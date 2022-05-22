Наш личный фронт

В любой войне ненавидеть врага нормально, это необходимо, ведь он пришел убивать наших детей и уничтожать нашу землю. Но я знаю не одну историю о том, как члены одной семьи, находящиеся по разные стороны границы, становились заклятыми врагами именно из-за политики. И я понимаю обиду украинцев, которых российские родственники упрекают за какую-то дичь, которой у нас никогда и не было. У нас никого не преследовали за русский язык, на котором до начала войны разговаривала почти половина страны, не заставляли носить шаровары, вышиванки и оселедцы, или что еще там выдумывали путинские сказочники?

Лично у меня в России есть родственники, а я, хоть и родилась в Киеве, на 80 процентов кацапка, но с рождения одинаково хорошо владею обоими языками, закончила украинско-английскую школу и до сих пор некоторые термины знаю только на украинском. Это я для тех, кто захочет упрекнуть меня в «поддержке России», русскоязычии или еще чем-то подобном.

Так вот, я не умею ненавидеть целую страну и целый народ, и я уверена, что таких, как я, в Украине достаточно много. Поэтому хочу предложить: давайте не будем ненавидеть своих близких, в основном обычных людей, которым «повезло» жить в ненормальной стране. Многие из нас обвиняют их в том, что они считают Украину нацистским государством и верят другому бреду неадекватных людей. Но если бы нам в уши вливали помои в течение 20 лет, неизвестно, кем бы были мы бы сегодня. И если мы откажемся от своих близких, живущих в том ужасном Мордоре, это только сыграет на руку российскому диктатору.

Мораль вышесказанного в том, чтобы не бить горшки с родными людьми, не давать волю ненависти и злобе, хотя иногда очень хочется, а попытаться достучаться до тех, кто имеет мозг, а не «моск» (образованный, по всей видимости, от слова «москва»). Ведь как иначе они смогут понять, что Украина совсем не нацистское государство и нападать ни на кого не собирается? Кто еще им расскажет о том, что творила русская армия в наших городах? Донести эту информацию очень тяжело, но очень важно. Подумайте, как можно это сделать. У кого есть возможность посоветуйтесь с психологами, юристами, поищите советы в интернете.

Если существуют методики тотального надувательства людей, то должны быть и способы лечения от этого. Давайте хотя бы попытаемся вернуть близким людям, оказавшимся в зазеркалье, человеческий взгляд на мир. Ведь от любого яда должно быть противоядие. Только не опускайте руки – если хоть кому-то из нас это удастся, это тоже будет маленьким вкладом в нашу победу. Давайте не только «давить» на эмоции, но и обращаться к разуму. Тем более что там, в стране колючей проволоки, тоже есть люди, ненавидящие войну, агрессию и рабство.

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