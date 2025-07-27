Ключевые моменты

Дмитрий Писарев не имел никакого отношения к Одессе, хотя и был известным критиком и революционером.

Его имя исчезло с городских табличек, а вместо него появилась фамилия Эдуардса — одесского скульптора с международным признанием.

Борис Эдуардс открыл первый на юге Украины бронзово-литейный художественный завод и оставил значительный след в истории искусства.

Новое имя улицы не только символическое — оно возвращает городу память о подлинно одесском художнике.

Кто такой Писарев — и при чем здесь море

Улица Писарева в Киевском районе Одессы переименована, теперь она «принадлежит» Эдуардсу. Что ж, разберемся, «кто есть ху».

Скажу честно, я реально попал в тупик, когда пытался сообразить, каким же боком Дмитрий Писарев — российский публицист и литературный критик, переводчик, революционер-демократ середины 19-го века имеет отношение к Одессе.

Из дворян, родился в 1840 году в семье штабс-капитана в Орловской губернии. Толковый был пацанчик: к 4-летнему возрасту уже читал и бегло говорил по-французски, его готовили к блестящей светской карьере.

Окончил гимназию, затем — историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1861—1866гг. был ведущим критиком журнала, за статью, содержавшую призыв к свержению самодержавия, с июля 1862 по ноябрь 1866 отбывал срок в Петропавловской крепости.

О влиянии статей Писарева, их задиристого тона, щедро рассыпанных в них афоризмов, говорили тогда многие его современники. Да что там: по свидетельству Надежды Крупской — жены Крупского (он же Ленин), Ильич очень любил читать Писарева и даже взял с собой в ссылку, в Шушенское, его портрет!

Все это хорошо, но причем здесь Одесса?! Не сразу, но появилась все же у меня одна «водянистая» версия: Писарев же в море утонул! Правда, не в Одессе, и даже не в Черном море, а в Балтийском, и все же…

Да, летом 1868 года Писарев с троюродной сестрой Марией Вилинской — объектом своей страсти, и её сыном отправился к Рижскому заливу на морские купания и там утонул… Шутка, конечно, мрачноватая. Но, тем не менее по нынешним меркам отсутствие улицы Писарева в Одессе вряд ли вызовет у кого-то из горожан недовольство.

Кстати, а знаете, кто такая Мария Вилинская? Ну как это нет, а Марко Вовчок в школе по украинской литературе проходили? Проходили. Так это она.

Бронза, мрамор и настоящий одессит: кем был Борис Эдуардс

А теперь о том, кто же «сменщик» Писарева на этой улице. Борис Васильевич Эдуардс — скульптор, художник. Он ухитрился быть одновременно и чистопородным одесситом, и чистопородным англичанином — родился в 1860 году в Одессе в семье английского коммерсанта. А мать его — родом с Полтавщины, казацкого происхождения.

С 1876 по 1881 годы Борис учился в Одесской рисовальной школе у профессора миланской Академии художеств Луиджи Иорини (Одесса и к нему проявила уважение, «подарив» ему одну из своих улиц).

Уже в годы учебы он проявил талант, получил 4 поощрительные медали. После школы поступил в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге, но не окончил ее по состоянию здоровья.

Академия — академией, а талант — талантом: в 1888 году за работы, представленные на ежегодной выставке Петербургской Академии художеств, Эдуардс получил от Академии звание классного художника 3-й степени.

Вначале он работал в гипсе и терракоте (это глина такая), позднее ваял свои скульптуры в мраморе. Его мастерская располагалась в его собственном доме в Одессе, в Софиевском переулке. Тоже, кстати, интересно: переулок этот сейчас называется именем Александра Ройтбурда, ранее — переулок Ляпунова, до этого он носил названия Софиевский, Новый, Малый, Караводина и Скульптурный.

А затем Эдуардс заинтересовался бронзой — великолепным материалом для литья. Решил практиковаться на литейных заводах Франции и Италии, перенимал опыт европейских специалистов.

Вернувшись, открыл в Одессе, в своём доме, бронзово-литейную мастерскую. В «Новороссийском альманахе» в 1896 году дал рекламу: «Б. В. Эдуардс. Художник-скульптор. Первый на юге россии художественно-бронзолитейный завод. Первое на юге россии ателье художественной и промышленно-художественной скульптуры».

Величие и всю прелесть его работ описать невозможно, их нужно только увидеть. Ему было, что показать людям. Вот его «послужной список»:

1885 (Одесса) — персональная выставка в Малом биржевом зале (позже — здание городской Думы). Это была первая в истории Одессы выставка скульптуры

1887 (Одесса) — персональная выставка в здании Английского клуба

1899 (Одесса) — ретроспектива, посвящённая 15-летию его творческой деятельности, состоялась в саду на Приморском бульваре

1900 (Париж) — Всемирная выставка

1918 (Одесса) — персональная выставка в помещении Одесского художественного училища

Кстати, в историю искусства вошли не только многочисленные работы скульптора Эдуардса, но и его прекрасный портрет кисти Тита Дворникова (1910 год) — талантливого одесского художника, который тоже в городе «имеет свою улицу».

В 1919 году Борис Эдуардс уехал на Мальту, как сейчас говорят на ПМЖ. Почему на Мальту? Его отец — Бэзил Эдуардс, был внуком военного секретаря при первом английском губернаторе Мальты. Возможно, там оставались какие-то корни. Там родилось самое крупное создание последних лет его жизни – Мемориал в честь павших мальтийских героев.

Умер скульптор в 1924 года на острове Мальта.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса