Ключевые моменты:
- В Одессе нет воды.
- Организовали подвоз технической воды.
- Актуальные адреса.
Локации, где стоят машины с технической водой
В части Одессы отсутствует водоснабжение из-за аварийного обесточивания. Горожане могут набрать техническую воду по следующим адресам:
Хаджибейский район:
- ул. Академика Королева, 94
- ул. Ярослава Мудрого, 19
- ул. Научная, 58/1
- ул. Варненская 15
- ул.Ак.Филатова 5/2
- ул.Тираспольское шоссе 25
- ул.Бугаевская,44 (возле дет.площадки)
- ул.Евгения Танцуры, 50
- ул.Вадатурского, 71/1
- ул.Филатова, 54
Приморский район:
- Педагогическая, 46а
- ул.Французский бульвар, 12/3
- ул.Малая Арнаутская, 5
- ул.Фонтанская дорога, 73
