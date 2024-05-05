Библиотекарь из Одесской области стала чемпионкой Украины по бодибилдингу (видео)

Как рассказала Диана, она родилась в деревне, училась на учительницу начальных классов и изобразительного искусства. Детей любила, но долго работать в школе не смогла, поскольку хотела более яркой жизни.

Большую часть своей жизни Диана проработала библиотекарем. Там она смогла раскрыться как творческая личность.

«У меня идеи просто приходили одна за другой, и из маленьких фотозон, которые я делала, это выросло в большие мероприятия, которые были очень глубокие, сильные, даже психологические. Но пришел ковид, и он повлиял на нашу деятельность. Библиотека вообще закрылась, и мы сидели дома»,

– рассказывает нынешняя спортсментка.

По ее словам, переболев ковидом, она решила пополнить утраченные силы и пошла тренироваться в спортзал, расположенный на берегу Дуная.

«Мне стало интересно, как работают мышцы, как все в организме настроено, что можно делать с телом. Меня все это захватило. Однажды девушки, с которыми мы просто занимались в зале, предложили их тренировать. Тогда я решилась уйти из библиотеки и начала тренерскую деятельность»,

– отметила спортсменка.

С началом полномасштабного вторжения некоторое время тренировок не было, рассказала Диана. Однако долго сидеть дома она не смогла и вместо обычных тренировок начала использовать упражнения, которые помогли выплеснуть весь негатив, агрессию и справиться со стрессом.

С началом войны в зал пришел работать тренером бывший чемпион Украины по бодибилдингу. А еще через месяц туда взяли бывшую спортсменку-бодибилдерку, преподававшую уроки позирования. Тогда Диана поняла, что это ее шанс попробовать себя в большом спорте.

Первыми соревнованиями стал Всеукраинский чемпионат по бодибилдингу, который проходил в 2023 году во Львове.

«Когда я стояла на сцене и сначала поняла, что вошла в топ-6, для меня это уже было победой. Но когда объявили, что я стала победительницей, я не могла поверить, что это правда. Я была горда за себя и гордилась собой»,

– прокомментировала чемпионка.

Через год она снова решилась на участие в соревнованиях. На чемпионате «Южная Пальмира», спортсменка стала третьей, а на чемпионате Украины вошла в шестерку лучших.

Диана отметила, что сейчас тренирует своих подопечных и тренируется сама. Осенью планирует участвовать в очередных соревнованиях.

Источник: Суспiльне Одеса