Одесская улица Калинина: как Сталин наказал «президента» СССР и его жену

Как лакей стал «президентом» СССР

Под настроение который раз взялся перечитывать книгу Ларисы Васильевой «Кремлевские жены». Когда дошел до ужасов, связанных с женой верного соратника Сталина – Михаила Калинина, председателя Президиума Верховного совета СССР – подумалось: а ведь как пить дать была в Одессе улица Калинина. И можно в рамках рубрики о переименовании улиц рассказать не только о самом Калинине (он доброго слова не стоит), но и об очень показательной для эпохи сталинизма истории с его женой.

Итак, в Одессе действительно была улица Калинина. Не быть ее не могло после 1946 года, когда Михаил Калинин получил от государства «однокомнатную квартиру» в 2 квадратных метра у кремлевской стены. После переименования эта улица вновь стала Головковской («Одесская жизнь» чуть более года назад делилась мнением, что это от фамилии некоего Головкова, когда-то начавшего застройку этой улицы, т.е. создавшего ее).

Что же касается Михаила Калинина, то родом он (1875 г.) из бедных тверских сельчан (с 1931-го по 1990 год Тверь в его честь называлась Калинин). С 1886 года учился в земской школе – трехлетке, затем трудился лакеем, т.е. мальчиком на побегушках в семье местного помещика. С ними переехал жить в Петербург, через несколько лет выучился на токаря, работал на заводе.

Ну и пошло-поехало: пролетарская среда, политические знакомства, тайные собрания, листовки, нелегальные кружки – короче, российский марксизм во всех его проявлениях. Понятно, что его арестовали (1899 год). 10 месяцев он «чалился» в КПЗ, а затем его освободили, запретив жить в столице.

Местом проживания Калинин выбрал (!) солнечный Тифлис (ныне Тбилиси). Перед «ссылкой» на пару недель без проблем съездил в родную деревню. Через несколько десятилетий власть, во главе которой он окажется, сама «помогала» своим недругам выбрать место ссылки – «солнечные» Магадан или Норильск.

В Тифлисе Калинин познакомился со Сталиным, продолжал свою деятельность, снова был арестован, немного отсидел и вскоре освобожден и выслан в Ревель (Таллинн, но опять не Магадан). Потом еще несколько арестов, и лишь в 1904 году было принято «высочайшее повеление» о ссылке Калинина в Восточную Сибирь на 4 года. Однако и тут ему «подфартило»: из-за начавшейся русско-японской войны высылка в Сибирь прекратилась.

Отбыл срок Калинин в Карелии. Затем активно участвовал в революции 1905 года, потом опять годы подпольной работы, множество арестов. В 1916 году его арестовали 14-й раз, снова «припаяли» дальнюю дорогу в Восточную Сибирь, но, будучи отпущенным на свободу до «путешествия», Калинин «слинял». А тут и 1917-й подоспел.

В февральскую революцию он руководил захватом Финляндского вокзала в Питере, потом активно участвовал в подготовке и проведении октябрьской революции, стал вскоре городским головой Питера.

В 1919 году Михаил Калинин был избран председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. С 1922 года, когда образовался СССР, Калинин стал председателем ЦИК СССР, а с 1938-го, после изменения Конституции СССР – председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Чисто номинально он был главой государства, на Западе его называли президентом СССР. В 1919 году Троцкий назвал его «всероссийским старостой», позднее его стали называть «всесоюзным старостой» и просто «дедушкой Калининым».

Любитель балерин

Дедушка-то дедушка, да вот был Михаил Иванович очень уж «охоч до девок», как тогда говорили. И Сталин, бывший в курсе его похождений, называл Калинина «всесоюзным козлом» с добавкой «похотливый».

Была, понятно, у Калинина благоверная – Екатерина Ивановна – еще с 1906 года. Но были у него и широчайшие возможности, как говорится, «использования служебного положения в личных целях».

Дворцы на Лазурном берегу тогда «верхи» себе не покупали, но вот насчет женского пола – таки да! Сразу акцентирую, что автор этих строк со свечкой нигде не присутствовал, но изучил многие источники, в т.ч. и уважаемый украинский сайт «Обозреватель».

Так вот, еще с 1922 года Калинин взялся лично курировать Большой театр. И тут же на Большой посыпались милости: артистам дважды в год повышали зарплату, ускорили решение пресловутого квартирного вопроса.

Записным театралом Калинин никогда и близко не был, а вот балетной труппой театра живо интересовался, ибо дамы там были все до одной стройные, как кипарис. Половым попрошайкой Калинин тоже не был: он не просил, а уверенно брал свое.

Он приглашал прелестниц в кабинет, и они там в чем мать родила исполяли па-де-де «и кое-что еще, о чем не говорят, чему не учат в школе маленьких ребят». Калинин в это время постанывал – конечно же, исключительно под воздействием волшебной силы искусства.

Похождения козлобородого расхитителя полового семенного фонда страны стали достоянием широкой общественности, это не нравилось Сталину. В виде предупреждения по его «наколке» придворный пролетарский поэт Демьян Бедный (он же Ефим Придворов) тиснул в газете «Известия» (1924 год) фельетон «О том, как наш староста Калиныч отбил Татьяну Бах у Авербаха».

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На полполосы поэт расписал в подробностях полученный от НКВД компромат на Калинина, гневно заклеймив позором «неких старичков, власть имущих, путающихся с молоденькими артисточками из оперетты». Но Калинин на этом, извините, не кончил, и еще много лет продолжал сливаться в экстазе с чужими женами.

За грехи Калинина заплатили его жена и сын

В конечном итоге Сталину это надоело, и он нанес своему «партайгеноссе» страшный по своей дикости удар ниже пояса, а точнее – по тестикулам: в 1938 году Екатерине Калининой – супруге псевдо-президента СССР – влепили 10 лет лагерей как врагу народа.

Это была формальная трактовка ее вины, на деле же она была наказана за то, что не смогла в такой мере обеспечить Михаилу Ивановичу «супружеский долг», чтобы он не ходил налево, позоря тем самым «безупречность» руководства первого в мире социалистического государства. Мало того, было приказано расправиться и с сыном Калинина, но тот, узнав, что ордер на арест уже выписан, решился на самоубийство. А вскоре арестовали генерала Иванова, зятя Калинина, женатого на старшей дочери Юлии.

Срок жена Калинина отбывала в лагере на Крайнем Севере. Жила надеждой на личное обещание Сталина об освобождении сразу после войны. Кстати, слово свое садист сдержал, ее отпустили на следующий день после объявления победы СССР.

Мужа, с позволения сказать, она застала в опале, жил «президент» почти как арестант. Это была месть «Хозяина» за то, что в 1939 году отказался санкционировать смертный приговор группе старых большевиков. Их порешили и без его подписи, но Сталин в отместку устроил «жесть» карманному президенту, что-то типа домашнего ареста. После возвращения Екатерины Ивановны Калинин прожил еще год, умер от рака желудка…

А жену Екатерину после его смерти еще на несколько лет отправили в ссылку. Из четырех оставшихся в живых детей общалась с матерью только одна дочь – Лидия. Остальные отказались от нее, как от врага народа.

Населенные пункты его именем начали в СССР называть еще при его жизни. Первый – на Донетчине – еще в 1922 году, аккурат когда Михаил Калинин начал «курировать» балерин.