Одесский историк развенчал 12 самых популярных одесских мифов (Часть вторая) (видео)

Миф 6. Язык

Первым вопросами языка в Одессе заинтересовался профессор Ришельевского лицея Константин Зеленецкий (1812–1858). Ученый исследовал речь местных жителей в середине 19 века и по результатам пришел к выводу, что она весьма русифицирована, но в ней настолько много малороссиянизмов и галицизмов, что есть вопросы, русский это или малорусский. Сегодня историки считают, что это суржик, который создавался в многонациональном пространстве и украинский фактор оказал достаточно серьезное влияние и на формирование слов и на произношение. Не меньшее влияние оказал идиш. Именно это сочетание русского, украинского и идиша, в двадцатые годы прошлого века стало основой «одесского языка». Впрочем, ученые-лингвисты говорят о том, что в научном плане выделить этот феномен в отдельный язык невозможно.

Кстати, название нашего города в нынешнем смягченном произношении окончательно стало доминировать в 60-70-х годах прошлого века и именно тогда оно стало определенным маркером «свой-чужой».

Миф 7. Порто-Франко

Легенды о Порто Франко и его влиянии на развитие города являются одними из самых распространенных и по сей день. Но известный одесский историк Тарас Гончарук, защитивший диссертацию на тему экономического влияния Порто-Франко, обнаружил, еще это больше легенда, чем факт. Режим Порто-Франко стимулировал импорт европейских товаров. Но экономическое чудо Одессы создала торговля зерном. В этом смысле роль Порто Франко просто преувеличена и мифологизирована: контрабанда, возможность быстрого заработка, низкие цены на товары в городе. В то же время, все путешественники, оставившие свои воспоминания об Одессе, отмечали, что многие горожане имели в своих домах зернохранилища. То есть люди покупали зерно, чтобы весной перепродать его и неплохо заработать на этом. Такой способ быстрого заработка отражен и в городской архитектуре. Дома одесситов имели цоколи и вместительные глубокие подвалы.

Миф 8. Криминал

Представления об Одессе, как месте, где тебя обманут, возникло среди тех, кто раньше никогда не видел большого города. А потом, уехав отсюда, люди вынесли определенный образ, в котором были и попытки сохранить свои финансы. Это результат столкновения с большим городом, где криминальные авторитеты имели место быть, но они не решали все дела, как это стали делать после произведений Бабеля. Образ бандитской Одессы историк видит в том, что люди были недовольны государственным строем. Все оппозиционные силы воспринимались как защитники. По такой аналогии можно вспомнить Робин Гуда, Устима Кармелюка, Довбыша… Почему сформировался такой образ? Потому что они были против системы, если так – значит, за нас. Интересно и то, что большинство легендарных одесских бандитов – не местные.

Миф 9. Империализм

«Одесса – имперский город». Этот стереотип, начали формировать в конце 19 века, когда империя испытывала серьезные идеологические проблемы. Интересно, что к тому времени маркеров империи в городе почти не было. Она было свободной и современной. А в конце 1800-х годов появилась Александровская колонна в Александровском же парке (ныне парке Шевченко) и другие. Памятник Екатерине появился в 1900 году, позже, чем его собирались установить. Причина банальна: ни в 1894-м, ни в 1895 году не смогли собрать денег на монумент. После февральской революции 1917 года, было принято решение его снести, но не успели. Это дело завершили уже после октябрьского переворота.

Кроме памятников, в тот период начали переименовывать улицы, и на карте появились улицы Петра Великого, Полтавской победы и другие.

Миф 10. Национализм

В Одессе есть определенный миф, что у Одессы были очень дружеские национальные отношения. Но историк уверен, что если мы честно говорим о городе, то должны вспомнить разные страницы нашей истории. Нам нужно понимать, что живем в многонациональной среде, и если не объединять чем-либо общим эти национальности, то рано или поздно получим конфликты.

В 19 веке Одесса являлась центром националистических движений. Здесь зарождалась независимая Греция, Болгария, здесь формировались и трудились еврейские сионисты. Украинское движение также обязано Одессе. Поэтому миф о том, что Одесса – это не националистический город – это не совсем правильно, считает Владимир Пивторак. Одесса являлась центром, где зарождались концепции разных национальных государств. А погромы, вспыхивающие на стыках 19 и 20 веков – это была реакция империи, которая пыталась манипулировать этими национальными движениями. Самый кровавый еврейский погром 1905 года, эта черная страница истории города, произошел именно на фоне революционных событий. Тогда погибли почти шестьсот жителей города и историки считают, что это не окончательная цифра.

Миф 11. Российская Одесса

Одесса не подходит к понятию «российский город» ни по какому критерию, считает Владимир Пивторак. Впрочем, это не являлось секретом и для имперских идеологов. Посмотрите внимательно на иллюстрацию из популярного российского журнала того времени «Нева». Над ней надпись «Сотая годовщина присоединения Одессы к России». Так что же знали они, чего не помним мы?

Миф 12. Одесса неукраинская

Один из самых распространенных мифов о том, что Одесса – не украинский город. Но Украинцы жили здесь с 15 века и в предыдущих главах мы уже затрагивали эту тему. Есть и другие факты.

Первая книга на украинском языке «Маруся» была напечатана в нашем городе еще в 1837 году. Самая первая песня об Одессе известна с 1850-х, и пели ее на украинском языке. Первая ее строка звучала так: «А в Одесі добре жити».

Типография Фесенко. Ее основателем был украинец Ефим Фесенко, уроженец Черниговщины. Там печатались украинские книги, а типография была сверхприбыльным предприятием. Или вспомним инженера-изобретателя Иосифа Тимченко, попавшего в Одессу из-под Харькова.

Одесских украинцев считали более радикальными по сравнению с киевскими и харьковскими – они ведь видели перспективу развития именно в самостоятельном движении. Они боролись за независимость и проявили себя в 1917-1920 годах, тогда большинство из них погибли.

Лекция прошла благодаря инициативе #ReOpenUkraine The Institute for Central European Strategy

Фото автора и The Institute for Central European Strategy