А если вы думаете, что поводов для улыбок теперь мало – спешим вас переубедить. И сегодня у нас для вас несколько забавных историй в мемах про смешные мелочи, которые знакомы каждому, и про тех, кто всегда готов поднять настроение.

Повод для тревоги у нас, увы, у нас всегда найдется…

А кто-то не может найти применения своим талантам…

Но, присмотритесь внимательнее, и позитива в нашей жизни можно заметить немало!

«Ну что, хозяин, поехали!..»

Даже банальный поход за хлебом можно превратить в нечто…небанальное:

Шашлык — это святое. Но кто-то явно решил «прокатить» на халяву:

А на десерт… Да просто скушайте десерт – и будет вам счастье!..

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