Их время пришло!



«Одесса, «Копейка», очередь на подзарядку телефона, шел второй час ожидания и одесских диалогов женщин старшего возраста. Языком оригинала:

– А что будет, если они нас возьмут? Как с этими людоедами жить?

— Можно я от вас отодвинуться?

— Да ладно, воды только с ночи нет.

– Ваши мысли плохо пахнут. Как это возьмут?

– Ну вот так, зайдут и возьмут.

— Ага, это Одесса русских к себе брала, на свою голову, а вот русские Одессу не возьмут.

Немного мечтаний



Вся Одесса мечтает о таких подарках



Кратко о жизни в Украине…

Еще один одесский комментарий, услышен в магазине, на языке оригинала:

— дебилы, и шо палить: на юге здаются только квартиры.

