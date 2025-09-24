Ключевые моменты:

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение из-за усиления северного ветра до 17 м/с;

Прогноз погоды: в Одессе облачно, без осадков, температура воздуха 11-19 градусов, температура морской воды 19-20 градусов.

В Одесской области температура ночью составит 8-13 градусов тепла, днем 15-20 градусов, с хорошей видимостью на дорогах.

В одесской мэрии просят горожан быть бдительными и максимально ограничить в этот день перемещения и поездки. Также не следует оставлять свой транспорт под деревьями и линиями электропередач.

Также не следует забывать и о минной опасности, поскольку в штормовую погоду вполне вероятен неконтролируемый подрыв дрейфующих мин. Не трогайте подозрительные предметы, найденные на побережье, а сообщите об опасной находке по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 25 сентября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 11-13, днем 17-19 градусов тепла.

Температура морской воды 19–20 градусов.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 сентября

По Одесской области завтра также облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, ночью и утром может усилиться до 15-17 м/с.

Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем она поднимется до 15-20 градусов выше нуля.

На автодорогах области видимость хорошая.

