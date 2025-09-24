Ключевые моменты:
- В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение из-за усиления северного ветра до 17 м/с;
- Прогноз погоды: в Одессе облачно, без осадков, температура воздуха 11-19 градусов, температура морской воды 19-20 градусов.
- В Одесской области температура ночью составит 8-13 градусов тепла, днем 15-20 градусов, с хорошей видимостью на дорогах.
В одесской мэрии просят горожан быть бдительными и максимально ограничить в этот день перемещения и поездки. Также не следует оставлять свой транспорт под деревьями и линиями электропередач.
Также не следует забывать и о минной опасности, поскольку в штормовую погоду вполне вероятен неконтролируемый подрыв дрейфующих мин. Не трогайте подозрительные предметы, найденные на побережье, а сообщите об опасной находке по номеру 102.
Прогноз погоды в Одессе на 25 сентября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 11-13, днем 17-19 градусов тепла.
Температура морской воды 19–20 градусов.
Читайте также: Дайте нам моря: не слишком ли много МАФов на одесских пляжах? Опрос (видео)
Прогноз погоды в Одесской области на 25 сентября
По Одесской области завтра также облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью и утром может усилиться до 15-17 м/с.
Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем она поднимется до 15-20 градусов выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: Бесплатные чекапы с 2026 года: станет ли амбициозная инициатива реальностью?