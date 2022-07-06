Война в сети: склоки, споры и раздоры – «Одесская жизнь» в блогах

Да, время сейчас трудное, нервное, страшное, напряженное, и неудивительно, что у многих сдают нервы. Добрые и чуткие, в общем-то, люди становятся раздражительными и нетерпимыми. Понятно, что это происходит от постоянных сирен, от «прилетов», от страха, от тревоги за родных, да мало ли еще от чего могут сдать нервы во время войны. Я сама ловлю себя на том, что стала рычать на людей. Пресекаю, но все же…

Разных тем, по поводу которых в интернете возникает, скажем культурно, недопонимание, великое множество. На просторах интернета, фейсбука и телеграма народ начинает склоки по поводу языка, культуры, отношения к войне, бездомных животных, цен на «Привозе». Мы всегда лучше знаем, кто и как должен поступить в той или иной ситуации, но зато, как говорят в Украине, «не можемо дати раду собі».

И когда открываешь очередной бесконечный спор, хочется просто заорать: «Люди, схаменiться!». Остановитесь хотя бы на минутку, замолчите и подумайте. Мы все живем в одной стране, и у этой страны сейчас большая беда. В такие моменты принято объединяться, а не охотиться на ведьм. Я по наивности думала, что война заставит людей относиться друг к другу более терпимо, но, видимо, ошиблась. Я не о волонтерах, теробороновцах, армии и всех, кто сейчас занят важным и нужным делом – помогает нам сохранить жизнь и страну. Я о тех, кому, вероятно, больше нечего делать, кроме как устраивать интернет-склоки.

О вкусах не спорят, и каждый имеет право на собственные взгляды, даже если кто-то с этими взглядами не согласен. Даже если таких людей много. Заметьте, мы очень легко клеймим позором тех, кто имел неосторожность высказать свое мнение в интернете, и считаем, что все они – дураки или предатели. И все это выглядит тем более странно, что мы уже стоим на пороге Евросоюза и должны хотя бы попытаться воспитать в себе ту самую европейскую толерантность и терпимость. Кстати, в Европе, Америке, Канаде, Австралии и других странах именно поэтому так хорошо и живется, что там каждый имеет право на собственное мнение, взгляды, образ жизни. Главное, чтобы все это не мешало окружающим. Может быть, и нам пора вспомнить, что культура – это не только язык, а прежде всего внутренняя дисциплина и свобода самовыражения, широкий кругозор и интеллигентность? Может быть, нужно научиться не клеймить инакомыслящих, а обсуждать мнения, и тогда тех, кто согласится с вами, станет гораздо больше? Я, вероятно, удивлю многих, но истина рождается не в драке или споре, а в обсуждении и доброжелательной дискуссии. А для этого нужно, в первую очередь, провести внутреннюю инвентаризацию и отыскать культуру в самом себе.

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