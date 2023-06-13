Мариуполь: в ожидании второго освобождения от рашистских захватчиков

Мариуполь — город нашей славы и боли. Символ отчаянного сопротивления, героизма и человеческих трагедий. 13 июня 2014 года Мариуполь уже был освобожден от российских захватчиков и мы верим, что он будет освобожден и во второй раз. Вспоминаем, как в те дни, девять лет назад, город был очищен от «русского мира».

Проект «Новороссия»

Мариуполь — крупный промышленный центр и порт на Азовском море — играл важную стратегическую роль в реализации проекта «Новороссия» — захвата юга Украины силами путинского режима. Отсюда рф получила бы прямое морское сообщение с аннексированным Крымом.

Поэтому практически одновременно с аннексией Крыма здесь развернулись события «русской весны». Сначала пророссийские акции проходили в рамках мирных протестов.

— Все смотрели телевизор — что происходило в Киеве, на Майдане, — вспоминает мариуполец IT-специалист Артем Тихонов. — У нас первые митинги, выходы сепаратистов к горсовету начались, когда сбежал Янукович. В апреле, когда в Донецке была провозглашена ДНР, сепаратисты активизировались.

Как создавался «Азов»

— Боевики ДНР захватили горсовет, — рассказывает журналист Иван Станиславский, вынужденный бежать из Мариуполя в марте 2022 года. — Здание было забаррикадировано, завалено шинами. Сторонники ДНР вывешивали там какие-то иконы, флаги. А городские власти то ли в прострации были, то ли выжидали, как события развернутся.

14 апреля, чтобы вернуть контроль над городами на востоке, Украина объявила о начале Антитеррористической операции.

— Ключевым моментом в развитии событий стала попытка боевиков захватить мариупольскую военную часть. Но военные, которые там были, не сдались. И это, мне кажется, стало поворотной точкой в дальнейшей судьбе Мариуполя, — полагает Иван. — Позже эта часть стала базой для формирования батальона «Азов». Их тогда называли «черными человечками» — в ответ на «зеленых человечков» путина.

Между изменой и победой

Однако пророссийские силы продолжали шаг за шагом захватывать Мариуполь. В начале мая флаги «ДНР» появились на зданиях СБУ, милиции, прокуратуры, районных администраций. На улицах города продолжалось противостояние между боевиками и украинскими военными, бойцами-добровольцами, правоохранителями.

— Очень много было событий. Несколько раз горсовет освобождали. Но никто не понимал, что там происходит. Утром украинский флаг висит, а потом опять кто-то денеровцев туда запускает, — делится Иван. — Но присутствие украинских военных уже чувствовалось. Самым мощным событием стал штурм городского управления внутренних дел 9 мая. В результате боя здание сгорело дотла. После этого акценты сместились в сторону украинских сил. Затем сгорело здание горсовета. И денеровцам предложили перенести свой штаб на улицу Греческую. Они согласились. Это вроде бы освободило центр города от бардака. Ведь около горсовета все было забаррикадировано, жгли покрышки, стреляли, транспорт нормально не мог ходить.

Местные власти в это время пытались «сидеть на двух стульях». Мэр призывал обойтись без кровопролития.

Как Мариуполь освобождали

Чтобы не вести бои в жилых кварталах, 10 мая руководство АТО решило вывести из Мариуполя бойцов Нацгвардии. Город оказался в плену у боевиков. Под контролем Украины остался Мариупольский аэродром. Там были размещены силы Нацгвардии, ВСУ и добровольцев из батальона «Азов». Также украинские военные контролировали блокпосты на въездах в город.

Началось освобождение около пяти утра 13 июня. Сначала позиции террористов обстреляли из зенитных установок. Затем штурмовые группы взяли под контроль их штаб-квартиру. Были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена их техника и восстановлен контроль над всеми захваченными в городе учреждениями. Вся операция длилась около шести часов. Из мирных жителей никто не пострадал.

В январе 2015 года глава «ДНР» Александр Захарченко публично объявил о начале наступления на Мариуполь. В тот же день артиллерийским обстрелам подверглись позиции украинских военных и жилой микрорайон «Восточный». Тогда погибли и были ранены более сотни мирных жителей.

А в феврале 2016 года силам АТО удалось отодвинуть фронт от Мариуполя на 30-40 километров на восток. Был полностью восстановлен контроль над селом Широкино — одним из стратегических пунктов на пути возможного наступления на город.

— РСЗО денеровцев до Мариуполя уже не доставала, — отмечает Иван. — Хотя стрельба по-прежнему была слышна постоянно.

Лучший город Донбасса

После освобождения Мариуполь интенсивно развивался и считался культурной столицей Донецкой области. В город шли масштабные инвестиции от Европейского банка реконструкции и развития, всевозможных международных фондов и миссий.

— Сделано для города было очень много, — рассказывает Артем. — Парки, фонтан, открыли ледяной каток, бассейн олимпийского уровня. Практически все улицы, межгородские дороги активно закатывались в асфальт. Вместо «Богданов» завезли комфортабельные автобусы, появились троллейбусы на автономном ходу. Шла масштабная реконструкция набережной. Станцию водоочистки собирались строить. Город становился все лучше. Теперь, конечно, надо все восстанавливать…

«Возможность военной угрозы преувеличена»

В 2022-м «русский мир» снова пришел в Мариуполь: с массированными обстрелами, бомбардировками, гуманитарной катастрофой. Путинский режим определил город одной из ключевых целей полномасштабной войны.

— В феврале особой паники не наблюдалось, — вспоминает Иван. — В отличие от других городов в Украине Мариуполь никогда не забывал, что война не прекращается. Региональная и центральная власть транслировала людям, чтобы они сохраняли спокойствие — возможность военной угрозы преувеличена.

Выживание под обстрелами

— В феврале разбили подстанцию. Сидели без связи, без света, — вспоминает Артем. — Больше километра надо было пройти, чтобы «поймать» интернет, узнать новости. Сидели под обстрелами: там здание горит, там прилетело в окно… В мой дом — три попадания, просели стояки. Соседний — «пошел волной», между шестым и седьмым этажами упал потолок. Так продолжалось около двух недель. По городу били точечно — как будто кто-то сдавал позиции — по гуманитарке, автобусам, коммуникациям, складам. В начале марта полностью отключился газ, отопление. А на улице -10°. Не было воды. Когда закончились запасы, начали сливать воду со стояков. Наш сосед ходил за водой на какой-то ручей и однажды наткнулся там на три растяжки. Какие-то магазины остались где-то на окраинах. Там — сумасшедшие очереди. А выйдя из дома, рискуешь попасть под автоматную очередь.

— 15 марта началась первая хаотическая массовая эвакуация. И ехать, и оставаться в городе было смертельно опасно. Это была такая смертельная лотерея, — делится Иван. — Ехали и не знали, где мы выедем из оккупированной территории. Проезжали блокпосты и каждый раз думали: «Может, наконец, последний?». Для всех стало шоком, что российские войска в 30-40 километрах от Запорожья.

* * * * *

Сегодня самый красивый город Донбасса «освободители» превратили в руины. Половина его жителей уехала. Количество погибших сложно подсчитать. А День освобождения Мариуполя звучит по-новому. Мы верим, что рашисты заплатят за каждую пядь уничтоженного города, за каждого убитого жителя и каждого защитника, до последнего его оборонявшего. И у нас будет еще одна дата освобождения города-героя.

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