Во сколько обойдется техобслуживание внутридомовых газовых сетей

Как сообщает консультационный центр для населения «ГазПравда», операторы газораспределительных сетей (ГРС; филиалы Газсети, а также гор- и облгазы) обнародовали ориентировочную стоимость ТО. Сейчас формируются графики его проведения по каждому дому.

Найти свой адрес можно будет на сайте своего оператора ГРС.

Так, в Киевской области, например, средний платеж по ТО газовых сетей из квартиры составит 320 грн. Однако в каждом доме эта плата индивидуальна и зависит от количества квартир и технических особенностей сетей.

Также стоит отметить, что это сумма не за месяц, а за все ТО, которое будет проводиться раз в 3-5 лет. Его периодичность будет зависеть от возраста сетей. В частности, внутридомовые системы, срок эксплуатации которых не превышает 25 лет, должны обслуживать раз в 5 лет. Если же им больше 25 лет – раз в 3 года.

Важно: обнародованные цифры ориентировочные и не включают транспортные расходы, которые определяются дополнительно отдельно для каждой многоэтажки

Напомним, с 2024 года в Украине должны быть возобновлены ТО домовых газовых сетей по новым правилам. Теперь все совладельцы многоквартирных домов, которые не имели существующих договоров или не подали заявку на присоединение к Коллективному договору в лице уполномоченного представителя, автоматически присоединились к Типовому договору с местным Оператором ГРС (филиалом Газсети, или гор- или облгазом).

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Впрочем, проводить ТО вправе не только Операторы ГРС, но и другие компании (с официальным разрешением на такие работы). Но в случае заключения договора с другим предприятием управляющий дома или другое уполномоченное лицо должно сообщить об этом своему оператору ГРС в течение 15 календарных дней с даты заключения договора.

Заметим, что платежка по ТО внутридомовых сетей газоснабжения (за содержание в надлежащем состоянии сетей общей собственности, проходящих в местах общего пользования) будет приходить не ежемесячно, а один раз в 3-5 лет. И это не зависит от желания или нежелания жильцов многоэтажки на заключение договоров такого ТО. Если совладельцы не выберут исполнителя ТО самостоятельно, им автоматически станет местный оператор ГРС. Соответствующий договор типичен, то есть его не должны подписывать с каждым совладельцем – соглашение считается подписанным автоматически после предоставления услуги.

А вот за ТО сетей и оборудование, находящиеся непосредственно в квартирах, придется платить по отдельности. Каждый владелец квартиры должен самостоятельно подписать дополнительный договор с Оператором ГРС или другой профильной компанией именно на ТО сетей и оборудования внутри квартиры.