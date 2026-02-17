Ключевые моменты:

Штормы выносят на побережье Одесщины растительное масло и мертвых птиц, усиливая экологическую катастрофу в Нацпарке «Тузловские лиманы».

Эколог Иван Русев фиксирует загрязнение с 24 января 2026 года: регулярные выбросы масла, морской воды и тел птиц на песок.

Масло скапливается слоями через динамический процесс.

Эколог Иван Русев в своих социальных сетях сравнил фото без растительного масла и с растительным маслом. Он добавил, что с 24 января 2026 года вместе с коллегами фиксирую регулярные выбросы загрязненной маслом морской воды и мертвых птиц на долгую песчаную пересыпь в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Эксперт отметил, что штормы выносят эту грязь на берег, а уже последующие могут прикрывать ее свежим песком. В общем процесс динамичен, поэтому масло скапливается слоями.

Иван Русев отметил, что катастрофа, вызванная бомбардировкой цистерн с маслом российскими силами, поначалу казалась пустяком. Однако уже третью неделю берега только нацпарка ежедневно «подбрасывают» десятки и сотни мертвых птиц, а также разных крабов. Эколог подсчитал, что маслом загрязнены десятки гектаров песчаной пересыпи.

Русев констатировал, что всего от этой масличной аварии в северо-западной части Черного моря погибли не менее 5000 птиц. Это еще одна трагедия дикой природы от агрессора.