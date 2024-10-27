Переулок Дворникова в Одессе: почему он появился и как связан с трагической судьбой Новгорода

Кем был Тит Дворников

Тит Дворников (1862 — 1922 гг.) — живописец, член Товарищества передвижных художественных выставок. Родился в Курской губернии. Позднее семья перебралась в Харьков (мы сейчас точно знаем, что это рядом). И Тит учился в харьковской рисовальной школе. Художественное образование затем он продолжил в Одесской рисовальной школе у известного живописца академика Кириака Костанди. Жизнь свела их не то что надолго, а …навсегда: похоронен Тит Дворников на Втором Христианском кладбище в Одессе рядом с К. Костанди.

После окончания Академии художеств Тит Яковлевич в 1897 году получил право преподавать рисование. Начал давать частные уроки и учить детей в средней школе. С 1898 года получил должность преподавателя в Одесском художественном училище. В 1912 году вступил в Товарищество передвижных художественных выставок, в которых регулярно принимал участие. В 1915 году временно возглавлял Городской музей изящных искусств. В последние годы жизни стал профессором, руководил мастерской живописи в реорганизованном в высшее учебное заведения Одесском художественном училище.

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После себя Тит Дворников оставил немалое творческое наследие. Он был талантливым портретистом и пейзажистом. Работы художника экспонируются в Одесских национальном художественном и литературном музеях, в многочисленных частных коллекциях, во множестве крупных музеев бывшего СССР.

Новгородский — прежнее название переулка

Касательно же прежнего названия этого переулка — Новгородский, то ясно, что сейчас оно неуместно. Но есть смысл заглянуть в средневековую историю Новгорода и его отношений с московией, чтобы понять, откуда «ноги растут» у нынешнего захватнического варварства московитов.

Новгород — город старинный, он почти ровесник Киева. Если последний на месте славянских поселений 7-го — 9-го веков стал городом в начале 10-го века, то Новгород — в середине 10-го века (москва по сравнению с ними — «соплячка», основана в 1147 году). Но этой «соплячке» позарез нужно было получить выход к Балтийскому морю, которым обладал Новгород. Так Москва могла вести прямую морскую торговлю с европейскими странами без сухопутного посредничества со стороны Великого княжества Литовского.

Войны Новгорода и московии

И начался целый ряд военных конфликтов между княжеством московским и Новгородской республикой, происходивших в период с 1456 по 1478 годы (с перерывами). В 1456 году войско Василия Слепого вторглось в Новгородскую землю и разбило новгородцев. Цель этого похода — прежде всего стремление москвы ликвидировать Новгород как альтернативный центр собирания русских земель.

Поводом для следующего похода — в 1471 году — послужили слухи, что часть новгородского боярства во главе с вдовой посадника Марфой Борецкой (Марфой Посадницей) заключили договор с Литвой. Кроме того, Новгород стремился к созданию независимой от Москвы церкви. Этой войной на Новгородскую цивилизацию пошел сын Василия Слепого, жестокий и хитрый Иван Васильевич III.

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В 1471 году он предал Новгородскую землю геноциду, приказав «убивать без разбора старых и малых» (историк Костомаров). Как отмечает историк Карамзин, «москвитяне изъявляли остервенение неописанное…». Разбив новгородское войско, москвичи резали пленным новгородцам носы и губы и, изувеченных, отпускали в Новгород — для устрашения.

Был заключен выгодный для москвы договор, что говорит о том, что Новгород даже теперь все еще оставался государством. В результате этой войны «Новгородская земля была так разорена и обезлюдела, как еще не бывало никогда во время прошлых войн» (Костомаров). Более того: Иван Васильевич превзошел в данном случае хана Батыя, который при жизни так и не добрался до Новгородчины. Но зато дотянулся уже мёртвый, рукой московитского князя.

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Следующий Новгородский поход Ивана III был в 1477 году. Повод? Традиционная провокация: некие новгородские «послы» подали челобитную Ивану, явно сфабрикованную при подсказке Москвы. Иван там именовался не «господином», как обычно, а «государем», и это указывало на, якобы, стремление Новгорода «под руку Москвы».

Вечевому колоколу в Новгороде не быть!

Провокаторов-послов новгородцы казнили, а подлый Иван получил повод для окончательной расправы с ненавистным Новгородом. В конце ноября 1477 года московские полчища взяли город в осаду, при этом развернув террор на остальной территории республики. В январе 1478 года новгородцы, замученные голодом и хворями, приняли условия московского деспота, суть которых сводилась к одному: «Вечевому колоколу в Новгороде не быть!» И колокол этапировали в москву.

Напомним: Новгородское вече — своеобразная форма государственного управления (законодательной власти). Это был сословно-представительный орган, состоявший из лучших людей количеством 400-500 человек, т.е. форма управления в виде «боярской республики», ограничивавшая власть князя. Она просуществовала в тех краях несколько веков и была уничтожена московитами.

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Новгородцы не смирились, вновь установив контакты с Литвой, готовилось восстание. Узнав об этом, Иван осенью 1478 года в который раз пришел сюда с войском. Московская артиллерия варварски расстреливала осажденный Новгород, и обессилевший город сдался. По приказу Ивана схватили сотни людей, которых пытали и казнили. Более тысячи семей купеческих и боярских были высланы из Новгорода и распылены по городам московии. Спустя несколько дней под конвоем угнали еще 7 тысяч семей. Дело было зимой, множество умерли по дороге, ведь не дали им даже собраться. Уцелевших рассеяли по московии, а вместо них вселялись московиты.

Иван Грозный против Новгорода

Минул век, но ситуация москве была не по душе. В декабре 1569 года опричнина в полном составе во главе с Иваном Грозным двинулась в поход. Предлогом послужил донос какого-то ублюдка о том, что Новгород якобы собирается предаться Литве.

В начале января 1570 года тогдашние орки взяла в кольцо Новгород и начался массовый террор. Новгородцев «мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, влекли на берег Волхова, где сия река не замерзает зимою, и бросали с моста в воду целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами.

Ратники московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и секирами: кто из вверженных в реку всплывал, того кололи, рассекали на части. Сии убийства продолжались пять недель «(Карамзин). Затем вандалы разграбили все окрестные монастыри, сожгли запасы хлеба, изрубили скот, а потом принялись громить Новгород — истребляли продовольствие и товары, крушили дома, вышибали окна и двери. Лютый погром шел и в окрестностях города, где истреблялось все имущество народа вплоть до домашних животных.

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У Костомарова и Карамзина есть ещё много леденящих душу примеров, но я полагаю, что уже достаточно. Для чего? А для четкого понимания того, почему нынешние опричники из рф «на Украине» проявляют на генетическом уровне полученный ими в наследство садизм. Новгородская резня ведь не частный случай. 2 ноября на нашем сайте можно будет прочитать историю жуткой резни, учиненной россиянами в этот день 1708 года в украинском Батурине.

Р.S. Читатели вправе удивиться: почему в этом материале, который фактически о Дворникове, столь мало информации…о Дворникове. А я вам, уважаемые, в качестве компенсации предлагаю в моем авторском блоге на этом сайте прочитать, поверьте, интереснейший рассказ об одном одессите, с которым меня когда-то свела жизнь в Херсоне. Его фамилия — Дворников. Четыре года в Бухенвальде, оттуда сразу в ГУЛаг. Почитайте, рекомендую.