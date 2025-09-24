Роман: «Когда я приезжаю на море, мне хочется смотреть на солнце, на морской прибой, вот лебеди вчера приплыли, чайки летают, поэтому я против МАФов. Пожалуйста, там, выше, можно строить МАФы, туалеты, но ставить их на пляже – считаю, что это лишнее».

Юлия: «Комфорт – это главное, но в меру, чтобы его не было много, и чтобы мы, каждый из нас, могли видеть».

Елена: «Главное, чтобы был баланс. Чтобы можно было что-то купить, когда гуляешь, выпить и поесть, но чтобы этого не было слишком много. Потому что море – это самое главное. То, ради чего сюда приезжают, – море, поэтому виду на него не должно ничего мешать».

Антон: «Хорошо, когда есть и то, и другое: инфраструктура и дикая местность».

Анна: «Хотелось бы пройтись вдоль моря, по берегу, как это было раньше. Хочется просто походить по пляжу, а я не могу пройти по берегу – это довольно сложно. Я должна куда-то выходить».

Елена: «Мне все нравится. Главное, чтобы было чисто, чтобы люди не мусорили. Думаю, что это важнее».

Алексей: «И море, и солнце, и морской воздух, который лечит центральную нервную систему, – в первой тройке».

Анастасия: «Каждый человек сюда приходит прежде всего за ощущениями. Кофе можно выпить вот здесь, рядом. Но когда ты начинаешь свой день, ты хочешь больше общаться с морем, со стихиями. И когда это большое белое сооружение стояло, это как-то очень было некрасиво по отношению к людям. Поэтому я очень рада, что одесситы сделали все, чтобы это сооружение снесли».

Ярослав: «Конечно, чтобы солнца было больше. Люди приезжают сюда отдыхать, купаться, а не ходить по магазинам. По магазинам можно пойти и в центре».

Константин: «Это плохо, когда МАФы стоят на пляже, по моему мнению. И так моря всегда не хватает, особенно такого классного, как в Одессе, – нашего, украинского моря. Мы же движемся в сторону Европы. Я уверен, что законодательство определится и будет давать возможность на правовой основе что-то там строить, размещать. По моему мнению, мы должны совместно искать взаимопонимание так, чтобы всем было хорошо, и чтобы никто от этого не страдал».

Ирина: «Нас уже так застроили, что человек, приехавший в Одессу, не знает, где можно найти бесплатное место, ему негде отдохнуть. Мафов уже хватает – вот так! Дайте нам море, дайте нам дышать своим свободным воздухом».

Олег: «Солнце ничем не прикрыть. Если тебе здесь тень мешает – отойди в другую сторону. Заведения должны быть, они необходимы. Есть пляж – мы сегодня были на Золотом берегу: купайся, загорай, прекрасный песок. Езжай туда, отдохни – там тебе ничего закрывать не будет. А здесь другая локация, по-своему приятная».

Ирина: «Чтобы было больше моря, пейзажа, отдыха. Чтобы было приятно наблюдать за морем и за пейзажем».

Денис: «Во всем должен быть баланс, но приоритетными должны быть условия для отдыха людей. Эти кафе, заведения питания можно располагать подальше от пляжей – так они не будут мешать отдыхающим, и сфера бизнеса будет работать».

Анастасия: «Ланжерон – это такое место, где все очень красиво, прекрасно, но хотелось бы, чтобы было меньше кафе. Я бы хотела больше моря видеть».

Кирилл: «Мне все нравится – отличные заведения и пляжи. Все идеально, нет ничего лишнего. Возможно, там дальше есть немного лишнего, но в целом – симбиоз идеальный».

Иван: «Немного многовато: на самокате трудно ездить, людям нужно больше пространства. Маленькая набережная, а дальше пусто. Ланжерон и Аркадия – все, куда ни пойдешь, занято МАФами, ресторанами».

Оксана: «Поэтому я здесь не отдыхаю, отдыхаю в другом месте. Думаю, местные находят пляжи, где меньше людей, меньше туристов. Перекусить нужно – здесь всегда очереди, но вот там много пустого места и там можно строить комфортные заведения».

Татьяна: «Они находятся в таком месте, что не мешают. Если, конечно, будут строить на самом берегу, то будут мешать».

Алена: «Это было лишним, сто процентов. Рассвет для того и встречают, чтобы любоваться природой, а кофе можно с собой и в термосе взять».

Евгения: «Здесь просторно, комфортно. А в Аркадии сложнее подойти к морю, поэтому здесь больше нравится».

Матвей: «Пляж есть пляж, рестораны – на задней линии. Все примерно нормально. Как туристу мне понравилось».

Ирина: «Возможность наслаждаться морем для меня важнее. Именно из-за количества туристов и развлекательных заведений мне не так нравится отдыхать на Ланжероне, в отличие от других мест».

Александр: «Да нет, наоборот. Классно, когда есть МАФы – есть где поесть. Поэтому мне это не мешает».

Кирилл: «Мне кажется, много. При нормальной практике в прибрежной зоне не должно быть никаких заведений. Это правильная практика, ведь Одесса – город у моря, но мест, где можно отдохнуть, не так уж и много. Если говорить об эстетике, наверное, было бы лучше, если бы этого всего не было в принципе».

