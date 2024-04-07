Улица Марии Демченко в Одессе: зачем она воевала с долгоносиками и как подставила коллег

Сомнительные рекорды

А была она инициатором массового колхозного движения за высокие урожаи сахарной свеклы. Было это почти век назад, в 1930-е годы. И пришло к нам из той поры немало историй, верить или не верить в которые сегодня – это хороший вопрос.

«Правду брешешь?» – говорят иногда в народе. Вот так и многие те истории о массовых движениях – где-то идеологический коммунистический вымысел, где-то правда.

Вот вам в двух словах история так называемого стахановского движения: в Кадиевке, в шахте Алексей Стаханов стал героем первой пятилетки, за 6-часовую смену вырубив 102 тонны угля, а это 14(!) сменных норм. По всей стране расширилось «стахановское движение», причем далеко не только в угледобывающей промышленности, а во всех без исключения отраслях народного хозяйства. Звучал призыв «Даешь!..», а далее уже, кто во что горазд: и по надоям молока, и по урожайности кукурузы, и по срокам ввода объектов в эксплуатацию и т.д. и т.п. Даже 5-летний общегосударственный план призывали за 4 года и 6 месяцев выполнить. Кстати, в 1978 году город Кадиевка был переименован в Стаханов.

«На плаву» идея массовых движений была точно с полвека, потом над этим всем, по нашей традиции, начали в народе посмеиваться. Озвучили лозунг «Даешь 5-летку за 4 года и 12 месяцев!», и вообще, якобы, «раскопали», что изначально фамилия Стаханова была СтаКанов. Но дабы не организовывать общенародное СТАКАНОВСКОЕ движение, фамилию аж бегом ему поменяли. (Да уж, «стаКановское» движение в нашей «непьющей» стране никогда не нуждалось в инициировании: когда не было ну никакого повода «посидеть» в коллективе, кто-то «вдруг» вспоминал: так сегодня ж 100 лет граненому стакану! Отметим? И понеслось…)

Вырастить свеклу или умереть

Но вернемся же к уважаемой Марии Софроновне Демченко. Родилась она 1912 году в Староселье на Черкасчине. В 1930 году за трудовую активность ее назначили звеньевой колхоза, она была делегирована на 2-й Всесоюзный съезд колхозников-ударников в 1935 году. Ее звено в 1934 году вырастило 468 центнеров сахарной свеклы с гектара! На съезде на вопрос Сталина, может ли она собрать еще больше, заявила о пятистах. И это в те годы, когда средний урожай свеклы по Украине не превышал 131 центнер! Почему? В тот период «руководящая и вдохновляющая сила народа», т.е. КПСС заявила, что «генетика – продажная девка капитализма», новых сортов не было – но это уже совсем другая история. А тут – 500 тонн! Сталин как в воду глядел, засомневавшись: «Все ли колхозники такие активные, как вы? Вы же, активисты, – меньшинство в колхозах. Большинство иначе думает. С этим надо считаться или нет? Я думаю, что надо». Вернувшись в родное село после съезда, Демченко неожиданно для себя не увидела энтузиазма в своем звене: а если неурожай? засуха? долгоносик?! Коллеги понимали, что цена проигрыша – максимальна. Ведь тогда уже вовсю «трудился» НКВД, и не сдержать данное Сталину слово – это все, «гайки». Тем более, что в выступлении с трибуны съезда Демченко клялась перевыполнить план по свекле не только Сталину, но и «нашему любимому Буденному, командиру Красной Армии товарищу Ворошилову, товарищу Постышеву и всем остальным вождям!» Вскоре в звене Демченко из восьми девчат осталась половина… В итоге Мария Демченко…победила!

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Битва с долгоносиками и эксплуатация детского труда

Бригаду доукомплектовала, адски тяжелый ручной труд начинался с рассвета: рыхление, прореживание, копание канав для сбора долгоносика, вырывание тяжелых корнеплодов после подкопки, складывание в кучи, очистка свеклы от земли и ботвы, погрузка на телеги для отправки на сахарный завод – все это с весны и до первых холодов. Ходили по дворам, собирали у крестьян пепел из печей, куриный помет, и дерьмо из выгребных ям – чтобы весной, под культивацию, разбросать все это добро на отведенных для звена площадях. 102 дня после посевной – над селом ни дождинки! И только свекловичное поле Марии Демченко – изумрудно-зеленое: ежедневно ВСЕ сельские школьники, выстроившись цепочкой, передавали ведра с водой из полузасохшей речушки Вильшанки. Мария с товарками в это время замачивали в мелясном сиропе рядно, чтобы на ночь разложить его между рядами: вредитель – долгоносик лез на сладкое и прилипал. Свекла выбросила уже пять листочков, когда ударили заморозки… И все же звено Марии Демченко собрало рекордный урожай, перевыполнив данное Сталину обещание – 523 центнера с гектара.

Мария стала депутатом Верховного Совета СССР, ее наградили орденом Ленина. А все звено в награду от колхоза получило месячных поросят. Всем колхозам, специализировавшимся на свекле, партия указала «планку» Марии Демченко. Ну а ежели ниже, так это вредительство, и ты – враг народа. И бог весть, сколько таких «вредителей», не достигших уровня урожая Марии, выявили и «прижали к ногтю» доблестные «внутренние органы»…

Демченко, окончив после войны сельхозакадемию, работала агрономом под Киевом. Потом она переехала в Киев и поселилась в доме напротив здания ЦК. Хотя ей принадлежала «Волга», она ходила пешком и до конца своих дней покрывала голову простым платком. Умерла в 1995 году, ее кончина осталась незамеченной…

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса