Эта улица в Одессе носила имя автора красной звезды – символа армии СССР и рашистов

Из семинаристов в революционеры

Так вот, родился этот в будущем крупный советский государственный деятель в 1880 году в семье сельского священника на Черниговщине. Окончил духовное училище, а затем учился в духовной семинарии – совсем как его будущий кумир Сосо Джугашвили, он же Сталин.

В 1901 году уже членствовал в РСДРП, ну и был изгнан из семинарии за антимонархическую деятельность. В период революции 1905 года был одним из руководителей стачки текстильщиков, организовывал боевые дружины рабочих. За призывы к вооруженному восстанию выступавшего перед забастовщиками на площади в Ярославле Подвойского арестовали. Но уже назавтра (!) по требованию более 3 тысяч митингующих полиция его освободила (кто-то может себе представить подобное при нынешнем русском царёныше!?)

Правда, несколько позднее банда черносотенцев при поддержке полиции знатно «отметелила» Подвойского, после тяжких телесных повреждений на какое-то время он прекратил свою деятельность. На пару лет убыл в эмиграцию (Германию, Швейцарию). Следующие 10 лет в россии работал с большевистской партийной прессой. Осенью 1916 года был арестован, в феврале 1917 года ему «впаяли» бесплатную путевку в Сибирь, но случилась февральская революция.

Подвойский придумал символ Красной армии

Подвойский – один из организаторов октябрьской революции, член оперативной тройки по руководству октябрьским вооруженным восстанием, а в дни восстания – один из руководителей штурма Зимнего дворца. В период ликвидации мятежа Керенского —Краснова командовал Петроградским военным округом.

Он был автором символа Красной Армии – красной пятиконечной звезды. А по некоторым данным – и идеологом учреждения награды особо отличившимся на фронтах Гражданской войны – ордена Красного Знамени.

В 1917-1918 годах был наркомом по военным делам РСФСР (сегодня «нарком» звучит крайне негативно, если слышать в этом намек на наркоманию, но тогда это был целый министр – НАРодный КОМиссар). Одновременно возглавлял Всероссийскую коллегию по организации и формированию Красной Армии. Потом на этом посту его сменил печально известный Троцкий. С начала 1919-го Подвойский – нарком военных дел Украинской ССР, создал на ее территории несколько военных округов. Но осенью того же года большевики потеряли Украину, а Подвойский – эту свою должность.

Из революционеров в бюрократы

В последующие годы он занимался физподготовкой призывников к армейской службе, затем, в 1920 году, возглавив Спортинтерн с одобрения Коминтерна, занялся строительством мегасооружения тех времен – Международного Красного стадиона в москве.

Это должны были быть спортарена на 60 тысяч зрителей, водная арена на 10 тысяч мест, футбольные поля, горнолыжная трасса, велотрек, корты и т.д. и т.п. В смету заложили свою электростанцию, сеть общепита, гостиницы, бани, аттракционы, театры. Поступили огромные деньги и строительство стартовало.

Прошло «всего» 5 лет и в 1925-м строительство… отменили. Сообразили наконец, что грунты «никакие». Начали «подбивать бабки» – и обнаружились традиционные финансовые нарушения. Злоупотреблял доверием Подвойского его зам, директор – распорядитель финансов некий Бабин. За что и сел.

Подвойский вроде не запачкался, после эпопеи со стадионом был пристроен в Институт истории партии. С 1935 года стал пенсионером. Умер в 1948-м. Похоронен в москве.

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Никакой информации о том, что он хоть единожды «почтил» Одессу своим присутствием, не обнаружено. Вот и «досвидос», улица Подвойского…