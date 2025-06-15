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В Нацпарке «Тузловские лиманы» на уникальном участке степи вспыхнул большой пожар;

Служба госохраны нацпарка исследует обстоятельства возникновения пожара и рассчитывает ущерб.

Об этом рассказал сотрудник нацпарка, биолог Иван Русев.

«На уникальном участке степи, на западном берегу лимана Хаджидер в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», где произрастают редкие степные растения, обитает много насекомых, птиц, произошел пожар… Погибло много разных насекомых, кладок птиц, ящериц, муравейников. Общая площадь пожара более 5 га», – написал он в Facebook.

По его словам, этот участок некоторое время противозаконно использовал глава одной из громад и по совместительству фермер.

«После проведения Службой госохраны нацпарка инвентаризации земель в нацпарке, администрация нацпарка обратилась в специализированный отдел полиции с заявлением о захвате и распашке земель парка. Было открыто уголовное производство. Через некоторое время указанный участок фермер покинул, но не был наказан. И вот несколько дней назад, после направления протокола о другом нарушении режима территории природно-заповедного фонда, а именно – он с друзьями заехал в заповедную зону нацпарка на мотоциклах, на указанном степном участке нацпарка вспыхнул пожар… Выгорел не только ранее захваченный им участок, но и граничащие с ним уникальные степные ассоциации на склонах лимана Хаджидера», – рассказал Иван Русев.

В настоящее время Служба госохраны нацпарка исследует обстоятельства возникновения пожара и рассчитывает ущерб, нанесенный природно-заповедному фонду.

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