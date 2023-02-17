Одесский сленг: знаменитые фразы старого города

Так как разговаривают одесситы, не разговаривает больше никто. Кроме того, чтобы вы ни сказали в Одессе, ее жители всегда найдут повод пошутить, даже если тема не слишком подходящая для тренировки остроумия.
Не из той оперы
Эта фраза давно стала полноправной в других языках, и то, что впервые она появилась в Одессе, многие забыли. А родилась она благодаря высказыванию одного из дирижеров одесского оперного театра Герцмана.
Между ним и актером на сцене состоялся безмолвный диалог, который уже на следующий день стал анекдотом, если верить исследователю одесского языка Валерию Смирнову. Во время оперы дирижер делал певцу какие-то знаки, кивая головой на декорации.
Позже артист узнал от дирижера следующее: «Я обращал ваше внимание на декорации: вы исполняли арию не из той оперы!».
Поймать халтуру
Первоначально этот фразеологизм принадлежал одесским криминальным элементам и означал «совершить кражу в доме покойника», то есть что-то вроде своеобразного мародерства в мирное время.
Активно использовать в одесской речи это выражение начали около ста лет назад, и ввели его в обиход, как ни странно, одесские артисты и музыканты. На их жаргоне это означало «найти дополнительный заработок». Точно так же подработку называют и современные одесситы.
По фене ботать
Сначала эта фраза имела мало отношения к криминалу и означала, что человек обладает красноречием для успешной торговли.
У коммерсантов был свой жаргон, и знание его как раз и было «ботаньем по фене». Но когда это выражение стали использовать за пределами Одессы, оно приобрело современный блатной смысл.
Кстати, слово «ботанье» отлично знакомо и рыбакам — это способ ловли сома на специально оснащенное удилище.
Балагула
Так называли возниц, которые занимались перевозками между деревнями. А в Одессе этим словом называли еще и крытый еврейский фургон.
Произошло это слово от древнего словосочетания «баал-хаагала» — так на иврите называли владельцев колесниц. Со временем оно претерпело некоторые изменения, и на идише стало звучать, как «балагула».
Источники: rulit.me, books.google.com.ua, jewish.ru.
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