Одесский историк развенчал 12 самых популярных мифов о городе (Часть первая)

Почему одесские мифы популярнее исторических фактов? Историк Владимир Пивторак собрал двенадцать самых популярных из них и предложил разобраться, есть ли там доля истины. Историк сразу отметил, что среди приведенных данных многие являются находками его коллег – историков из разных одесских ВУЗов, которые погружены в эту тему, изучают новые источники, проводят исследования, как «в поле», так и в архивах и библиотеках.

Миф 1. Как Одесса выглядела раньше

Мы до сих пор точно не знаем, как выглядела местность, где сейчас стоит наш город, несколько сотен лет назад. Существуют растиражированные изображения, в частности, картина «Хаджибей» художника Геннадия Ладыженского, которая хранится в Одесском художественном музее. Но даже она – лишь очередное художественное произведение, созданное на основе документов и представлении об этом месте, присущему концу 19 века, и его нельзя принимать за исторический документ.

Еще один пример. Многие из нас видели на просторах интернета гравюру, которая датируется 19 веком. Историк предлагает присмотреться к ней внимательнее: изображение сделано с ракурса высоты птичьего полета, который технически был недоступен в то время. Кроме того, на нем совсем другие пропорции города и расположение известных нам знаковых сооружений. Эта гравюра была создана в Германии автором, который никогда в Одессе не был.

На сегодняшний день лучшим отражением окрестностей и самой крепости Хаджибей можно считать визуализацию харьковского архитектора Игоря Титаренко. Он наложил чертежи, данные археологических исследований на карту местности и благодаря новым технологиям получил такой результат. Впрочем, уже появилась критика этих изображений относительно точности расположения тех или иных построек на территории цитадели. Но на данный момент – это самая точная визуализация крепости в 18 веке, ведь более точных данных у ученых еще нет.

Миф 2. День рождения Одессы

Для начала нужно разобраться с самим термином «День рождения». Ученый утверждает, что некорректно применять это словосочетание относительно города. Это метафора. В исторической науке можно говорить о том, что что-то появляется и о том, что есть условия, чтобы оно появилось. Для возникновения города должны быть очень серьезные условия. Такие условия здесь были со времен античности. На этой местности было зафиксировано три населенных пункта, выполнявших пункты торговых форпостов (районы Лузановки, Ланжерона, Аркадии). А если копать еще глубже, то можно вспомнить поселения с портом и укреплениями, которые относятся еще ко временам неолита.

Современное представление о городе у нас сформировалось в 19 веке, а Одесса как город своей эпохи сформировалась уже в 15 веке. Есть мнение, что это могло произойти даже в 14 веке, но у ученых нет подтверждающих документов, хотя они уверены, что в золотоордынскую эпоху здесь также был населенный пункт с такими же функциями. Именно поэтому сейчас исследователи остановились на дате первого упоминания – май 1415 года. Есть доподлинно известный документ 15 века, донесший до нас информацию о том, что в городе Снятин, Польский король, который был еще и владыкою Красной Руси и Великим князем Подольским, принял у себя послов от Греческого (Византийского) императора и Вселенского патриарха, которые попросили зерна, потому что у них были трудности с поставкой продовольствия в Константинополь. Тогда им прислали из королевского порта Кочубеева необходимое количество зерна.

Что касается нынешней официальной даты основания города, то она принадлежит одесскому историку Скальковскому, посвятившему ее коронации царю Николаю I, которая состоялась 22 августа 1824 года по старому стилю.

Миф 3. Родители

До середины 19 века, когда Екатерину II начали вплетать в историю города, никто не говорил о ней как об основательнице Одессы. Первым, кого назвали «отцом города» был Дюк де Ришелье, хоть он приехал в город только в 1803 году. Но эта прозвище было дано ему горожанами за заслуги в развитии города.

Миф 4. Имя

Лишь в 1894 году появляются первые упоминания о том, что название нашему городу дала Екатерина II. До сих пор существует легенда о том, что это произошло на каком-то из балов. Другая легенда гласит, что Одесса – это французское слово Асседо («воды достаточно»), написанное наоборот. Она появилась в 1873 году и связывает ее со строительством городского водопровода.

Тем не менее, Одесос – это реальный античный город, существовавший на месте современной Варны. Но на данный момент у ученых недостаточно данных, чтобы понять, как это название оказалось именно тут. В то время произошло много переименований турецких названий в нетурецкие и это было принципиально для новой власти. Но почему Одесса из Варны переехала сюда, Херсон попал на Днепр, а Тирасполь – на Днестр современным историками точно не известно.

Впрочем, есть одна «зацепка» – дневник украинского шляхтича Адрияна Грибовского, одного из секретарей Екатерины II. В его записях была найдена такая фраза: «Я побывал в Одессе, которую мне посчастливилось в свое время назвать». Это единственный момент, который нам указывает на настоящего автора названия нашего города. А вот как все это происходило, мы можем лишь только догадываться.

Миф 5. Коренные жители

Первая реальная перепись населения Одессы состоялась в 1897 году. Но там имперские демографы использовали манипулятивный метод – они объединили великороссиян и малороссиян в одну группу.

Но основной стереотип по отношению к населению Одессы касается еврейской общины, численность которой доходила до трети всех жителей. Одесса оказалась единственным крупным городом империи, где евреи могли свободно учиться, работать или заниматься бизнесом. И этот стереотип «еврейского города» продолжал работать и в 20 веке.

Миф 6. Язык

Отличается ли Одесса от других городов в лингвистическом плане? Это зависит от угла зрения под которым мы рассматриваем этот вопрос, потому что диалект, который был в городе менялся и в 19 и в 20 веках. Но сохранились источники. Так, например, Константин Зеленецкий (1812-1858), первым осветивший этот вопрос, сказал в своем исследовании, что этот язык хоть и подобен русскому, но в нем настолько много малороссизмов и галицизмов, что есть вопрос, это русский или все же малорусский.

Современные лингвисты считают, что это суржик, который создавался в многонациональном пространстве, но украинский фактор, безусловно, оказал влияние и на слова и на их произношение. Безусловно, сильнейшее влияние на этот процесс имел и идиш. Но ученые лингвисты безжалостно констатируют, что выделить это в отдельный язык в научном плане невозможно. Так что «одесский язык» – это еще одна красивая метафора, литературный образ, еще один миф.

Продолжение следует…

Эта дискуссия состоялась благодаря инициативе #ReOpenUkraine The Institute for Central European Strategy.

Фото автора и из Википедии