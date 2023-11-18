Новости Одессы и Одесской области

«Субботний кофе» на Думской: Пушкина залили красной краской (фото)

«Субботний кофе» на Думской: Пушкина залили красной краской (фото)

Сегодня, в субботу, 18 ноября 2023 года, у здание одесской мэрии на Думской площали состоялась очередная акция протеста. Ее уже не первый месяц проводят неравнодушные горожане, требующие от местных властей отменить неуместные в дни войны миллионные тендеры на неактуальные ремонты и озеленение и направить средства на нужды нашей армии.

Сегодняшнее мероприятие «отличилось» тем, что неизвестные залили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщил активист и участник мероприятия Владимир Самайчук.

«Субботний кофе вместе с Екатериной Ножевниковой (известная одесская волонтер, инициатор акции – ред.). Сегодня досталось еще и Пушкину», – написал у себя в Facebook активист.

Он также добавил, что сейчас полиция составляет протокол.

Также Самайчук обнародовал несколько фото с места события:

Акция в Одессе 18 ноября 2023

Акция в Одессе 18 ноября 2023-2

Акция в Одессе 18 ноября 2023-3

Акция в Одессе 18 ноября 2023-4

Акция в Одессе 18 ноября 2023-5

В Одессе залили краской Пушкина
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что людей, которые по всей Украине выходят на пикеты и требуют от местных властей прекратить неуместные во время войны траты, начали обвинять в том, что из-за них у местных властей забирают военный НДФЛ. Но в Одессе с этим не согласны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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