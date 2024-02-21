Никому не нужны: какие проблемы у семьи переселенцев, потерявших документы под завалами в Мариуполе

Что делать, когда чиновники не слышат

Мать и сын собрались в дорогу на скорую руку, прихватив с собой лишь некоторые документы. Ничего больше не брали, потому что отправлялись в неизвестную дорогу, которую в основном преодолевали пешком. Благодаря добрым людям, которые встречались на пути и подвозили их, автостопом добрались до Бердянска. Там, на автозаправке, вместе с такими же переселенцами, ждали трое суток. Потом за ними приехали представители Красного Креста. Людей забрали сорок два автобуса. Эвакуировали в Запорожье, куда прибыли 1 апреля.

Как рассказывает Елена, в автобусе представители Красного Креста составляли списки эвакуированных. Однако сегодня этих списков нет.

В Запорожье людей разместили в детских садах, накормили, а затем отправили поездом во Львов. Оттуда мать с сыном переехали в город Первомайск. О том, чтобы уехать из родной Украины за границу, Елена и думать не хотела. Сын Виталий нуждался в лечении, ведь имеет заболевание, которое требует постоянного приема лекарств, консультаций и профилактики. А когда врачи предложили остаться в стационаре в Николаеве, Елена отказалась.

— Мы только выбрались из ада, а нам снова предлагают под обстрелы. Сын и так пострадал от войны. Поэтому решили ехать в Балту. А в Балте сыну дали статус ВПЛ, но без выплат, ссылаясь на то, что у Виталия прописка первомайская. Как нам жить, если наши документы остались под завалами Мариуполя, а чиновники нас не слышат? — с таким криком души обратилась к изданию «Одесская жизнь» переселенка из Мариуполя Елена Цукерман.

Ответы есть, а результатов — ноль

Двадцатитрехлетний сын Елены Цукерман имеет вторую группу инвалидности. Однако пенсию он не получает, потому что, как сказали в Пенсионном фонде, ему не хватает трех месяцев до страхового стажа. Поэтому предложили купить этот стаж — это получается почти 9500 гривен.

— А где брать средства? — спрашивает Елена.

На что жить, если женщина получает две тысячи гривен как ВПЛ, а сын не получает ничего? Документов, что он на начало войны был в Мариуполе, нет, в отличие от мамы, которая имеет подтверждение того, что работала в Мариуполе. Есть только рецепт на лекарства от врача. Сохранился паспорт, свидетельство о рождении. Все остальное — под завалами.

На начало войны Виталий не работал, потому что, вследствие травмы, уволился и жил под маминой опекой.

В Балте найти работу женщина не могла, а сегодня уже невозможно и оставить сына без присмотра, потому что его состояние значительно ухудшилось. Сейчас Виталий Цукерман находится на лечении в одной из одесских больниц.

— Я искала помощи в различных инстанциях. Обращалась в представительство Красного креста, в Департамент социальной и семейной политики Одесской военной администрации, в Подольскую администрацию, Запорожский Департамент соцзащиты, в Бердянск — чтобы предоставили списки эвакуированных, в Запорожскую областную организацию Красного Креста, к Уполномоченному по правам человека и тому подобное. Но все только отписывались. Реальных действий нет. Пишут и друг на друга перекладывают наше дело. А у нас, кроме этих двух тысяч гривен, нет доходов. Как жить дальше? — жалуется Елена.

Когда везде все взрывается, о бумажках не думаешь

В переписке Елены с государственными структурами все ссылаются на тот факт, что Виталий прописан в Первомайске — там, где нет боевых действий. А документов, подтверждающих факт его проживания в Мариуполе на момент военных действий, нет. То, что у Елены есть видео их эвакуации, которое она предоставляла чиновникам, почему-то во внимание не принимается.

— Разве я могла под бешеным вражеским огнем думать, что нужно бежать в больницу, чтобы забрать медицинскую карточку сына от семейного врача? — спрашивает женщина, — Там был ад! У нас не осталось ни воды, ни еды. Вокруг нас рушились дома. До карточки ли нам было?

Сейчас Мария не может доказать, что на начало войны ее сын находился вместе с ней в Мариуполе и там же проходил курс лечения. А без доказательств семья остается без средств к существованию — не хватает денег ни на лечение Виталия, ни на проживание обоих. Хорошо, что люди, которые приютили их в Балте, денег за жилье с переселенцев не берут.

Просто никому не нужны

Елена стремится активно участвовать в жизни сообщества ВПЛ Балтщины. Информирует людей о гуманитарной помощи, сбрасывая ссылки в группу ВПЛ. А также помогает советами, если кто-то в этом нуждается.

— Люди мне много помогали, когда я не знала к кому обратиться, где искать правды. И теперь я так же хочу помочь каждому, кто пережил тот ад, который устроили захватчики в городах и селах, — говорит Елена.

Она держит постоянную связь с советом переселенцев, в частности, с его председателем Марией Шевченко.

— Мария знает нашу историю, занимается ею и давала мне дельные советы, за что я ей искренне благодарна. Чиновники же, складывается впечатление, просто не хотят этим заниматься. Кругом — глухая стена. Никто не слышит нас, переселенцев. Никому мы не нужны, кроме как сами себе.

Что можно сделать?

Чтобы помочь семье в решении этой проблемы, мы обратились к юристу Балтского Бюро правовой помощи Карине Кучмий, которая бесплатно помогает новым жителям громады.

Советы от юриста:

Если есть свидетели (должно быть не менее 2 человек), они должны предоставить нотариально заверенные подтверждения того, что знают это лицо, и что это лицо действительно проживало в Мариуполе в начале войны (это может быть врач, сосед или кто-то из знакомых).

Нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты для назначения социальной помощи на проживание для ВПЛ, подать заявление и документы, которые есть: трудовую книжку, рецепт от врача, показать видеозапись эвакуации — там, где видно сына, предоставить фотографии, которые бы подтверждали то, что он действительно проживал в Мариуполе.

Если ЦНАП отказывает в назначении помощи, обязательно взять письменный отказ (с указанием оснований — почему именно отказывают).

При наличии письменного отказа с указанием оснований, можно обращаться в суд и устанавливать факт проживания в судебном порядке. Для этого нужно будет предоставить все имеющиеся документы, показания свидетелей (нотариально заверенные), подтверждающие фото, видео, справки из больницы и тому подобное. То есть, любые доказательства, которые могли бы подтвердить факт проживания сына в Мариуполе.

По медицинской карте: поскольку сейчас все данные хранятся и в электронном варианте, можно подать запрос в Министерство здравоохранения, или к врачу, который лечил сына, — возможно, его данные есть в электронной системе Health24, и он мог бы предоставить копии медицинской карты.

За более подробной информацией и практической помощью в оформлении необходимых запросов Карина Кучмий пригласила Елену обратиться на личном приеме.

* Для ВПЛ услуги адвоката бесплатные, лица с инвалидностью 2 группы освобождаются от уплаты судебного сбора.