаться после этого с грузчиком работодателю было ни в коем случае нельзя — стоимость услуги тут же стремительно начинала расти.

Делать чахотку

К медицине этот одесский сленг никакого отношения не имеет, тем более к такому опасному заболеванию, как туберкулез, который в позапрошлом веке именовали чахоткой. Вылечить чахотку было нельзя, и поэтому такого диагноза боялись, как огня и употребляли это слово только в негативном смысле. Одесса не была исключением, и когда человек доводил кого-то до белого каления своим поведением или регулярно действовал на нервы окружающим, он мог услышать именно эти слова: «Перестань делать мне чахотку!».

Гешефт

Это слово пришло к нам из идиша и означает сделку. Причем во всем мире это сделка, основанная на мошеннической спекуляции или обмане. А вот в одесском сленге испокон века так называют просто выгодное для себя дело.

Кстати, именно из идиша к нам пришли также слова «ксива» и «шухер». Документы евреи называли «ктивой», а в «шухере», то есть в черном, ходили агенты охранки, которых очень не любил одесский криминалитет. Поэтому при опасности бандиты и стали кричать: «Шухер!».

Источники: rulit.me, berkovich-zametki.com, ukraine.segodnya.ua

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