Чи потрібний гумор під час війни? Такий точно не потрібний!

Як «Квартал 95» «позаблював» українську мову

Новорічну програму «Кварталу 95» на телеканалі «1+1» одесити обговорюють уже другий тиждень. Замість того, щоб допомогти нам хоча б на якийсь час забути про існуючі проблеми, гумористи створили нові. Навіть ті, хто не дивився новорічних передач, в курсі того, що відбувалося на сцені. Мова про відому вже всім сценку про переселенку «сіСкадовська», яка на Закарпатті намагається говорити українською. Бентежить те, що зал справді сміявся до сліз.

Зауважу, що до таких «перлів» не додумався б ні україномовний, ні російськомовний житель країни. Втім, як і іноземець. Її визнання, що вона все життя «разговорювала на росіянському язику» або після школи всі українські слова «позаблювала», не витримують жодної критики. А те, що на Закарпатті «добре пахне хвойдою» викликає подив: слово «хвоя» однаково звучить як російською, так і українською мовами.

Втім, про якість гумору «Кварталу 95», особливо останнім часом, навіть не хочеться говорити, бо якість у них відсутня від слова «зовсім». Було б ще півбіди, якби подібні номери демонстрували у мирній країні, де всі живі та перебувають у рідних містах, із близькими та друзями. Але в Україні, що воює і стiкає кров’ю, де величезна частина населення живе в окупації, наражається на знущання і ризикує життям, де можуть стратити за одну лише фразу «Херсон — це Україна», такі «жарти» не просто недоречні, вони жорстокі і образливі. Жителі окупованих територій гостро потребують підтримки, а авторам «жартів» не завадило б згадати, що таке емпатія та почуття міри.

Про обурення одеситів та знущальне вибачення

Багато хто вважає, що в номері про переселенку «сiСкадовська» присутня відверта дискримінація жителів півдня та сходу України за мовною ознакою, яка працює на розкол країни. Автори, звичайно, вибачилися за невдалі жарти та намагалися виправдатися тим, що хотіли підштовхнути російськомовних жителів країни перейти на українську. Щоправда, чомусь не подумали, що така «мотивація» лише поглибить прірву між українцями, які розмовляють різними мовами.

Особливо обурив цей скетч одеситів. Свою думку про цей виступ на сторінці у «Фейсбуку» висловила краєзнавець Олена Калєтинська:

В нас і так мовне питання складне. І чим далі, тим страшніше те, що піднімається питання «походження» людей, і історія знає, чим завершуються подібні приклади. Але треба було пожартувати. І ще більше я не розумію людей, які до сих пір наповнюють ці зали та сміються над подібними жартами.

Також ми попросили прокоментувати цю ситуацію одеського коміка Андрія Коваленка:

Комедiя — штука дуже специфiчна, я вважаю… Я взагалi дуже давно не дивлюсь i не цiкавлюсь тим, що вони випускають… Знаю приблизно iсторiю, яка там вiдбувається, i вважаю, це неправда. В нас є багато людей, котрi перебралися в наше мiсто з окупованих територiй, i вони без проблем перейшли на українську мову. Комусь це легше, комусь важче, це зрозумiло. Але смiятись з цього я не вважаю потрiбним чи доцiльним. Звiсно, комусь це смiшно, але я таких людей не знаю.

Після появи перших обурених відгуків про новорічний концерт «Кварталу 95», виконавиця ролі переселенки «сіСкадовська» Ірина Гатун вибачилася. Щоправда, вибачення виглядали дуже дивно і більше скидалися на з’ясування стосунків між відомими літературними персонажами із серії: «А ти хто такий?!». Особливо в тій частині, де вона говорить про «проплаченных тварей», які «подняли хейт». Але свої звинувачення україномовні жителі можуть висунути і їй: образу української мови та знущання з тих, хто перебуває в окупації.

Це зовсім не означає, що не можна жартувати на тему про мову, це означає, що жартувати потрібно з повагою до мови та людей, які цією мовою говорять. Навряд чи про це замислювалися автори, які, зважаючи на все, так і не зрозуміли своєї помилки. Тому всі ці вибачення створили ще неприємнішу ситуацію. Знаєте, як в анекдоті: ложки знайшлися, а осад залишився.

Дорогою радянських сатириків

Щодо інших виробників подібних передач — «Дизель-шоу», то вони теж пройшлися гумористичним катком по мешканцях окупованих територій. Мабуть, комусь із авторів скетчiв окупація видається легкою пригодою, а не смертельно небезпечним лихом. Чи думали автори про те, які емоції їхній гумор викличе у тих, чиї рідні змушені були погодитись на російський паспорт, щоб вижити? І яку ціну вони заплатили за цю «згоду»?

Крім того, автори пішли накатаним шляхом, який торували ще радянські сатирики часів Другої світової: у них ворожі солдати показані чистими олігофренами. Думаю, тим, хто на власні очі бачив, на що здатні ці «недолугi ваньки», було зовсім не до сміху.

Так, під час війни гумор однозначно повинен мати місце. Однак у такий складний час жарти мають бути зваженими та тактовними. Є теми, яких краще не торкатися, тому що для багатьох із нас вони дуже болючі. А головне, не можна ображати почуття тих, хто постраждав від рук найпідлішої армії світу. Цим людям зараз зовсім не до сміху…

Фото: скрін телепередачі “Вечірній квартал 95”