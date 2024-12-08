В Одессе появилась улица Иорини: его работы украшают мэрию, а ученики прославились на весь мир

«Необычайное наследие итальянца в Одессе»

Была когда-то дурноватая кинокомедия «Невероятные приключения итальянцев в россии». Дарю нашим киношникам идею: можно (да и нужно бы!) снять фильм «Необычайное наследие итальянца в Одессе». Речь идет об итальянском скульпторе Луиджи Иорини, приехавшем в наш город уже не мальчиком – в 53 года. Вот он-то и оставил одесситам значительное наследие, причем не только архитектурное, но и культурное. Выпускник Миланской Академии художеств, он был учеником всемирно известного скульптора Джорджио. Приехал в Одессу в 1869 году по приглашению соотечественника, председателя Общества изящных искусств Франца Моранди.

Как же он тут «наследил»? Его архитектурным наследием люди любуются и восхищаются и доныне – это скульптуры Меркурия и Цереры, а также скульптурная композиция «День и Ночь» на здании Одесской городской думы (Старая биржа на Биржевой (Думской) площади). В музеях Одессы хранятся и другие работы скульптора в мраморе: бюст Франца Моранди – одесского архитектора, академика, педагога, а еще бюст городского головы Одессы (1878-1895) Григория Маразли. И также бюст Феодора Родоканаки. Это был знатный купец греческого происхождения, судовладелец, банкир, промышленник и меценат, глава греческой общины и консул Тосканы (сейчас это область в центре Италии) в Одессе. Ну и бюст Павла Коцебу – генерал-губернатора Одессы (1862-1874). Все эти работы – «звездного» уровня!

Но, уверен, не менее важное достижение Иорини, – плеяда известных художников и скульпторов, которых он воспитал за 42 года жизни в Одессе, преподавая в Одесской школе чертежей и рисования ( ул. Преображенская,12). Их имена тоже «звёздные»: Борис Эдуардс, Натан Альтман, Исаак Бродский, Давид Бурлюк, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Кириак Костанди, Леонид Пастернак.

Луиджи Иорини умер в Одессе в 1911 году и похоронен на Втором христианском кладбище. После его смерти скульптор Борис Эдуардс инициировал стипендию имени Луиджи Иорини, которую выплачивали талантливым ученикам школы до 1917 года.

Кибальчич – заговорщик и талантливый инженер

Николай Кибальчич, в отличие от Луиджи Иорини, к Одессе не имел ни малейшего отношения. И вышеупомянутой улице в Малиновском (ныне Хаджибейском) районе города его имя было присвоено при Союзе чисто из политических соображений: ну как же, как же, он же участник последнего (седьмого!) покушения на императора россии Александра II.

Эта попытка оказалась «зачетной»: императора таки грохнули, а Кибальчича как «главного инженера» организации «Народная воля», подготовившей покушение на Александра II – именно он изобрел и изготовил метательные снаряды с «гремучим студнем» – приговорили к смертной казни и в апреле 1881 года повесили.

Его ум и энергию – да в мирное бы русло: ведь изготовление бомб он, талантливый ученый-самородок, проводил на базе рассчитанного им программированного режима горения пороха.

А родился он в 1853 году в Черниговской губернии в семье священника. С детства начал увлекаться техникой. В 1871 году окончил с серебряной медалью Новгород-Северскую гимназию, где, по воспоминаниям однокашников, был неизменно первым учеником и в особенности изумлял всех своих товарищей, даже учителей, своими изумительными математическими способностями.

Учился в серьезных ВУЗах, но не туда его повело: с 1875 до 1878 года сидел в Лукьяновской тюрьме (Киев) по обвинению в революционной пропаганде среди крестьян Киевской губернии. После освобождения еще глубже окунулся в марксизм и в 1881-м случилось то, что случилось. Что интересно, помилования у властей Кибальчич не просил.

В тюрьме, за несколько дней до казни, он разработал оригинальный проект ракетного управляемого летательного аппарата. В этом проекте Кибальчич рассмотрел устройство порохового (конечно же) ракетного двигателя, управление полетом путем изменения наклона двигателя, программный режим горения и многие другие аспекты.

Он также рассчитал габариты пороховых шашек и камеры сгорания двигателя, размышлял над проблемами управления полетом летательного аппарата и обеспечения его устойчивости с помощью крыльев-стабилизаторов, кроме того, анализировал способы торможения аппарата в атмосфере при спуске. И все это задолго до Циолковского!

При этом специалисты уверяют, что все это было дилетантством: аппарат Кибальчича был не способен достичь ни первой космической скорости, ни даже сверхзвуковой, а находящийся на открытой платформе воздухоплаватель был никак не защищен от воздействия высокой скорости и условий в верхних слоях атмосферы. Кроме того, не был предусмотрен парашют, в связи с чем пилотируемый полет на такой ракете закончился бы гарантированной гибелью экипажа.

В завершение отметим, что именем Кибальчича назван кратер на Луне, а также есть гора Кибальчича в Антарктиде. «Укрпочта» в 2002 году выпустила в его честь марку.

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