Будут ли блокировать банковские карты и счета уклонистам: что говорят в Нацбанке

25 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации №10378 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

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Как отметил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, НБУ принял в известность законопроект, но вопрос мобилизации не входит в зону компетенции Нацбанка.

Однако впоследствии первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова прокомментировала вероятность наложения финансовых ограничений на уклонистов.

В контексте возможного принятия изменений в закон о мобилизации в обществе много говорят об ограничениях для военнообязанных, не явившихся в ТЦК для уточнения данных. Среди распространенных мнений – блокирование банковских карточных счетов.

Однако на сегодняшний день информацию о конкретном клиенте банка, и в частности состояние и номер его счета могут раскрывать третьим лицам только в очень ограниченных случаях, и зачастую речь идет исключительно о решении суда.

Я хочу верить, что до этого не дойдет. Мы себя позиционировали как цифровую страну, я не думаю, что нам следует предпринимать такие финансовые репрессии, должны быть привлечены другие механизмы. И те базы данных, которые имеют наши военкомы, те планы мобилизации… Всего этого можно цивилизованным способом достичь, — говорит первая заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

О негативных последствиях подобных решений говорят и представители банковской сферы, отмечая, что ограничение прав на банковские услуги — это не только блокировка банковских счетов, арест карт или запрет на денежные переводы. Это еще и кредитные услуги, в том числе погашение кредитов — финучреждения могут столкнуться с их массовым невозвратом.

Какие еще ограничения для уклонистов хотят принять в Раде

В законопроекте по усовершенствованию вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы (№10378), внесенных в Верховную Раду, описаны ограничения для уклоняющихся от службы.

Согласно предлагаемой новой ст. 20-1 Закона военнообязанные и резервисты, не исполнившие обязанности, определенные ч. 3 ст. 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», по сообщению руководителя ТЦК, вносятся в Единый реестр должников и к ним могут применяться следующие ограничения:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказ в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

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