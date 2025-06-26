Ключевые моменты:

Одесские спасатели тушили большой пожар на площади 10 Га в Пересыпском районе;

Сумма ущерба от масштабного пожара в Одессе составила 22,148 млн грн;

По данным Госэкоинспекции, вредный выброс CO₂ в воздух достиг 7128 тонн.

По данным областного управления ГСЧС, горела сухая растительность и кустарники. Из-за погодных условий огонь быстро распространился на большую площадь на трех участках.

«Для лучшей расстановки сил и средств с помощью БпЛА была проведена аэроразведка, ведь была угроза переброски огня на частные жилые дома. Спасатели совместно с пожарным подразделением Национальной гвардии Украины, местной пожарной командой и коммунальщиками оперативно локализовали пожар и не допустили его распространения», – рассказали спасатели.

Сообщается, что пожар был ликвидирован на общей площади 10 Га.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

В ГСЧС также назвали сумму ущерба, который нанес окружающей среде этот пожар – 22 миллиона 148 тысяч гривен.

А по данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, кроме миллионного ущерба природе, вредный выброс углекислого газа (CO₂) в воздух достиг 7128 тонн.

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