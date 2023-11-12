Почему в Одессе переименовали улицы Дмитрия Ульянова и Крупской

Про нынешнее время и говорить нечего, но даже и в годы «развитОго социализма», я полностью уверен, 99,9% граждан в лучшем случае сказали бы, что Надежда Крупская – это жена Владимира Ильича Ульянова (Ленина), а Дмитрий Ульянов – его брат.

Чуть больше мы тогда знали о его старшем брате-цареубийце Александре: в 1887 году он был повешен после неудавшегося покушения на Александра Третьего. 17-летний Вова сказал тогда растиражированную много лет спустя в СССР фразу: «Мы пойдем другим путем». А подумал, видимо, иначе: «я буду мстить, и «мстя» будет жестокой».

Так оно и вышло. Пришедшая в результате организованного им переворота новая власть многое изменила в стране, в том числе и названия улиц. Какие-то сразу, какие-то – с годами.

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Дмитрий Ульянов бывал и даже жил в Одессе

Так, в Одессе в 1966 году вдруг вспомнили, что в 1905-1907 гг. здесь в Канатном переулке (это недалеко от Малой Арнаутской) проживал ленинский брат Димон, и переулок этот аж до 1997 года не очень гордо носил имя Дмитрия Ульянова.

Родился он в 1874 году, т.е. был на 4 года младше «вождя мирового пролетариата». Разумеется, со студенческих лет стал на путь революционера, неоднократно подвергался арестам, жил под гласным надзором полиции. Но «мстя» со стороны власти отсутствовала, в 1901 году он преспокойно окончил медицинский факультет престижного университета в Дерпте (ныне Тарту,Эстония).

Был активистом ленинской партии, участвовал в съездах, вновь было множество арестов. Врачевал. В годы Первой мировой был военврачом, служил, кстати, и в Одессе, в сануправлении Румынского фронта.

Что интересно, «всезнайка» Википедия уверяет, что летом 1917-го он в Крыму познакомился и даже слился в экстазе с Фанни Каплан, которой История СССР приписывала попытку застрелить его брата в 1918 году.

Ленин устроил брату карьеру чиновника

После октябрьской революции жил в Крыму, в 1919-м стал наркомом здравоохранения, затем главой Совнаркома Крымской ССР. С 1921 года Дмитрий Ульянов жил в Москве, работал в Наркомздраве, Коммунистическом университете. Как дачей пользовался резиденцией Ленина в Горках. Умер там же в 1943 году от приступа стенокардии. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Короче говоря, не рядовой, конечно, обыватель (понятно, что таковым и не мог быть брат вождя), но, тем не менее, и далеко не тот уровень, чтобы улицы его именем называть. Ну оно и понятно – тоже Ильич.

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Сплошные Ильичи

Кстати, в Одессе были Ильичевская улица и целых два Ильичевских переулка – они уже все Лузановские. Была и в моем Херсоне улица Ильича, да и во множестве других наших населенных пунктах.

Большинство из них получили эти названия в годы правления «пламенного ленинца», первого Генерального секретаря ЦК КПСС (все до него были просто Первый секретарь) Леонида Ильича Брежнева.

Анекдот тогда гласил, что он просил приближенных: ну что за официоз, Леонид Ильич да Леонид Ильич. Обращайтесь ко мне просто – Ильич…

И в завершение: погуглил на русском языке «Дмитрий Ульянов», т.е. попал в «их» сегмент интернета. Первым значится некий Дмитрий Борисович Ульянов, современный киноактер. Дмитрий Ильич и у них подзабыт, «отдыхает»…

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Жена и секретарь

Крупская Надежда Константиновна родилась в 1869 году в дворянской семье. С 1890 года окунулась в марксизм. В 1894-м познакомилась с Владимиром будущим Лениным. Через 2 года ее арестовали и сослали в Сибирь. Там в селе Шушенском в 1898 году обвенчалась с Владимиром Ильичем.

В дальнейшем среди множества ее партийных кличек помимо Рыбы, Миноги, Онегиной была и Ленина. Сопровождала мужа в его «загранкомандировках» и в качестве жены, и как секретарь и пресс-секретарь: Мюнхен, Лондон, Женева, Париж, Берн, Цюрих. Оба получали партийную зарплату.

В апреле 1917-го вернулись восвояси, она помогала ему в подготовке и проведении октябрьской революции. Затем партработа, руководящие посты в наркомате образования.

После смерти Ленина в 1924 году «удельный вес» Крупской среди советской верхушки заметно упал. На декабрьском 1925 года съезде партии она, не понимая этого, «наехала» на Сталина, поддержав еще не убиенных тогда оппозиционеров в борьбе против него.

Сталин назвал выступление «Лениной» чушью и натравил на нее своих людей. В ответ Крупская пригрозила эмигрировать в Великобританию. Но потом скоропостижно поумнела (ей, видать, объяснили, откуда «ноги растут») и вышла из оппозиции. Потом даже голосовала за исключение из партии Троцкого и иже с ним.

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Чемодан без ручки

В 1930 году была учреждена высшая награда СССР – орден Ленина. Крупскую наградили им через 3 года. Но вообще последние годы своей жизни она для новых «отцов народа» была, как чемодан без ручки: избавиться от нее было «не комильфо», все же Ленина, но много неудобств создавала.

К примеру, требовала, чтобы мужа по-человечески похоронили, а не делали из него выставочный экспонат в Мавзолее. Короче, лишней она была. Как, кстати, тогда на деле (но не на словах) уже была ненужной и память о Ленине.

Анекдот в тему: встречает Крупская Сталина, а тот как сквозь нее смотрит. Она ему: «Товарищ Сталин, вы, что, меня не помните, я же Крупская, вдова Владимира Ильича». А в ответ: «Ну что вы, конечно же помню! И вас, и мужа вашего, Крупского».

Похоже, «дотерпели» ее до февраля 1939 года. На следующий день после 70-летия она «вдруг» умерла от перитонита. «Скорая» почему-то оказалась не очень скорой: к ней на квартиру добирались три с половиной часа. А в больницу ее доставили через 9 с половиной часов после начала приступа. Какие уж тут вопросы…

Что касается переименования названий улиц, то, полагаю, не следует это драматизировать. Всему свое время – «такова се ля ви», как говорят в Одессе. Кстати, в ГДР по заказу СССР с 1958-го по 1964-й годы построили 19 пассажирских лайнеров. Один из них назвали «Надежда Крупская». В 1976 году его передали ВМФ СССР в качестве санитарного судна, переименовав в «Кубань». И никто от этого не умер.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса

На верхнем фото: улица Мариинская в Одессе, которая ранее носила имя Крупской, фото из открытых источников