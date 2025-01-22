Стена памяти
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21 января архиепископ Одесский и Балтский Афанасий открыл четвертую часть «Стены памяти Защитников павших за Украину». К мемориалу добавили еще 90 имен наших Защитников.

Стена памяти

Владыка Афанасий вместе с соборным духовенством и капелланами вознес молитвы за упокой душ всех павших борцов за свободу Украины: военных и мирных жителей.

В церемонии приняли участие родственники погибших, общественность, представители ветеранских организаций. Присутствующие почтили память павших героев возложением цветов.

Стена памяти
Стена памяти
Стена памяти

Напоминаем, что Стена памяти кафедрального собора Рождества Христова появилась в 2020-м году благодаря инициативе воинов-добровольцев, волонтеров и была поддержана духовенством епархии. 5 декабря 2024 года состоялось открытие очередного участка «Стены памяти».

Фото — фейсбук Veterans HUB ODESA, Сергей Братчук.

 

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