21 января архиепископ Одесский и Балтский Афанасий открыл четвертую часть «Стены памяти Защитников павших за Украину». К мемориалу добавили еще 90 имен наших Защитников.

Владыка Афанасий вместе с соборным духовенством и капелланами вознес молитвы за упокой душ всех павших борцов за свободу Украины: военных и мирных жителей.

В церемонии приняли участие родственники погибших, общественность, представители ветеранских организаций. Присутствующие почтили память павших героев возложением цветов.

Напоминаем, что Стена памяти кафедрального собора Рождества Христова появилась в 2020-м году благодаря инициативе воинов-добровольцев, волонтеров и была поддержана духовенством епархии. 5 декабря 2024 года состоялось открытие очередного участка «Стены памяти».

Фото — фейсбук Veterans HUB ODESA, Сергей Братчук.