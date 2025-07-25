Ключевые моменты:

Переименование коснулось улиц девяти сел Дальницкой громады.

“Нейтральные” названия получили улицы, посвящённые героям войны и историческим деятелям.

Глава громады заявил, что имена героев вернутся после войны — на более значимые улицы.

Решение вызвало критику и обвинения в подрыве национальной идентичности.

Решение относительно топонимов приняла сессия местного совета. Переименования коснутся улиц курортных поселков Дальник, Грибовка, Санжейка, Барабой, Богатыревка, Доброалександровка, Марьяновка, Новоградковка и Роксоланы.

С карты исчезнут имена участников российско-украинской войны Максима Бреславского и Дмитрия Мельника, командующего УПА Романа Шухевича, борца за независимость Ивана Липу, создателя разведки армии УНР Всеволода Змиенко, командира Украинских Сечевых Стрельцов Василия Вышиваного и других выдающихся деятелей.

Вместо этого улицы получат названия «Победы», «Сиреневая», „Бархатная“, «Независимая» и подобные. А улица Есенина в рамках деколонизации улица станет Вишневой.

Глава Дальницкой громады Сергей Крутюк пояснил, что имена этих деятелей должны украшать центральные улицы, а не малозаметные переулки. По его словам, после окончания войны вопрос может быть пересмотрен, и герои получат достойное место в городской топонимике.

“Наша позиция такова — по окончании войны мы вернемся к этому вопросу и дадим имена героев по настоящему значимым улицам. Мы же не взяли имена Пушкина или Лермонтова, а выбрали нейтральные названия», — говорит Сергей Крутюк.

Решение вызвало общественный резонанс. Военный и общественный деятель Сергей Гуцалюк назвал его «обесцениванием подвига» и «потаканием врагу», подчеркнув, что подобный случай — первый в Украине.

“В Дальнике что под Одессой правят бал невежды и потенциальные коллаборационисты. Надеюсь их привлекут к ответственности за противодействие утверждению современной национальной гражданской идентичности, фактическое обесценивание подвига погибших героев современной войны за независимость Украины и попустительство врагу”, — написал он в фейсбук.

Руководство Дальницкой громады «ждет россиян», считают активисты ОО «Деколонизация.Украина».

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