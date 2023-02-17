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Одесский сленг: знаменитые фразы старого города

Одесский сленг: знаменитые фразы старого города

Так как разговаривают одесситы, не разговаривает больше никто. Кроме того, чтобы вы ни сказали в Одессе, ее жители всегда найдут повод пошутить, даже если тема не слишком подходящая для тренировки остроумия.

Не из той оперы

Эта фраза давно стала полноправной в других языках, и то, что впервые она появилась в Одессе, многие забыли. А родилась она благодаря высказыванию одного из дирижеров одесского оперного театра Герцмана.

Между ним и актером на сцене состоялся безмолвный  диалог, который уже на следующий день стал анекдотом, если верить исследователю одесского языка Валерию Смирнову. Во время оперы дирижер делал певцу какие-то знаки, кивая головой на декорации.

Позже артист узнал от дирижера следующее: «Я обращал ваше внимание на декорации: вы исполняли арию не из той оперы!».

Поймать халтуру

Первоначально этот фразеологизм принадлежал одесским криминальным элементам и означал «совершить кражу в доме покойника», то есть что-то вроде своеобразного мародерства в мирное время.

Активно использовать в одесской речи это выражение начали около ста лет назад, и ввели его в обиход, как ни странно, одесские артисты и музыканты. На их жаргоне это означало «найти дополнительный заработок». Точно так же подработку называют и современные одесситы. 

По фене ботать

Сначала эта фраза имела мало отношения к криминалу и означала, что человек обладает красноречием для успешной торговли.

У коммерсантов был свой жаргон, и знание его как раз и было «ботаньем по фене». Но когда это выражение стали использовать за пределами Одессы, оно приобрело современный блатной смысл.

Кстати, слово «ботанье» отлично знакомо и рыбакам — это способ ловли сома на специально оснащенное удилище.  

Балагула

Так называли возниц, которые занимались перевозками между деревнями. А в Одессе этим словом называли еще и крытый еврейский фургон.

Произошло это слово от древнего словосочетания «баал-хаагала» — так на иврите называли владельцев колесниц. Со временем оно претерпело некоторые изменения, и на идише стало звучать, как «балагула». 

Источники: rulit.me, books.google.com.ua, jewish.ru.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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