В центре Одессы создают новую педиатрическую амбулаторию

Ключевые моменты:

  • В Одессе появился новая педиатрическая амбулатория;
  • Сейчас в помешении будущей амбулатории идет ремонт.

Новая локация появится в структуре Детского консультативно-диагностического центра им. акад. Б.Я. Резника по улице Спиридоновской, сообщают в горсовете.

Ремонт в помещении будущей амбулатории

Сейчас в помещениях будущей амбулатории проводятся ремонтные работы – монтаж внутренних перегородок, отделочные работы, обустройство сети инженерных коммуникаций и т.д.

В Одессе откроют современную педиатрическую амбулаторию на Спиридоновской

В Приморском районе Одессы идет ремонт в новом помещении педиатрической амбулатории.

После завершения ремонта в новой амбулатории будет организован прием врачей-педиатров, что улучшит качество и доступность первичной медицинской помощи для детского населения Приморского района.

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