В центре Одессы создают новую педиатрическую амбулаторию

Ключевые моменты:
- В Одессе появился новая педиатрическая амбулатория;
- Сейчас в помешении будущей амбулатории идет ремонт.
Новая локация появится в структуре Детского консультативно-диагностического центра им. акад. Б.Я. Резника по улице Спиридоновской, сообщают в горсовете.
Сейчас в помещениях будущей амбулатории проводятся ремонтные работы – монтаж внутренних перегородок, отделочные работы, обустройство сети инженерных коммуникаций и т.д.
После завершения ремонта в новой амбулатории будет организован прием врачей-педиатров, что улучшит качество и доступность первичной медицинской помощи для детского населения Приморского района.