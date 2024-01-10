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Кто и как может повысить себе пенсии более чем на 50%

Кто и как может повысить себе пенсии более чем на 50%

Некоторые украинские пенсионеры могут добиться повышения выплат более чем на 50%. Как это можно сделать, рассказала накануне на брифинге начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

По словам Натальи Рад, пенсионеры имеют возможность повысить свои выплаты самостоятельно. Это касается непосредственно тех, кто имеет право на назначение пенсии по возрасту.

Так, законодательство о пенсионном обеспечении содержит нормы, которые поощряют граждан к более позднему уходу на пенсию. А если после достижения 60 лет человек продолжит работать еще какое-то время, то сможет увеличить размер своей пенсии.

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Например, если пенсионер решит отсрочить выход на пенсию и проработает еще 60 месяцев, то за каждый полный месяц страхового стажа основной размер пенсии будет увеличиваться на 0,5%. А если отсрочка продлится более чем 60 месяцев, то коэффициент повышения составит уже 0,75%.

Таким образом, если проработать до 66 лет, то размер пенсии по возрасту можно увеличить на 54%.

Ранее мы рассказывали, почему часть украинцев не смогут получить пенсию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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