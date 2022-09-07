Будущее, которого у нас пока нет – блоги «Одесской жизни»

Когда еще говорить о будущем, как не в начале учебного года? А будущего у нас пока нет. Есть гарантированная Победа, которая становится ближе день ото дня. Но Победа – как горы. Кажется, что близко – рукой подать, а начинаешь идти к ней – и она не приближается, а только увеличивается, обрастает подробностями, ширится и нависает. И все так же далека. И только рассудок, подсчитывая пройденные километры, напоминает: скоро, скоро мы уже отдохнем в ее тени…

Но Победа – это только момент из будущего. Только старт. А будущее должно длиться и после нее. Будущее – не момент, а поток: поток новых смыслов, мыслей, ощущений, надежд и ожиданий, которые затвердеют, оформятся – в здания, конструкции, мосты, сообщества и тома книг.

И вот этого будущего пока – нет.

Есть отчаянная борьба с прошлым, которую мы выдаем за борьбу за будущее, и многие верят. Но для будущего не нужно расчищать пыльные музейные комнаты и загаженные голубями постаменты. Нужно просто открыть дверь – и оно войдет. А дверь наша по-прежнему заперта. На двери косая табличка «Заняты борьбой. Ждите». И будущее ждет.

Кажется, что на всю страну остался всего один мечтатель о будущем – Арестович, да и тот похихикивает так двусмысленно, что никак не разберешь: это он ухмыляется, чтобы не побили раньше времени, или действительно сам ни на грош не верит во все, что говорит?

Нет пока будущего и у моего города, у Одессы. Тут та же возня, та же борьба за правильное прошлое. Предел мечтаний – что-нибудь отреставрировать. Предел радикальной новизны – что-нибудь снести или перенести.

Вижу горячих заскорузлых борцов со всех сторон – и совсем не вижу нежных мечтателей. Где светлые прожекты, где планы преобразования, где новый образ города?

Пока – нигде. Где-то в прекрасном и грозном будущем.

Оно, может быть, уже и топчется у двери, но ведь впусти его – и скольких из нас оно сметет?..

Вот и прибираемся судорожно самостоятельно, будто надеясь на то, что если убрать еще десять имен, то тогда уже гарантированно хватит места для нас самих и того, что памятно и ценно лично нам. Но ведь не факт.

Одному приятелю, который занят упорной и почти героической борьбой за свой вариант прошлого, я просто так и написала:

– Но это ведь очень слабая позиция. Без возможности на что-то влиять, без будущего!

– А мне плевать на будущее. Будущее для приспособленцев, – отрезал он.

– Нет уж, будущее – для моих детей, – возразила я.

Но и это было не совсем откровенно, потому что будущее прежде всего для меня. И оно – на моей стороне.

Попробуйте отобрать его у меня – и мы посмотрим, кто еще тут вынужден будет приспосабливаться.

А оно уже на пороге – невероятное, опасное, могучее, безжалостное, загадочное. Наше.

Ладно, можете и не открывать ему двери. Выбьет плечом.

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