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Одесский сленг: подборка знаменитых фраз старого города

Одесский сленг: подборка знаменитых фраз старого города

Фразы старой Одессы сейчас в современном городе мы слышим редко. Однако многие слова до сих пор можно услышать на рынках, в транспорте или одесском дворике.

Чтоб я так жил

Эта старая одесская фраза является самой сильной клятвой. Произносят ее, когда человек настолько уверен в собственной правоте, что даже готов рискнуть своей жизнью. Из того же разряда и более слабый аналог этой клятвы — «Чтоб я так был здоров!». 

Порвать как чарлик грелку

В Одессе «чарликом» в свое время называли не только автомобиль «Запорожец», но и мелких собак, которых обычно заводили одесские старушки. Поэтому этот одесский сленг имеет иронический смысл, даже если произносится серьезно.

Биндюжник

В старой Одессе этим выражением называли человека, который перевозил грузы в порту на пароконной телеге, ломового извозчика и портового грузчика. В настоящее время так называют грубого, необразованного человека.

Понты для приезжих

В Одессе эта фраза означает «игра на публику». Причем, еще не так давно приезжими одесситы считали всех, кто родился за пределами Одессы. И неважно, что этот человек может проживать в городе много лет. 

Лепетутник

Некогда в одесском сленге так называли мелких маклеров. Утесов описывал их так: «В чесучовых костюмах, белых пикейных жилетах и соломенных канотье… это и есть лэпетутники». Сегодня к их числу можно отнести менял валюты или владельцев торговых павильончиков. 

Франзоля и франзолетта

Значение этих слов знакомо только коренным одесситам. Франзолетта в одесском языке — длинный тонкий батон, а франзоля — сдобная булочка. В кулинароном смысле эти термины уже не употребляются несколько десятков лет.

Источники: rulit.me, berkovich-zametki.com, ukraine.segodnya.ua, mayak.org.ua.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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