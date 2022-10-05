О сознательных русских, яростных украинцах и Украине будущего

То и дело натыкаюсь в обсуждениях и комментариях на один и тот же конфликт, в котором с разных сторон участвуют: – сознательный россиянин, яростный противник Путина и сторонник Украины, обещающий «когда-нибудь потом» приехать в Украину и «помочь все восстанавливать»; – и яростный украинец, шлющий этого сознательного россиянина со всеми его соотечественниками «курсом русского военного корабля».

Заканчивается дело тем, что бывший сознательный россиянин, «выхватив» за всех несознательных, обиженно удаляется, приговаривая, что украинцы ведут себя глупо и недальновидно, отказываясь от дружеской помощи, «правильно мне про вас говорили…».

Торжествующий украинец в этот момент восклицает обычно, что ему тоже все очень правильно говорили про русских: вот ведь и этот, якобы хороший, через пять минут перестал притворяться – и уже Украину ругает!

Если считать, что смысл в том, чтобы всем остаться при своих удобных заблуждениях, то очень даже хорошо заканчивается.

Но если участниками разговора хоть на секунду владело желание понять друг друга, то взаимное разгавкивание – довольно печальный итог.

Что сложно понять украинцу? Что временами ему предлагают не снисходительность, не очередное «без старшего брата не обойдетесь», а ресурс. Ценный ресурс, что вы там ни говорите. Ценный и для того, кто его предлагает, и для страны. Нам еще только предстоит пересчитать после Победы оставшиеся рабочие руки, оставшихся в живых – и прослезиться в ужасе, оглядев руины.

Чего не понимает россиянин, предлагающий «поехать восстанавливать»? Что мы не собираемся восстанавливать, во-первых. Восстановить – значит сделать так, как было. А мы потеряли так много, что хотим теперь не прежнюю Украину, а новую, прекрасную «Украину будущего».

Хотя пока что каждый второй украинец видит эту будущую прекрасную страну мечты по-своему, и мы уже перерыкиваемся даже между собой по этому поводу. И отсюда следующее непонимание.

Россиянину сложно понять, что будущее строительство Украины – дело почти сакральное. Это ощущается как строительство Храма на крови, на нашей же крови. Мы и на своих-то «строителей» поглядываем ревниво, а любой посторонний, тянущийся к этому без спроса, должен быть готов услышать гневное: «Руки прочь!».

И ведь стать «не-посторонним» просто: нужно быть прямо сейчас в Украине и с Украиной, поставить на это все, включая жизнь свою и, если придется, своих близких. И такие люди есть. И к ним относятся совершенно по-другому.

Украинцы поставили на кон все – и даже немного больше. Поэтому когда очередной неравнодушный россиянин вдруг выдает: «я тоже, может, потом приеду вам помочь», это звучит нагло и оскорбительно.

Ничуть не менее оскорбительно, чем наше ответное «а пошел бы ты на!..», правда?

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