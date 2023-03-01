Одесский сленг: уникальные фразы, которые появились в старом городе

Одесситы дали миру множество фразеологизмов и крылатых выражений. Причем их создателями не всегда были безвестные жители Одессы, иногда их изобретали даже именитые поэты и писатели. И жители других городов, используя их, даже не подозревают, что эти фразы таки да родились в Одессе.

Веселый нищий

Так в Одессе много лет назад называли представителей интеллигентных, но малооплачиваемых профессий, а также студентов, размер стипендии которых во все времена не позволял причислять себя к другим категориям населения. Если верить одесским легендам, таких «веселых нищих» не грабили даже налетчики.

Гнать картину

Это выражение, как считают старые одесситы, родилось именно на одесской кинофабрике, когда появились первые иллюзионы. Один и тот же фильм могли показывать в разных одесских иллюзионах. Но копий было мало, и чтобы доставить коробки с фильмом к началу сеанса в другой кинотеатр, киномеханик пускался на хитрости и ускорял процесс демонстрации фильма.

В собачий голос

Раньше в Одессе была очень плотная частная застройка, и в каждом дворе обязательно гремела цепью огромная собака. Днем собаки лениво подремывали и на прохожих особо не реагировали. Зато по ночам любой посторонний шум вызывал у собак истерические припадки лая — как на редких прохожих, так и на поздно возвращающихся домой членов семьи. С тех пор это выражение означает «прийти или сделать что-то слишком поздно».

Вы мне будете сказать?

В основном это выражение использовали старые одесситы. Жители Одессы всегда были весьма самоуверенны, и каждый считал себя главным экспертом в любом вопросе. И если одесситу казалось, что его собеседник хуже осведомлен, он обычно ехидным тоном задавал этот вопрос. Иронический подтекст фразы был настолько явным, что у собеседника частенько пропадало желание доказывать свою правоту.

Гаерская хохма

В старину гаерами называли балаганных шутов, которые выступали на потребу самой непритязательной публики. Ну, а хохмой в Одессе всегда называли шутку или розыгрыш. Поэтому выражение «гаерская хохма» употребляли для названия самых низкопробных и пошлых шуток.

А потом суп с котом

По одной из версий, это выражение одесситам подарили греки, как и многие другие слова одесского языка. Греческое ругательство «sup skato», обозначающее «суп из фекалий», одесситы переиначили с «суп с котом». По другой версии, это была строка из старинной полу блатной песни: «А завтра снова исправдом, а потом суп с котом и дурдом». В любом случае смысл у этого выражения один — немыслимая ерунда.

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Источник: books.google.com.ua/