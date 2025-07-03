Ключевые моменты:

Страницы бессмертного «Декамерона» на сцене одесской Музкомедии;

Режиссер-постановщик Владимир Подгородинский создал настоящее сценическое чудо;

Актерский состав делает спектакль незабываемым;

«Очарованный Боккаччо» – это не просто оперетта, а настоящий калейдоскоп эмоций.

Страницы бессмертного «Декамерона»

Оперетта засияла на сцене, словно настоящая жемчужина, талантливо оживляя страницы бессмертного «Декамерона» Джованни Боккаччо. Эта премьера стала настоящим триумфом, соединив в себе яркий итальянский колорит, нежные венские мелодии и настоящий современный юмор, который оказывается сильнее невзгод сегодняшнего дня.

Полный зал… Такие времена: зрителей предупреждают о поведении во время воздушной тревоги… Но еще мгновение – и перед нами не просто спектакль, а праздник для души, который приглашает смеяться от всего сердца, размышлять о вечных темах и верить в магию любви, преодолевающую века.

Сюжет оперетты, вдохновленный новеллами «Декамерона», переносит зрителей в бурную эпоху Возрождения, где оживает сам Джованни Боккаччо (Иван Ковалев) – бунтарский, но очаровательно легкомысленный герой, который одновременно является и творцом, и участником своих историй.

Как проводник в мир любовных приключений, он ведет нас тропами Флоренции, где молодые гуляки с выдумкой и юмором обводят вокруг пальца мужей и отцов очаровательных флорентийских красавиц.

Сюжет искрится комизмом, пьянит страстными мелодиями и взрывается энергией любовных интриг. А как прекрасна исполненная роль Огня (Полина Андриевская), который, словно искра, разжигает пламя любви в сердцах героев. Это не просто символ страсти, а воплощение жизненной силы, придающее спектаклю глубину, чувственность и неуловимую магию, заставляющую сердца биться еще быстрее.

Настоящее сценическое чудо

Режиссер-постановщик Владимир Подгородинский создал настоящее сценическое чудо, мастерски соединив эпохи: сюжет XIV века, музыку XIX века и современность.

Зритель словно путешествует во времени. И это путешествие не просто интересное, оно захватывает. Аплодисменты, сопровождающие оперетту на протяжении всего времени, – еще одно доказательство этого.

Сценография и костюмы Станислава Зайцева воссоздают роскошный мир итальянского Возрождения: яркие ткани, изысканные детали и атмосфера старинной Флоренции погружают в эпоху с первых минут. Энергичные хореографические номера Виталия Кузнецова придают постановке легкость и динамику, а массовые сцены поражают своим вихревым ритмом.

Музыкальный руководитель маэстро Вадим Перевозников вместе с оркестром создают волшебную звуковую палитру, где каждая нота звучит как гимн радости жизни, а мелодии Зуппе оживают с новой силой, зачаровывая слушателей.

Актерский состав делает спектакль незабываемым. Иван Ковалев в роли Боккаччо поражает харизмой и глубиной, передавая внутренний мир писателя, балансирующего между бунтарством и «деятельной» мечтательностью. Скальца (Тимофей Криницкий), Леонетто (Олег Сакура) и Пьетро (Владимир Токарчук) добавляют комедийного блеска, их игра полна легкости и остроумия. Фиаметта (Юлиана Игнатовская), Беатриче (Екатерина Мысь), Изабелла (Алеся Перекальчук) и Перонелла (Наталия Кущенко) завораживают грацией и утонченностью, создавая образы сильных и одновременно таких нежных, хрупких женщин (кстати, с острыми язычками!).

Калейдоскоп эмоций

Спектакль буквально сияет талантами, а хоровые номера под руководством Сергея Савенко придают постановке праздничной пышности и гармонии, которых нам так не хватает в тяжелые времена войны.

«Очарованный Боккаччо» – это не просто оперетта, а настоящий калейдоскоп эмоций, где смех переплетается с размышлениями, музыка – с иронией, а история – с современностью.

Постановка возвращает жанру оперетты ее главную силу: связь с сегодняшним днем, острые сатирические нотки и способность заставить зрителя не только смеяться, но и задуматься о вечных вопросах любви, свободы и человеческой природы.

Ну а самоирония, с которой авторы и артисты подходят к материалу, придает спектаклю особый шарм, делая его близким каждому, кто находится в зале.

«Очарованный Боккаччо» – это спектакль, который не просто развлекает, а дарит радость, вдохновение и веру в то, что красота и любовь вечны.

Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории!..

Фото автора