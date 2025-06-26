Ключевые моменты:
- Одесские спасатели тушили большой пожар на площади 10 Га в Пересыпском районе;
- Сумма ущерба от масштабного пожара в Одессе составила 22,148 млн грн;
- По данным Госэкоинспекции, вредный выброс CO₂ в воздух достиг 7128 тонн.
По данным областного управления ГСЧС, горела сухая растительность и кустарники. Из-за погодных условий огонь быстро распространился на большую площадь на трех участках.
«Для лучшей расстановки сил и средств с помощью БпЛА была проведена аэроразведка, ведь была угроза переброски огня на частные жилые дома. Спасатели совместно с пожарным подразделением Национальной гвардии Украины, местной пожарной командой и коммунальщиками оперативно локализовали пожар и не допустили его распространения», – рассказали спасатели.
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Сообщается, что пожар был ликвидирован на общей площади 10 Га.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
В ГСЧС также назвали сумму ущерба, который нанес окружающей среде этот пожар – 22 миллиона 148 тысяч гривен.
А по данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, кроме миллионного ущерба природе, вредный выброс углекислого газа (CO₂) в воздух достиг 7128 тонн.
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