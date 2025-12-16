Их время пришло!
«Одесса, «Копейка», очередь на подзарядку телефона, шел второй час ожидания и одесских диалогов женщин старшего возраста. Языком оригинала:
– А что будет, если они нас возьмут? Как с этими людоедами жить?
— Можно я от вас отодвинуться?
— Да ладно, воды только с ночи нет.
– Ваши мысли плохо пахнут. Как это возьмут?
– Ну вот так, зайдут и возьмут.
— Ага, это Одесса русских к себе брала, на свою голову, а вот русские Одессу не возьмут.
Немного мечтаний
Вся Одесса мечтает о таких подарках
Еще один одесский комментарий, услышен в магазине, на языке оригинала:
— дебилы, и шо палить: на юге здаются только квартиры.
