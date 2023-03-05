Одесса, остров или материк? Пять философских вопросов о нашей идентичности

2022 год стал годом переосмысления взглядов не только относительно страны-агрессора или стран, которые подставили нам свое плечо, но и временем переоценки собственной идентификации: какими мы были, какие мы сейчас, кем станем завтра.

Эти вопросы актуальны именно сейчас и именно на них мы ищем ответы. Со времен античных греков традиция обсуждать, дискутировать, искать ответы вместе на непростые вопросы – нормальный процесс для цивилизованного общества и его дальнейшего развития. Именно так рождались философские школы и традиции, которые человечество до сих пор считает основами современной цивилизации. С осени 2022 года в Одессе проект Re:Open Ukraine проводит ряд встреч с историками, политологами, демографами, социологами, философами, где каждый раз одеситы могут задать вопросы и высказать свое мнение.

Одесса – это остров или материк. О чем идет речь?

Привычное для нас чувство обособленности и собственной особенности: Одесса – особенная. Чем является Одесса, частью чего? Если мы говорим о регионе: к какому региону относится Одесса? Частью какого региона есть Одесса, как это обозначить? Это Юг Украины? Тогда каковы границы этого Юга?

Понятие острова оно постоянно существовало в одесской культуре и оно никак не было связано с какими-то сепаратистскими настроениями. Если мы обратимся к одесским концептуалистам, они постоянно использовали, но понятие «острова» для них было понятием их одесского сообщества внутри советской жизни.

Когда мы говорим об острове, или материке, мы именно говорим о том, что региональные наши представления, то, что мы считаем своим, оно может сконцентрироваться внутри Одессы, а может выходить за пределы Одессы, включая тот же Херсон, Николаев и дальше.

У нас сейчас очень много уровней идентичности и многие фреймы, в которые мы вписаны. Потому что у нас есть наш собственный дом, есть мой двор, мой район, есть сообщество людей, которые являются островом для меня, в которой я вписана. Есть мой город, есть мой регион, моя страна, мой континент. Их очень много. И здесь для меня было, скорее, важно не противопоставление, а замена.

Море-Зерно-Николаев – новые-старые метафоры Одессы?

Когда мы говорим о том, чем Одесса такая особо-особенная, используются различные метафоры. Это может быть остров, это может быть граница, это может быть линія разграничения. Метафора моря одна из первых, что приходит в голову.

Море – не только для того, чтобы купаться. Море – это работа. Она тяжелая, она сложная. И для многих одесситов работа в море создает фрейм жизни. Даже если у нас нет родственников, работающих в море, у нас есть сосед или друг, как-то связанный с морем.

В 2022 году я поняла, насколько изменилась оптика, как иначе мы видим сейчас. И наши отношения с морем, и наши отношения с портом. В том числе, насколько иначе мы вообще вступаем в отношения с морем.

Когда был заблокирован порт, эта тишина из порта оказалась одним из самых ужасных опытов одесситов. Летом состоялась деблокада порта и одесситы услышали первые звуки из порта и первые звуки судна, выходящего в море. Я же просто фиксировала. В Фейсбуке, люди писали: «я плакала», просто слезы от этого звука, который мы считали абсолютно обычным.

Экспорт зерна как элемент одесской идентичности абсолютно нормален. Это упоминается даже в номинационном досье ЮНЕСКО. Одесса всегда была воротами, через которые вывозится зерно. Сейчас этот тезис приобрел новые обороты. И кроме того, когда мы говорим о зерне, которое вывозят из Одессы, мы пускаем в Одессу степь и начинаем чувствовать, что город не заканчивается Старопортофранковским.

Николаев. Чувство родства, которое сейчас есть, я очень надеюсь, что мы его не потеряем. Даже шутки, которые о Николаеве мы сейчас в Одессе можем услышать, какую я слышала даже от таксистов: Почему в Одессе номера на автомобилях ВН? «Возле Николаева». И переопределение пары «Одесса – мама, Ростов – папа», наконец это переопределение происходит. Потому что в нашем пространстве появился Николаев – папа. Поэтому мы можем сейчас увидеть определенный контур того региона, в котором мы будем жить. Мы можем сейчас на эмоциях держать это чувство родства, а затем его потерять. Но можем и не потерять, потому что мы об этом думаем.

Как мы можем построить наши экономические росты, чтобы построить новую украинскую идентичность, и связать со всей Украиной?

Я не знаю, что экономически выгоднее, поскольку я не экономист, но я понимаю, что международная торговля в любом случае – это очень круто и правильно.

Именно на морскую торговлю приходит самый большой процент торговли в мире. Поэтому Одесса все равно может выполнять эту задачу. Не обязательно вывозить сырье, можно вывозить что угодно, можно завозить. Любая активность такого рода. Мы можем вывозить что угодно. И Одесса здесь будет играть свою роль, а круизные суда здесь тоже они были, я надеюсь, они вернутся, и это тоже будет хорошо.

Что нужно делать, чтобы Одесса интегрировалась в Украину навсегда?

А где мы?

Что нужно делать? Ну мне кажется, что здесь очень много штук, которые мы должны делать, а не просто рассказывать, что мы Украина. Мы знаем, что мы Украина. Но не всем это очевидно.

Когда мы будем представлять себя как классный город, в котором все работает, в котором классный бизнес, в котором вот образование, то о чем мы говорили, тогда мы будем иначе выглядеть.

Какую литературу посоветуете читать по поводу Одессы?

Вообще я бы советовала читать все, что есть. Потому что когда мы сравниваем, да, когда мы сравниваем того же Гинрехса, голландца, который написал о мифе Одессы, и когда мы читаем Танжер, мы видим этот чрезвычайный гэп, и люди вообще смотрят на разные города. И когда мы входим в это, ну это классно на самом деле, потому что это для нас как-то обозначает пределы проблем. Потому все, что мы встречаем, оно полезно.

Список литературы от Оксаны Довгополовой

Оксана Довгополова. The Odesa image in Odesa themed restaurants https://www.researchgate.net/publication/364791867_The_Odesa_Image_in_Odesa-Themed_Restaurants

Оксана Довгополова. Путешествующий миф города: репрезентация мифа Одессы в предприятиях памяти

Оксана Довгополова. Образ Одессы в художественной литературе – взгляд изнутри и извне // В поисках лица города: практики саморерезентации городов Украины в индустриальную и постиндустриальную эпоху. Харьков: Издательство Точка, 2021, с. 103–115.

Сайт платформы культуры памяти Минуле/Майбутнє/Мистецтво, куратором которого является Оксана Довгополова.

Послушать всю встречу с Оксаной Долгополовой можно

https://youtu.be/uQo3chZhwUY

Оксана Довгополова – одесситка, соучредительница и куратор платформы культуры памяти Прошлое / Будущее / Искусство, доктор философских наук, профессор кафедры философии Одесского национального университета имени И.И. И. Мечникова. Тема ее исследований – память, идентичность нашего города. Последний год подсвечивает горизонты региональной идентичности, которые начали перезагружаться. Вот об этом и была дискуссия, которая собрала столько людей, едва разместившихся в пространстве Книгарні-Кав’ярні.