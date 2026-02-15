Подвоз воды в Одессе

Ключевые моменты:

  • В Одессе нет воды.
  • Организовали подвоз технической воды.
  • Актуальные адреса.

Локации, где стоят машины с технической водой

В части Одессы отсутствует водоснабжение из-за аварийного обесточивания. Горожане могут набрать техническую воду по следующим адресам:

Хаджибейский район:

  • ул. Академика Королева, 94
  • ул. Ярослава Мудрого, 19
  • ул. Научная, 58/1
  • ул. Варненская 15
  • ул.Ак.Филатова 5/2
  • ул.Тираспольское шоссе 25
  • ул.Бугаевская,44 (возле дет.площадки)
  • ул.Евгения Танцуры, 50
  • ул.Вадатурского, 71/1
  • ул.Филатова, 54

Приморский район:

  • Педагогическая, 46а
  • ул.Французский бульвар, 12/3
  • ул.Малая Арнаутская, 5
  • ул.Фонтанская дорога, 73

