Улица Лазо в Одессе: его сожгли заживо, сделали героем, а потом посмеялись

На другой конец света

Изначально улица, о которой идет речь, имела более «удобоваримое» название – Колонистская. Почему трансформировалась в Колоническую – хороший вопрос. Множество таких же вопросов без ответов и по трагической судьбе Сергея Лазо – российского дворянина, офицера, ставшего «легендарным героем Гражданской войны» (так, по крайней мере, поучал советский агитпроп).

Лазо родился в 1894 году в Бессарабии, имел молдавское происхождение. Вступив в большевики в 1918 году, он в годы Гражданской войны активно устанавливал Советскую власть, но не в родной Бессарабии, а в Сибири и на Дальнем Востоке.

Каким ветром его туда занесло – Бог весть. Кстати, буквально несколько дней назад украинские СМИ сообщили, что при штурме одного из поселков Донецкой области «откинул копыта» (иначе и говорить не хочу!) чукча из Анадыря (это столица Чукотки) Олег Эйгырультын. Какие черти его принесли сюда за 7 тысяч километров в поисках смерти? Вот и Лазо далеченько забрался…

Как «мученик» стал героем шуток

Смерть нашла его в мае 1920-го: по версии советского агитпропа, на Дальнем Востоке японцы, тогда там хозяйничавшие, схватили его и сожгли живьем в паровозной топке.

С годами советская агитация, изрядно поднадоела нашим гражданам, и многие «легендарные герои» потеряли авторитет. Разве анекдоты «про Чапаева» – не пример тому? Не прошло это и мимо Сергея Лазо. К примеру, уже в 1980-е вместо «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза…» (помните, конечно же, это в исполнении воистину легендарного одессита Леонида Утесова) не самые добросердечные наши сограждане пели «Бьется в тесной печурке Лазо, на поленьях глаза, как слеза…».

Кто убил Лазо и как он умер

С годами вообще возникла масса вопросов по его гибели. Интернет с его не всегда корректной вседозволенностью обсуждает даже, как могли всунуть крупного мужика в жерло паровозной топки, которое ненамного шире совковой лопаты кочегара…

Есть сейчас, кстати, и другая, весьма реалистичная версия гибели большевика Лазо. Через несколько лет после окончания Гражданской войны с японцами, видать, начались налаживаться какие-никакие отношения. И одним из условий этого «потепления» японцы выставили признание Советами версии, что не они виновны в столь ужасающей казни Сергея Лазо.

Мол, таки да, они его арестовали, но затем передали белогвардейцам, а те уже по своему разумению «расстарались»… Какое-то время эта версия афишировалась как официальная. А затем, совсем вскорости, подоспел еще один конфликт с Японией – летом 1938 года бои у озера Хасан на Дальнем Востоке. Дали, вроде как, им тогда копоти! И убийцами Лазо вновь объявили японцев.

Про этот конфликт в 1939-м появился фильм «Трактористы» с песней «Три танкиста», о которых полвека спустя шутили «Три танкиста выпили по триста». И были там слова» В эту ночь решили самураи перейти границу у реки». Но потом, видать «в связи с изменением международной обстановки» стали петь иначе: «В эту ночь решила вражья стая»…

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Разговор о Сергее Лазо завершим поминанием целой когорты персон, изображавшихся в годы СССР на стендах «Герои Гражданской войны», которые обязательно должны были наличествовать в каждой школе, множестве других публичных мест – с образовательно – воспитательной целью. У подавляющего большинства из них годы окончания жизни – 1937-39-й. И ни слова о том, что тот режим, за который они боролись, помножил их на ноль. Нет ни малейшего сомнения, что то же самое произошло бы и с Сергеем Лазо…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса