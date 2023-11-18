«Субботний кофе» на Думской: Пушкина залили красной краской (фото)

Сегодня, в субботу, 18 ноября 2023 года, у здание одесской мэрии на Думской площали состоялась очередная акция протеста. Ее уже не первый месяц проводят неравнодушные горожане, требующие от местных властей отменить неуместные в дни войны миллионные тендеры на неактуальные ремонты и озеленение и направить средства на нужды нашей армии.
Сегодняшнее мероприятие «отличилось» тем, что неизвестные залили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину.
Об этом сообщил активист и участник мероприятия Владимир Самайчук.
«Субботний кофе вместе с Екатериной Ножевниковой (известная одесская волонтер, инициатор акции – ред.). Сегодня досталось еще и Пушкину», – написал у себя в Facebook активист.
Он также добавил, что сейчас полиция составляет протокол.
Также Самайчук обнародовал несколько фото с места события:
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что людей, которые по всей Украине выходят на пикеты и требуют от местных властей прекратить неуместные во время войны траты, начали обвинять в том, что из-за них у местных властей забирают военный НДФЛ. Но в Одессе с этим не согласны.