Одесса без Пушкина: как представители Харькова предлагают работать с последствиями русификации

По данным института Нацпамяти за 2022 год было демонтировано по меньшей мере 34 памятника русскому поэту в разных регионах Украины: Мукачево, Тернополе, Черновцах, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Краматорске, Харькове. В большинстве этих городов поэт никогда в жизни не бывал. Тем не менее, имя Александра Пушкина принадлежит к наиболее употребительным урбанонимам на территории Украины. Среди других памятников русским писателям, которые демонтируют, на втором месте памятники Горькому и Островскому.

Несколько фактов по истории деукранизации

Массовое переименование улиц в честь Пушкина началось в 1880-х годах. Уже изданы Валуевский и Эмский указы, но впереди украинский язык ждут следующие запреты:

1888 г. Указ Александра ІІІ ‘О запрете употребления в официальных учреждениях украинского языка и крещении украинскими именами’

1895 г. Запрет украинского чтения и украинских книг для детей

1905 г. Кабинет Министров России отверг ходатайство Киевского и Харьковского университетов об отмене запрета украинского языка,

1906 и 1907 годы. Закрытие общества Просвещение в Одессе и Николаеве

1914 год. Указ Николая I о запрете украинской прессы

На расчищенное место насаждаются Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Достоевский. .

Переосмысление – первый шаг к взаимопониманию

Харьков, как и другие города Украины также активно лишается топонимов, связанных с российскими деятелями культуры и искусства. Из публичного пространства убираются имена тех, кто не имел никакого отношения к городу. И таких оказалось много. К примеру, имя Пушкина в Харькове носили театр, две улицы: Пушкинская и Пушкинский въезд, станция метро, на центральной улице стоял памятник русскому поэту. И это, несмотря на то, что сам Пушкин здесь не бывал. Городу не просто прощаться со своим имперско-советским прошлым, впрочем, как и Одессе. Как проходят эти процессы во втором по количеству жителей городе Украины, нам рассказала Татьяна Игошина, заместитель директора Харьковского литмузея.

— Я думаю, неправильно делать вид, что этого всего прошлого не было, и сейчас мы дружно все забываем и изображаем, что это все происходило не с нами. Это происходило с нами, и это нужно нам переосмысливать, нужно понимать, почему, например, так много мест в Одессе связано с Пушкиным. Вместе с тем, надо понимать, что писал Пушкин об Украине, какое у него было абсолютно имперское отношение к нашей стране. Нужно понимать, почему такое отношение было, чтобы не думать, что он был в каком-то противостоянии с царской властью – он был тем, кто совершенно четко вписался в имперский нарратив и сам его создавал.

— В Харькове также есть «проблемные» места, с которыми нужно работать, — рассказывает Татьяна. — Например, станция метро «Пушкинская». Эта локация имеет ценность по своему художественному оформлению, созданному именно под это название. В этом случае нельзя просто сменить вывеску, это будет слишком грубо и неправильно. Такой шаг никак не поможет переосмыслить все то, что с нами происходило и совершенно не даст нам понять, почему мы теперь имеем право на свободу.

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Место дискуссии – ночь музеев

Одной из платформ, во время которых проходит дискуссия с горожанами, стала популярная акция “Ночь музеев”, которая состоялась в Харькове несмотря на постоянные обстрелы. В 2022 году Харьковский Литмузей провел ее во Львове и Харькове с подключением из Киева, соединив города через онлайн коммуникации. В это время состоялся круглый стол: «Пушкинопад после Ленинопада, или что нам делать с русской литературой».

— Такое явное присутствие Пушкина, Достоевского и всех остальных в нашем городском пространстве, в наших школьных программах – это все продолжение этой имперской традиции, которая продолжалась и в советский период. И они скорее выступают не как писатели, имеющие особую ценность больше, чем представители таких же направлений в мировой литературе, а как маркеры империи. По крайней мере, так мы определились на этой дискуссии для себя.

Результатом дискуссии стала реализация другого проекта — «Власні назви» («Собственные названия»), который команда музея начала готовить во время войны и помогла горожанам познакомиться с талантливыми, но забытыми писателями и поэтами:

— Мы дали возможность людям ознакомиться и понять вообще, по чьим улицам они ходят и насколько им важно или не важно давать эти имена — говорит Татьяна Игошина.

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Вместо отрицания шанс и возможность

В июле 2023 года Харьковский литмузей открыл уличную выставку «Власні назви». Она была установлена в Театральном сквере между памятниками Гоголю и Пушкину. Главная цель – познакомить харьковчан с писателями и другими представителями искусства, именами которых названы улицы города. Тексты включили справки из биографий, которые демонстрировали, связаны они с Харьковом, или нет, что они писали об Украине, как они к ней относились.

Также были показаны имена украинских литераторов, которых еще нет в городском пространстве, но они имеют значение не только для города, но и всеукраинское. Еще обратили внимание на тех, кому уже отведены улицы, но находятся они на дальних окраинах.

По мнению музейщиков, это не те места, где бы они хотели видеть, например, Сковороду или других выдающихся фигур, связанных с Харьковом и Слобожанщиной. Справка об украинских писателях была намного короче.

— Понятно, что какого-нибудь такого тотального одобрения наша выставка не получила. Но даже через надписи на этой выставке мы имели определенный диалог с горожанами. Мы увидели отзывы, жалобы и предложения, как говорится. Сначала это была просто хулиганская подростковая зарисовка. Но потом появились другие отзывы, уже полностью антиукраинского направления. Фото этих фидбеков мы выставляли у себя в соцсетях. И это тоже своего рода диалог с городом. Мы, по крайней мере, вызвали реакцию и продолжили определенную дискуссию.

Отзывы были очень разные от «Мы этого не знали», до «А что вам Пушкин сделал?». Впрочем, организаторы считают, что даже если нет единодушного одобрения, это не повод об этом не говорить и что-то предлагать людям.

— Нужно устанавливать диалог. Если мы считаем, что было как-то по-другому, чем люди могли учить в советской школе, или видеть по российским каналам, или читать где-то в соцсетях, то, очевидно, если мы знаем что-то другое, то мы хотим поделиться этими знаниями и дать людям шанс изменить свое мнение.

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Мы готовы транслировать собственную культуру наружу

Не вдаваться в полное отрицание и забвение предыдущего периода нужно еще и потому, что культура отмены, которую мы сейчас транслируем, совершенно непонятна европейцам, считает Татьяна Игошина:

— Перед тем, как что-либо возражать, нужно объяснить, почему мы так делаем. Потому что люди в русифицированных городах и в Европе ничего не знают об Украине, об этой почве, об этом контексте. Почему мы сделали такие выводы, что плохой не только путин, но и Пушкин? Что он нам так плохо сделал?

В 2022 году музей начал литературный фестиваль «Пятый Харьков». Этот проект — это разговор о будущем города, о мечте, о желаниях и видениях. Сейчас идет уже третий сезон проекта. В этом сезоне для нас важно было приобщить участников из Европы, чтобы европейские литераторы, философы, журналисты, интеллектуалы сами видели все своими глазами, имели возможность познакомиться с городом и его жителями. Важно было и то, что приглашали представителей тех стран, которые пережили подобный опыт.

– Одна из дискуссий была при участии немецкого журналиста Герхарда Гнаука, писательницы из Чехии Адел Кнаповой, — рассказывает Татьяна Игошина. — Мы хотели им продемонстрировать в чем проблема, почему нам это так неприятно и почему мы хотели бы убрать Пушкина из своих городов. Объяснить, что не мы его туда ставили, это ставили за нас и для нас, чтобы мы знали, чья это территория. От нас так долго прятали нашу культуру, мы так долго сами ее не знали, что в последние годы независимости мы потратили на то, чтобы с ней познакомиться. Сейчас, когда мы с ней познакомились, пора ее транслировать наружу. Ведь будет очень трудно объяснить людям за пределами Украины, что у нас есть своя культура и она стоит внимания. Пора переходить от объяснения, чем нам не угодил Пушкин, к тому, чтобы показывать, какова украинская культура и украинская литература, в том числе и в Европе.

Также есть понимание, что нужно очень осторожно работать для того, чтобы не просто возразить, а дать возможность понять почему так. Людям тяжело отказаться от всего того, что они знали раньше. Не каждый готов признать, что не знает литературу той страны, в которой живет. И именно поэтому установка о великой русской культуре вряд ли изменится, если не предлагать качественную альтернативу, показывать, что мы имели, когда кругом ставили Пушкина.

Еще одно интересное мнение, которое возникло во время этих обсуждений, касалось мест в городском пространстве, которые освободились после демонтажа памятника или монумента. Обязательно ли туда нужно ставить другой? Может, надо дать этому пространству отдохнуть, может, здесь вообще не нужно ничего маркировать. Не может быть так всегда, что если кого-то с пьедестала сняли, значит на этом месте обязательно должен появиться кто-то другой.

— Переименованные улицы, снесенные памятники. Это все те методы, которые использовала в свое время советская власть. И если так же грубо это все рубить, без всякого обсуждения и без какого-либо донесения, почему мы убираем Пушкина, а ставим кого-то другого, то это будет абсолютно в стиле советских методов решения проблемы, — подытоживает Татьяна Игошина.

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«Пушкиниана» в Харькове

1829 год – Александр Пушкин пишет в дневнике (позже эти заметки стали основой произведения “Путешествие в Арзрум”: “Мне нужно было ехать через Курск и Харьков: но я свернул на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не мелочь в путешествиях) и не интересуясь посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторане.”

1899 г. – Немецкая улица переименована в Пушкинскую

1904 г. 4 мая – установка памятника поэту на Театральной площади.

1904 г. 31 октября — подрыв памятника членами организации «Свободная Украина»

1949 – Харьковскому русскому драматическому театру присвоено имя Пушкина

1984 — открытие станции метро «Пушкинская»

2016 г. – на улице Белгородской появился мурал с изображением Пушкина

Пушкиниана в Одессе

1880 г. – Итальянская улица переименована в Пушкинскую.

1887 г. — памятник Пушкину на Приморском бульваре был установлен в честь 50-летия со дня смерти поэта.

1961 год — открытие Музея квартиры Пушкина на Пушкинской, 13, в доме бывшей гостиницы «Норд», где когда-то проживал поэт.

1999 г. – к 200 годовщине со дня рождения установлен памятник поэту на Пушкинский, 13.

2013 г. — к открытию литературного фестиваля «Пушкинская осень» открыт памятный знак «Тень Пушкина» на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской.

Десять наиболее распространенных «русских» урбанонимов в городах Украины:

Юрий Гагарин; Александр Пушкин; Иван Мичурин; Валерий Чкалов; Максим Горький; Михаил Лермонтов; Александр Суворов; Владимир Маяковский; Александр Матросов; Владимир Комаров.

На заглавном фото — бюст Пушкина, снесенный киевскими активистами в 2022 году