Ключевые моменты:

30 июня в селе Малое сгорели 10 га травы, 6 построек и 4 дачных дома.

28 июня в селе Тузлы пожар возник из-за замыкания проводки.

В селе Садовое огонь охватил жилую зону, погибли домашние животные, тушение длилось до ночи.

Причины пожаров устанавливаются, ущерб — колоссальный.

Экологический урон в регионе превысил 24 млрд грн в 2025 году.

30 июня в селе Малое Одесского района вспыхнул пожар, охвативший 10 гектаров сухой травы, 6 надворных построек и 4 дачных дома общей площадью 250 м², сообщили в ГСЧС Одесской области.

Из-за сильного ветра огонь распространялся стремительно, и спасатели работали по повышенному номеру вызова. К тушению привлекались 5 единиц техники и 24 спасателя ГСЧС, а также местные пожарные команды из «Дачного» и «Бурдовки». Пострадавших нет, причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

В субботу, 28 июня, в Тузловской громаде Белгород-Днестровского района также произошли два пожара. В селе Тузлы загорелась территория бывшего интерната из-за замыкания электропроводки. Благодаря быстрой реакции местных жителей, пламя удалось остановить до прибытия пожарных.

Наибольший ущерб зафиксирован в селе Садовое, где огонь охватил значительную часть населённого пункта. Пожар бушевал до 3 часов ночи, уничтожая дома, хозяйственные постройки и домашних животных. Причины возгорания выясняются.

По данным Госэкоинспекции Юго-Западного округа, ущерб окружающей среде от пожаров сухостоя в Одесской области в 2025 году уже превысил 24 млрд грн.

Спасатели в очередной раз напоминают, что пожары в экосистемах уничтожают не только растительность, но и живые организмы:

“Помните, в очередной раз, когда захотите навести порядок, сжигая сухую растительность, или выбросить окурок на обочину дороги, что ваши действия несут угрозу всему живому!”

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